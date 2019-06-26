‘Hayatlanma’yı bekleyen teklif

‘Yayınevinde bekleyen dosyaları kitap yapalım.” teklifimiz, dosyası bekleyen bazı yazarlarımızdan, dosyası hazır, ama bir takvim verilemediği için bekleyen araştırmacılarımızdan ve bazı okuyucularımızdan epeyce ilgi gördü.

Bazı okuyucularımız, yönetim kurulu üyelerini aradıklarını ve konu ile ilgili ne gibi çözümler düşündüklerini sorduklarını ifade ettiler.

Yine bazı okuyucularımız da konuya ilgi duyan müteşebbis hamiyet sahibi insanların var olduğunu, bu konunun çalışılması gerektiğini ifade ettiler.

Dosya sahiplerinin emeklerini değerlendirmek ve çalışmanın hedefine ulaşmasını sağlamak için; yerinde, zamanında, kıvamında konuların çalışılıp kitap olması, geçtiğimiz yıllarda ‘Genişletilmiş Yayın Kurulu’ toplantılarında oldukça önemsenen bir gündem idi.

Bu konunun yeniden gündeme gelmesi ekonomik problemlere çözüm bulmak amacına dönüktür. Eğer bu proje çalışılıp, hamiyet sahibi insanlarımıza doğru anlatılabilirse, maddî meselelere çözüm bulunabilir. Şimdiden olumlu haberlerin gelmesi, konunun çalışılabileceğini göstermektedir.

Yayınevinin konuyla ilgili bir çalışma yapıp, hamiyetli insanların önüne uygulanabilir ve çerçevesi düşünülmüş bir proje koymaları durumunda, yıllardır bekleyen dosyaların hayat bulabileceğini, bunun ciddî bir ihtiyaç olduğunu ve okuyucuları da ilgilendirdiğini düşünüyorum.

Bu adım, dosyası bekleyen yazarları yeni konular çalışma konusunda cesaretlendirecek ve motive edecektir. Zaten basılacak kitaplarla ekonomik geri dönüşüm de sağlanmış olacaktır.

İman ve Kur’ân hizmetlerinde güzel niyetlerle başlanan hiçbir proje, sadece maddî imkânsızlık dolayısıyla hayat bulamamış değildir.

Belki yeteri kadar anlatılamamış, çaba sarf edilememiş ve adetullah kanunlarına uyulmamıştır.

Yoksa, olacağına inanılıp, gereken adımlar atılırsa, Allah o hizmetin ifasının vesilelerini de yaratacaktır.