"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Müslüman devletler yutulmayı mı bekliyor?

Sami CEBECİ
06 Ekim 2024, Pazar
Büyük İsrail ve vaad edilmiş topraklar masalıyla bütün orta doğuyu ateşe veren ve kan gölüne döndüren Amerika ve İsrail, gözü dönmüş bir halde her yere saldırıyor.

Gazze ve Filistin’den sonra şimdi Lübnan’a saldırmaya başladı. Birkaç gün içinde yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var.

Amerika, savaş durmalı diyor fakat sürekli İsrail devletine silah ve bombalar göndererek çevresine saldırtıyor. Dünyanın gözleri önünde ve insanlığın ortak vicdanına muhalefet ederek yapılan bu katliam ve soykırım, kendileri için gayet normal ve sıradan bir hadise gibi görünüyor.

Vahşî Batı’nın çirkin yüzü olan Amerika, zamanında yaptığı Kızılderili katliamlarıyla tarihe kara bir leke olarak geçti. Hür dünyanın temsilcisi gibi kendini lanse eden, insan temel hak ve hürriyetlerinin savunucu gibi görünen Amerika hiç değişmedi. Birinci ve İkinci Körfez Savaşları’nda, bir milyondan fazla Iraklı Müslümanı gözünü kırpmadan öldüren, dünyanın her tarafında nice insanları katleden ve hâlâ öldürmeye veya öldürtmeye devam eden Amerika, şimdi de İsrail üzerinden orta doğuyu kan gölüne çevirdi. Gazze ve Filistin’de on binlerce insan öldürülmüş ve yüz binden fazla insan yaralanmış onun umurunda bile değil. Birleşmiş Milletler savaşın durması için ittifak ediyor, tek başına Amerika utanmadan veto hakkını kullanarak savaşın devamını istiyor. Bu beş daimî üye sıfatı olan devletin, mutlaka bu veto hakları ortadan kaldırılmalıdır. Bütün dünya bu beş devletin insafına bırakılmamalıdır.

Amerika ve İsrail, büyük bir ejderha gibi aşağıdan yukarıya doğru yayılmaya devam ediyor. Amerika’nın aşağılık menfaatlerine hizmet edecek olan Büyük İsrail projesi için, Lübnan’dan sonra sırada Suriye var. Beşşar Esad gibi tecrübeli bir devlet adamı nasıl bu durumu göremiyor diye düşünmek doğru olmaz. Suriye’nin Türkiye ile normalleşmesine karşıyız diyen Amerika’nın niyetinin ne olduğunu da biliyor. 1967 savaşında Golan Tepeleri’ni işgal eden İsrail’in bu işgalini, eski Amerikan başkanı Donald Tramp kabul ettiğini ilan etti. Golan Tepeleri hem su hem de doğalgaz bakımından zengin olan bir bölge. Suriye’nin başkenti olan Şam’a 60 kilometre mesafede. Her an İsrail’in füzeleri ile vurulabilecek bir durumda.

Amerika’nın eski başkanı Barack Obama’nın dışişleri bakanı olan Condoleezza Rice tarafından orta doğuda 22 devleti daha küçük devletçiklere bölüneceği ilan edilmişti. Arap baharıyla, Libya’yı ikiye bölen bu Amerikan iradesi, Irak’ı üçe, Suriye’yi dörde böldü. Suriye’nin yüzde yirmi beşini PKK/PYD yönetiyor. Amerikalıların destek verdiği bu terör grubu, Amerikan askerleriyle birlikte Fırat Nehri’nin doğusunu ve petrol bölgesini tutmuşlar, çıkan petrolü de Suriye devletine satıyorlar. Ne kadar acı bir durum!

Çeşitli sebeplerle kendi halkıyla kavgalı olan Beşşar Esad, devlet adamı liderliğiyle bu durumdan derhal kurtulmalıdır ve halkıyla barışmalıdır. Ayrıca, bölgenin en güçlü devleti olan Türkiye ile güç birliğine girmelidir. Geçmişte olanlar geçmişte kalmıştır. Merhum Süleyman Demirel’in tabiriyle dün dündür, bugün bu gündür. Hâlin icabına uygun hareket edilmelidir. Her iki devletin halkı da Müslümandır. Halkı içinde farklı mezhepler olsa da şimdi mezhep farklılıkları düşünülecek zaman değildir. Çünkü daha büyük bir ejderha aşağıdan yukarı doğru gelmektedir.

Amerika’nın, Büyük İsrail adı altında Orta Doğu’da emelleri ve hedefleri vardır. Şayet, Suriye ile Türkiye güç birliği içine girmezse, Beşşar Esad idare edecek bir Suriye bulamayacaktır. Türkiye, parçalanmış değil, toprak bütünlüğünü korumuş bir Suriye istiyor ve bunu her fırsatta söylüyor. Parçalanmış bir Suriye, Türkiye’nin menfaatine değildir. Güçlü ve müreffeh bir Suriye, Orta Doğu’da emelleri olanların heveslerini kursağında bırakacaktır.

Her fırsatta söylediğimiz gibi, Suriye ve diğer Müslüman Orta Doğu devletlerinin, Amerika ve İsrail tarafından yutulmasını önleyecek tek çare İslâm Birliğidir. Birleşmiş Milletler ve onun güvenlik konseyinden boş yere merhamet dilenmeye gerek yok. Zaten onların da yapacağı bir şey yok. Bu gerçeği bütün Müslüman devletler dikkate almalı ve bu dehşetli ejderhalar tarafından yutulmaktan kurtulmalıdırlar. Buna binaen, şimdi yapılması gereken en önemli vazife, bir an evvel İslâm birliğini kurmaktır. Bediüzzaman Hazretleri, bu hakikate bir asır öncesinden dikkat çekmiş ve “Bu zamanda en büyük farz vazife ittihad-ı İslam’dır.” demiştir. Evet, şimdi İslâm birliğini kurmanın tam zamanıdır.

Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    100 çocuktan 14’ü ekransız vakit geçiriyor

    Eylül’de enflasyonu kira, ulaşım ve eğitim yükseltti

    KYK yurdunda domuz eti çıktı

    235 bin kişi Lübnan’dan Suriye’ye geçti

    İstanbul’da yaşamak 71 bin 431 lira

    İsrail, 363 gündür Gazze'yi vuruyor

    Türkiye Filistin için yürüyecek

    Irak’tan örnek karar

    Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz

    İsrail, İran’ın petrol altyapısını hedef alabilir: ''Bence bu biraz…neyse''

    Eygi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor

    Önce mevcut anayasaya uy

    WFP’den 2015 benzeri göç dalgası uyarısı

    İsrail’e sessiz kalmak, vahşete ortak olmaktır

    Almanya’daki camilerde “Açık Cami Günü”

    Okulların sıkıntısını çözün

    Marmara fayı 7.8’lik deprem üretebilir

    İstanbul depreme hazır olmaktan uzak

    Mezarı açılan Garipoğlu’nun ailesi DNA örneği verdi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Durgunluk hizmetle aşılır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    “Açık cami”deki davet
    İbrahim ERSOYLU

    Isparta Bediüzzaman Mevlidi
    Fatih Yokuş

    Zengin-fakir ve zekât
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sami CEBECİ

    Müslüman devletler yutulmayı mı bekliyor?
    Ali HAKKOYMAZ

    Patika ve hürriyet - Ân diyarı (76)
    Ali Rıza AYDIN

    Sultanım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.