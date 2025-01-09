"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Öfkeyi kontrol etmek

Ömer Said Tan
09 Ocak 2025, Perşembe
Öfke, insan fıtratının karmaşık bir duygusudur ve genellikle engellenme, incinme, haksızlık, tehdit altında hissetme gibi durumlar karşısında ortaya çıkar.

Kızgınlık, saldırganlık ve bazen şiddet gibi tepkilerle kendini gösterebilir. Öfkenin sebepleri çok çeşitlidir; bazen dışarıdan bir haksızlık, bazen de kişinin içindeki duygusal durumları veya benliğindeki çatışmalarından kaynaklanabilir. Ancak öfke şiddete dönüştüğünde, bu durum tehlikeli bir hal alır ve kişiye, çevresine ve topluma zarar verebilir.

Öfkenin yönetimi, bireyin ruhsal sağlığı ve toplumsal uyum için kritik öneme sahiptir. İslâm, öfkeyi kontrol etmenin ve bu duyguyu olumlu bir şekilde yönlendirmenin önemine vurgu yapar.

Âl-i İmran Suresi 134. Ayetinde, takva sahiplerinin bollukta da darlıkta da öfkelerini yuttukları ve insanların kusurlarını affettikleri belirtilir. Bu, öfkenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ve bunun bir erdem olduğunu ifade eder.

Risale-i Nur duygularımızın ifrat ve tefrit boyutunu, “Ve keza, kuvve-i gadabiyenin tefrit mertebesi, cebanettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar; ifrat mertebesi tehevvürdür ki, ne maddî ve ne mânevî hiçbir şeyden korkmaz.

Bütün istibdatlar, tahakkümler, zulümler bu mertebenin mahsulüdür. Vasat mertebesi ise şecaattir ki, hukuk-u diniye ve dünyeviyesi için canını feda eder; meşru olmayan şeylere karışmaz.” (1) şeklinde dile getirmektedir.

Bediüzzaman Said Nursî, öfkenin tefrit (aşırı korkaklık) ve ifrat (aşırı cesaret) gibi uçlarda gelişebileceğini belirtmiştir. Orta yol ise şecaattir ki, yani cesaretle, dinî ve toplumsal haklar için gerektiğinde fedakârlık yapmayı, ama aynı zamanda meşru sınırlar içinde kalmayı gerektirir.

Öfkenin, özellikle gençlik döneminde daha az kontrol edilebilen bir duygu olduğu görülür. Gençler duygusal olarak daha hassas olduklarından, öfke bu yaş grubundaki insanlarda daha kolay bir şekilde saldırganlık ve şiddet gibi olumsuz davranışlara dönüşebilir. Bu yüzden gençlerin iman ve Kur’ân yolunda doğru değerlerle yetiştirilmesi, Allah korkusunun tüm duygu ve düşüncelerine hâkim hâle getirilmesi, öfkenin daha sağlıklı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlar.

Öfkenin zararlı etkilerinden birini okullarda da görmekteyiz. Öfke duygusunun kontrol edilmemesi, akranlar arasında problemlerin artmasına ve nihayetinde istenmeyen durumların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Okullarda duygusal zekâ ve öfke kontrolüne yönelik eğitimlerin arttırılması, öğrencilerin daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve kendi duygusal durumlarını yönetmelerine yardımcı olabilir.

Ailede öfke, aile içindeki ilişkilerin zayıflamasına, hatta zamanla kopmasına yol açabilir. Aile üyelerinin öfke kontrolü konusunda birbirlerine örnek olmaları, sağlıklı bir aile yapısının temel unsurlarındandır. Mutlu ve sağlıklı bir toplum için öfkemizi, Sünnet-i Seniyye’nin çizdiği çerçeveye dikkat ederek kontrol etmemiz gerekir.

Dipnot:

1-İşaratü’l-İ’caz, s.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’den tepki çeken “Arz-ı Mev’ud” haritası

    Yunus Emre Enstitüsü’nde yolsuzluk skandalı

    Tarım Kredi’de 5,5 milyonluk vurgun

    Memurlar “refah payı” istiyor

    İsrail'i desteklediği için boykot edilen Carrefour, Umman'daki tüm mağazalarını kapatıyor

    Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali yok

    Trump; Gröland ve Panama Kanalından sonra Kanada’yı da istedi

    Trump ne demek istedi?

    UNRWA yasaklanırsa Gazze'deki kritik insani yardım faaliyetleri de durur!

    Trump'ın otelinin önündeki patlamada ChatGPT kullanılmış

    2024 en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti

    Los Angeles'ta 30 bin kişi için tahliye kararı - 250 bin kişi elektriksiz kaldı!

    Mekke'de sel afeti

    Arakanlı Müslümanlar zulüm görüyor

    Hayvancılıkta büyük kriz

    Şatafat tam gaz

    Din adamlarından maaş zammına tepki - Memur zammı kesinleşti: %11.54

    Güney Kore Ulaştırma Bakanı "istifa" edecek

    AFAD: Erzurum-Pasinler'deki deprem sonrasında olumsuz durum bulunmuyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    AKP’nin fikir babasından acı itiraf!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zafer “Albay İsmet”e mal edildi
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı kılmanın dindeki hükmü
    Ali Rıza AYDIN

    Hazineyi keşfetmek
    Zeynep ÇAKIR

    Gassal furyası ve bir ünlünün vefatı
    Genel

    Tarım Kredi’de 5,5 milyonluk vurgun
    İ. Seyda DURGUN

    Demokratik katılım ve blok zincir teknolojisi
    Genel

    Memurlar “refah payı” istiyor
    Ahmet BATTAL

    Yeni Asya Neşriyat ve istikbal

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.