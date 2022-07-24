İşin zorluğuna bakın!..

Peygamberimizi bizim tanımamız ve Allah’a itaat etmemizle iş bitmiyor. Efendimiz (asm) son peygamber olunca, onun vasıtasıyla iletilen emir ve yasaklar, kendisinin varlığı bütün beşere hitap ediyor ve muhatap alıyor. O zaman İslam ümmetinin vazifesi İslamî bütün emirleri yerine getirse bile bitmiyor. Belki daha ağır ve mesuliyetli ve müştemilatlı bir şekilde devam ediyor. Bizler, ey ümmet! Yapılacak, yapılması lazım gelen bu çifte vazifelerin yerine getirilmesinin neresindeyiz acaba?

Bu zamanda Risale-i Nur’ları tanıyanlar, okuyanlar şunu da iyi bilmelidirler ki, Bediüzzaman ve Risale-i Nur’ların şahs-ı manevisi mehdiyet makamını temsil etmektedir. Bu temsiliyet makamı, ahirzamanda gelecek olan mehdinin yapacağı ve vazifeli olduğu işler noktasından, faaliyetlerden onu tanıyan herkesinde vazifeli ve mesul olduğunu anlatır. “Ve ahirzamanda gelecek olan mehdi ve talebeleri...” cümlesini çok iyi şekilde bizlere ifade eder. Çünkü mehdiyet umumun hidayetine, beşerin diriltilmesine çalışıyor.

Efendimiz (asm) “Hatemü’l -enbiyadır ve umum nev-i beşer namına manev-i beşer, onun caddesi haricinde gidemez ve bayrağı altında bulunmak zaruridir.” Demek ki bütün gayretiniz, hamiyetiniz, çalışmanız bu kudsi bayrağın altında bulunarak olabilmesidir ki, mesul olmayalım, vazifemizi yapmaktan da geri kalmayalım.

Şimdi ümmet-i Muhammed birbirine muhabbetler sarılsa ve birbirini muhabbetle dinlese; hiddet etmese, kızmasa, bağırmasa ve din-i İslamın emirlerine göre hürmetle, itirazsız, sükûnetle hareket etse, muavenette bulunsa Allah’ın kendilerine bahşedeceği muvaffakiyete koşar gibi, uçar gibi gider.