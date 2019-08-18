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18 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Nur hizmetinin hadimleri - 9

18 Ağustos 2019, Pazar
Şu ahirzaman hadisatının dağlarvari hücumlarıyla ehl-i imanın bunaldığı, nefes alamadığı, küfrün ve sefahatin her türlüsünün boğucu, sıkıcı ve elem verici hallerine muhatap olan ehl-i iman ve Nur’un hadimleri için bir nefes alma, bir huzur bulma, rahatlama zamanına, tefekkür-ü imaniyede bulunma zamanına ihtiyaç vardır.

Kur’ân’ın bu zamana bakan âyetlerinin muhteşem tefsiri olan Risale-i Nurlar’da anlatılan tefekkürvari imanî bahisler; bu zamanın garip ve boynu bükük, zaif ve âlil/hasta insanlarına ilâç gibi gelmekte adeta nefes aldırmaktadır.

Nur’un hadimlerine düşen en büyük ve mühim vazife ise bu muhtaç ve hasta, zaif gönüllere, kalplere, ruhlara Risale-i Nur’un tiryak misal/ilâç gibi imanî, tefekkürî bahisleriyle, hakikatleriyle imdatlarına koşmak, onlara yardımcı olmak, muavenet etmektir. Bu ise Risale-i Nur hakikatlarının hazmedilecek kadar okunmasını ve anlaşılmasını gerektirmektedir.

Tefekkürî bir imanî bahis belki yazarken, konuşurken, anlatırken bizlere sıradan ve basit gelebilir, ama bu okunan bahislerden elde edilen manalarla; insanın simasına, dünyanın yüzüne, kâinatın bütününe bakılabilir, okunabilir ve tefekkür etmeye böyle muvaffak olunabilirse; bir saatlik tefekkür-ü imanî, senelerce yapılan nafile ibadetlerden alınan lezzetlere, hazlara, zevk ve faidelere mukabil gelebilir. Demek ki tefekkür kuvvetli bir imanla  ne kadar çok yapılabilirse o kadar fazla belki kat kat fazla faideler kazançlar sağlayabilir.

Gerçek bir tefekkür-ü imaniyi yakalayabilmek için gerçek manada Nur’un hadimlerinin Risale-i Nurlar’da geçen tefekkürî bahislerin manalarına müdrik olmaları, bu manaların kanatlarıyla tefekkürî seyahate, seyarane, gezmeye, dolaşmaya okuyarak çıkmaları, muvaffak olmaları gerekmektedir.

Tefekkürî imaniyede muvaffak olunabilmesi için kâinattaki yaratılmış her şeye mana-yı harfiyle bakılması ve okunması şarttır. Nurun hadimlerine düşen vazife ise Risale-i Nurlar’da geçen muazzam tefekkür-ü imanî bahislerini âleme neşir ve ilân etmek olacaktır.

Rabbimize müteşekkir olmanın en tatlı, en zevkli , en tesirli yolu  tefekkür-ü imaniyede bulunabilmektir. Bunun kıymetini Risale-i Nurlar’la anlayan, takdir eden ve uygulamaya koyabilenler ise Risale-i Nurlar’ı en fazla okuyan, mütalâa eden, anlamak ve yaşamak ve başkalarının da imanının kurtulmasına vesile olmak için Nur’un zeki,  müdakkik ve uyanık hademeleridir. Tefekkürü bir vesile ve bir basamak yaparak Nur’un hakikatlerini elde etmek için gafletten, tembellikten, temperverlikten kurtulmak ve uzak durmak her zaman evlâdır.

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