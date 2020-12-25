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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Mevlevî merasimi, hokkabazlık değildir

25 Aralık 2020, Cuma
Allah rahmet eylesin, hem İttihad, hem de Yeni Asya karikatüristi Vehib Sinan, 70’li senelerdeki bir şeb’i arus haftasında, güzel bir karikatür çizmişti.

Hafızamda yer eden bu çizgide, Mevlânâ Hazretleri’nin sözünden mülhem, onun nidâsı ve resminin çizilmesiyle, (tam olarak sözler aklımda kalmadıysa da), bilmânâ şöyleydi: “Yahu, ‘gel’ dediysek, sarhoş olsan da gel demedik ya...”

Mevlevî ayinlerinin aslı, Konya’da, Aralık ayının 17’sinde, Mevlânâ Hazretleri’nin vefat gününe denk gelecek şekilde yapılanıdır. Ama herkes o merasimler için Konya’ya gidemediğinden, bazı bölgelerde de merasimler icra edilmektedir. Hattâ, bunun için o beldelerde Mevlevîhaneler ve  tekkeleri vs. ihdas edilmiş ve bu merasimler de, onların marifetiyle yapılmaktadır. Bunlarda bir beis yok, müsbet olan şeyler.

Fakat, daha sonra bu iş sulandırılmış, şirazesinden çıkmıştır. Menfaat, para ve şöhret uğruna, artık bazı konferans vs. ile düğün-dernek gibi yerlerde de icra edilmeye başlanmış, orijinalinde olmayan “kadın Mevlevî” gibi bir yanlışla iyice saçma-sapan hâle dönmüştür. Ve bu gibi densizliklere de, bizler hep karşı çıkmış, hep tavrımızı koymuşuzdur.

Geçenlerde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da bir Mevlânâ merasimleri îcra edildiği haberini aldık. İçimizden, “iyi, eskiden dine hep mesafeli duran CHP’li belediyenin böyle dinî temalı bir program yapması güzel olmuş” derken, sonradan duyduk ki, ohooo... Kılıçdaroğlu’nun gayretiyle, eski CHP’nin, din ve millet düşmanlığından sıyrılmaya çalışan yeni CHP olma hareketini seyrediyorduk, ama bu manzara, o havayı bozdu.

30’ların, 40’ların CHP’sini hatırlatan bir hadise ile karşılaştık. Mevlevî teamülünde olmayan kadın semazen. Orijinalinden sapmış, na’t-ı şerif. Güya Türkçe, ama aslını bozup tahrif etmeye ma’ruf Kur’ân ve ezan okumaları... Bunlar neye ve kime hizmet etmek için plânlanmış? Kimin değirmenine su taşıma işi bu?

İBB ve CHP yönetimi bu işi bir an evvel temizlemeli. Bizden söylemesi.

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  • Ozer

    25.12.2020 19:27:34

    İnsanın hani din ve devlet işleri ayrıydı diyesi geliyor.Bu faaliyetleri ehlinin liyakat sahiplerinin yapması mühim.Anılarına hürmeten folklor faaliyetine dönüşmemeli.

  • Ömer

    25.12.2020 17:21:39

    Demek hâlâ devam eden ,başarısız demokrasiden uzaklaştırmak havası vermek isteyen bir grup var.ikballeri uğruna başkalarına yağ sürenler emellerine ulaşamayacak ikazlara devam

  • Sezai MUMCU

    25.12.2020 16:35:50

    Tarihi bir arızayı tamir sözkonusu olunca işi ehline vermek zorundalar. Canım işte alt tarafı biz de Şeb-i arus yaparız biraz FEMİNİZM katarsak, biraz da TERCÜME RUHU ne var bunda denmişse zaten o neticede belli OLUR. Nitekim KAŞ yapayım derken GÖZ çıkarmak tam kusursuz olmuş. KÖR bir Şeb-i Arus oluvermiş. Hay bunu yapmasaydınız da gözününüz keşke kör olmasın diye dua edebilseydim! CHP düzelsin düzelmesine de HALKI AHMAK YERİNE KOYARAK İBLİSLE AŞIK ATARAK OLMAZ BU! Insanların aralarını düzeltmeyi Hz Cebrail AS ben insan olsaydım diye yapacağı listede olurdu demiş. Partilerin arasını düzeltmek bizim vazifemiz değil.Patiler HALKla arasını düzeltmek istiyorsa ARTİSTLİK YAPMASINLAR

  • Hüseyin

    25.12.2020 13:55:26

    Osman kardeş, bu yazıyı yazmakla çok iyi yapmışsın. Kafamızı sişiriyorlardı.Yeni Asya niye bunu görmüyor, niye kimse bir şey yazmıyor diye. Onu diyenlerin hepsine yolladım senin yazıyı. Allah razı olsun senden kardeşim.

  • Hilal

    25.12.2020 09:51:22

    Osman abi, yüreğimize su serptiniz, Allah razı olsun. Çok güzel ve isabetli bir tesbitti bulunmuşsunuz. Düğün vb. gibi yerlerde, şarkıcı-türkücü gibi çıkarılan semazenleri çok güzel anlatmış ve hepimizin görüpte kızdığımız İBB nin yaptığı saçmalığı da, güzel dile getirmişsiniz.

Risale-i Nur Külliyatı

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