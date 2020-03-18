Sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamak için

Randevulara uymanın, saygı, dakiklik ve ciddiyetin ölçüsü olduğu unutulmamalı. Asırlara ve insanlığa ışık tutan, “Güvenilir olmak hazinedir!” hadisi şerifini rehber edinmeli.

Hayat, bir bakıma farklı insanlar ve değişik olayların adıdır. Farklı yapı, karakter, mizac ve fıtratlar hayatın gerçekleri. Medeni hayatın bu farklılık ve hareketliliği ölçü ve değerleri de beraberinde getirir. O da ancak, adalet, hak, hürriyet, ahlâk, saygı, muhabbet, güven, nezaket ölçülerine riayetle olur. Bu prensipler eğitimle fertlere mal edilebilirse hayat o zaman daha güzel, anlamlı ve çekilebilir hâle gelir.

Güven duygusu toplumda hâkim olmalı.

Kaba, kırıcı, hoş olmayan ifade, söz ve tehditler gündemde olmamalı.

Birlikte yaşamak dikenli yol meydana getirmek değil, yollara güller döşemektir.

Muhataplara saygı, aslında kendine saygı göstermektir!

Noksanlıklar, hatalar, kusurlar, suçlamalar öne çıkarılmamalı, güzellikler nazara verilmeli.

Özel kişilere daha özel davranmak nezaketin ve muhabbetin gereği olduğu unutulmamalı.

Tutarlı ve dengeli olmak müsbetin amacı ve mayasıdır.

Çözüm ve yardım kanalları karşılıksız olarak hep açık olmalı.

Randevulara uymanın, saygı, dakiklik ve ciddiyetin ölçüsü olduğu unutulmamalı.

Asırlara ve insanlığa ışık tutan, “Güvenilir olmak hazinedir!” hadisi şerifini rehber edinmeli.

Yüzlerden eksik olmayan tebessümün en güzel insanlık hediyesi olduğu hatırda tutulmalı.

Bir Allah dostunun, nazik, ince, şiirimsi vezinli hayat tecrübesine de bir göz atalım.

“Emanete ihanet etmeyin.” “Halinizden şikâyet etmeyin. “Büyüğünüze emretmeyin. “Cahillerle sohbet etmeyin. “İnsanları bekletmeyin. “Etrafınızı kirletmeyin. “İnsanları yüzüne karşı methetmeyin. “Kötülüğe meyil etmeyin. “Sırrınızı açık etmeyin. “Her şeyi merak etmeyin. “İyiliğe niyet edin. “Sıkıntıya sabredin. “Sözünüzde sebat edin. “Hatanızı kabul edin. “Yaramaz ise def edin. “Âlimlerle sohbet edin. “Nefsinizle inat edin. “Sofranıza dâvet edin. “Seviyorsanız ifade edin. “Kalpleri fethedin. “Misafire ikram edin. “Bilseniz de istişare edin. “Tehlikeye dikkat edin. “Hakkı teslim edin. “Unutacaksanız kaydedin. “Gariplere merhamet edin. “Çalışanı takdir edin. “Başarıyı tebrik edin. “Mazereti kabul edin. “Her an tevekkül edin. “Hastaları ziyaret edin. “Çocuğunuzu terbiye edin. “Hayır için sarf edin.

Şahsî ve toplum hayatında; hayır, hasenat ve artı değerlerle yaşamak dilek ve temennisiyle.

