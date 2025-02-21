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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 56

Yeni Asya’m!

Nejat EREN
21 Şubat 2025, Cuma
Risale-i Nur’un medyadaki dili Yeni Asya’m! Akl-ı selim ve sağduyunun sesi, Yeni Asya’m!

Hukuksuzluğa hak namına direnip, karşı çıkarak teslim olmayan, Yeni Asya’m! 

Davamın sesi gazetem, Yeni Asya’m! 

Yollarımı, yıllarımı ışıklandırıp gerçek dostlarımla bağlılığımı temin eden Yeni Asya’m!

Gidilecek doğru yolu bulup devamını sağlayan Yeni Asya’m!

Bu asra Kur’ân esaslarıyla yaklaşıp yorumlayan doğru pusula Yeni Asya’m! 

Şahs-ı manevînin gücünü dünyaya seslendiren Yeni Asya’m!

Kahramanlığın, maneviyatın, ahlâkın esaslarının fedakâr savunucusu Yeni Asya’m! 

Hakikatleri Risale-i Nur diliyle beşere haykıran Yeni Asya’m!

Ferasetin olgunluğunu keşfedip devam ettiren kâşifim Yeni Asya’m! 

Fesat komitelerinin “oyun bozucusu” Yeni Asya’m!

Hakikat mesleğinin şaşmaz yolcusu Yeni Asya’m!

Hakkın ve haklının en samimi savunucusu Yeni Asya’m!

Aklı asıl, nakli doğru te’vil edip hakikate fener tutan Yeni Asya’m!

Hisleri tatmin, aklı hâkim, iman ve itikadı asıl maksat yapan, aklımın nuru, kalbimin, süruru ruhumun sesi Yeni Asya’m!

Başyazarı Bediüzzaman olan, davamın susmayan sesi olan Yeni Asya’m!

56. yılın mübarek olsun!

Aynı istikamet ve kararlılıkla içten ve dıştan gelen ve gelecek olan her türlü tenkit, itham ve tehlikeleri, müsbetle halletmeye devam edesin!   

İslâmiyete sokulmak istenen şüpheleri Risale-i Nur diliyle reddeden vicdanın sesi! 

Manevî değerlerin hiçbir şekilde dünyaya alet edilemeyeceğini haykıran mücahid!  

Ehl-i dalâlete, zındıkaya karşı mert ve dik duran çelik kale ve zırh!

Kötülerin o kötü niyetlerini deşifre edip gönülleri aydınlatmaya devam edesin!

Kudsî hizmetini aksatmadan, savrulmadan aynı kararlılıkla devam ettiren vefa dostum!

Küfür, yalan, haksızlık, hukuksuzluk, zulme karşı savrulmadan karşısında olan sesim!

Şahsı değil, “şahs-ı manevînin esas olmasını sağlayan prensipler mecmuası!

Müsbet hizmetlerinin, istikametli savunucusu!

Müslüman ve mü’minlerin fahrî avukatı, takipçisi, samimi dostu!

Nurculuk adına dünyada güçlü ses!

Dünya ve fânî şeylere değil, önce iman hizmetine odaklanan rehberim!  

Düstur, esas ve prensiplerini hayata, topluma ve zihinlere tesis eden, ihya eden ve uyarlayan!

Siyasete tarafgirlik ve menfaat için değil de topluma hizmet için bakan naşir-i efkârım!  

Manevî değerlerin istismarının şifrelerini bozan bir şifre kırıcısı!

Yeni Asya’m! daha nice ellili yıllarda beraber olmak dilek ve temennisiyle!

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