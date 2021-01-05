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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Mehmed Akay Ağabeyime binler rahmet...

05 Ocak 2021, Salı
1970 senesinde, Nurlar’a mülâkî olduktan sonra, bu nurlu insanların o zamanlardaki ilk doktorları sayılan; Sadullah Nutku ve Mehmed Akay ve Macid Türkmenoğlu Ağabeylerin isimlerini hafızama kaydetmiştim.

O zamanlar, hem genç, hem de cemaatte yeni olduğumdan, daha görüşme imkânım olmadan Sadullah Ağabey, 1972’de vefat etmişti. Macid Ağabeyle de Ankara’da görüştüğümü hatırlıyorum. Fakat Akay Ağabeyle görüşememiştim.

Kaderin cilvesi, biz 1985 senesinde Balıkesir’e tâyin olunca, tam da Akay Ağabeyin yanına düştük gibi oldu. Hemen orada tanıştık. Beş sene kadar kaldığımız müddetçe de görüşmelerimiz devam etti.

1957 senesinde müşerref olduğu Risale-i Nur cemaatine dehaletinden sonra, hayatı, hep bu uğurda, zahirde çilelerle, sıkıntılarla geçmiş, ama esasında onlar, kabrine de, ahiretine de bir nur, bir burak olmuştur.

Nur’un kahramanı Zübeyir Ağabeyin yanında, Kirazlı Mescid Sokak dershanesinin ilk talebelerinden olup, Zübeyir Ağabeyin isteği üzerine İstanbul’da açtığı ilk talebe dershanesinden başlayarak, yaz aylarında çalıştığı Susurluk Şeker Fabrikası’nda yaptığı Nurculuk suçundan (!) tutun, Ankara’da açtıkları ilk talebe dershanelerinden sayılan Cebeci dershanesi, tabib asteğmen olarak askerlik yaptığı  Van’da, yine Nurculuk faaliyetlerinden dolayı, Erzurum’a sürgün ve rütbesi sökülerek gönderilirken, bir anda “TABİB ASTEĞMEN” Mehmed Akay, “TABİB ER(!)” olarak sürülüyor ve yine hapis, sürgün, sıkıntı eziyet derken, nihayet, bizim müşerref olduğumuz 1985 senesinde dünyevî sıkıntılardan kurtularak biraz rahatlıyor.

Çok beyefendi, halim- selim, ehl-i hizmet bir ağabeyimizdi. Aynı zamanda, rahmetli Nureddin Tokdemir Ağabeyin hanımının da dayısıydı. Biz Balıkesir’den ayrıldıktan sonra, alzheimer hastalığına dûçar olmuş ve yanılmıyorsam, on seneden fazla da nebatî hayat yaşıyordu. Kendisini ziyaret ettiğimiz bir hadiseyi de, o zaman yazmıştık.(https://www.yeniasya.com.tr/osman-zengin/mehmed-akay-agabeyi-ziyaret-etmek_200845)

 Yine, kendisi gibi bir tabib olan hanımı Nazmiye Ablamız, (Allah razı olsun ondan) âdeta bir bebek ihtimamıyla o kadar sene, Akay Ağabeyimize bakmıştır. Bir ara tedavisinin kolaylığı ve bazı sebeblerden dolayı İzmir’e gitmişlerdi. İzmir’deki arkadaşlarla irtibat yaptırmıştık. Birkaç ay evvel, Nazmiye Abla ile konuşmamızda, hastahane ve sağlık ocaklarında zorluk çıkardıklarını söylemişti. Biz de, îcab eden zevata haber verip, sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olmuştuk.

3 Ocak 2021, yeni senenin bu ilk günlerinde, akşam saatlerinde vefat haberi geldi. Nazmiye Ablamızı arayıp, vaziyeti kesinleştirince, bir çok arkadaşımıza da haber ettik.

Allah rahmet eylesin. 

Makamı, mekânı Cennet, kabri, pûrnur olsun inşâallah Mehmed Ağabeyimin. 

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