İletişim kalitesi aynı zamanda hizmet kalitesidir - Her programın bir hikâyesi var - 3

Ailede huzurun, nur hizmetlerinde verimliliğin, gençlerin nur derslerine katılmasında ve Risale-i Nurların etkin şekilde okunmasında şevkin elde edilebilmesinin önemli şartlarından birinin sağlıklı insan ilişkilerinden geçtiğine dikkat çekildi.

Nur hizmetleri açısından dijital alemi nasıl anlamalı ve yaşamalıyız?

Bediüzzaman Hazretlerinin Tarihçe-i Hayatı’na bakıldığında ve nur hizmetinin serencamı dikkate alındığında, neşriyatın önemi, hakikatleri birilerine ulaştırmanın ehemmiyeti ve bunun için meşru her türlü vasıtanın azami düzeyde kullanılması gerektiği açıktır. ‘Nur postacıları’ olarak, Risale-i Nurların neşir tarihçesinde nam salmış bir hizmet tarzı belki çok daha özel çalışılması gereken, samimiyetin, istikametin her türlü güçlüğü, zorluğu aştığı harika olaylardır. O zor şartlarda bile ne kadar güç olursa olsun, nurun telifinden, neşrinden, dağıtılmasından ve paylaşılmasından asla taviz verilmemesi günümüze önemli bir işarettir. Yapılan hizmet vicdana rahatlık veriyorsa, o hizmetin uğrunda çekilen çileler, ödenen bedeller birer ibadet anlamındadır.

Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinden dijital alemi anlamak noktasında radyo gibi teknolojik aletlerin nasıl ve nereye kadar kullanılacağının işaretleri verilmiştir. Bu tür radyo, telefon gibi teknolojik araçları çocuklarımız, gençlerimiz açısından kullanmaya yasak getirme veya onu bir ödül vesilesi haline getirme sağlıklı görünmüyor. Bu konuda kimin hangi yaş grubunda çocukları varsa, onlara uygun bilgilerle adım atmak ve uzmanların görüş ve düşüncelerinden yararlanmak daha sağlıklı görünüyor. Bir de uçak gibi büyük keşiflere karşı Bediüzzaman, ‘Nev’imle iftihar ediyorum.’ dediğine göre, bu teknoloji unsurlarını hizmet-i imaniye ve Kur’aniyeye hizmet ettirme noktasında neler yapılabileceğinin, gençlerin kabiliyetlerini bu alanlara yönlendirme anlamında çalışılması daha maslahata uygun görünüyor. Tabi ki az olan ömür sermayesini, önemli hizmetlerde kullanmak ve ebedi saadeti kazanmaya dönük sarf etmek için yollar aramak daha akıllıca bir iş olacaktır. İşte bu tür konuları da, yine meşveretlerde, gençlerle ele almak ve atılabilecek adımlara onları da dahil etmek ve onlardan destek almak hatta onları bu işlerle vazifelendirmek daha isabetli olacaktır.

Bugün yüzlerce Risale-i Nur dersleri, bu teknolojik araçlarla dünyaya servis ediliyor ve pek çok hizmetlerin ifasına katkı sağlıyor. Böylesine dünyaya açılma vesilesi olan bu araçları belki de en verimli ve amacına uygun, etkili kullanan nur talebeleridir ve öyle olmalıdır.

İletişim kalitesi; hizmet kalitesidir

Düsseldorf’ta yapılan ve Köln, Ahlen gibi şehirlerden çok sayıda nur talebesinin katıldığı aylık bölge dersinde ele aldığımız konulardan birisi de Risale-i Nur’da iletişim idi. Bu derste de Köprü dergisinde makalelerin yer aldığı bir konu olan iletişimi değişik boyutları ile değerlendirmiş olduk. Ailede huzurun, nur hizmetlerinde verimliliğin, gençlerin nur derslerine katılmasında ve Risale-i Nurların etkin şekilde okunmasında şevkin elde edilebilmesinin önemli şartlarından birinin sağlıklı insan ilişkilerinden geçtiğine dikkat çekildi. İletişim esasları, engelleri, başarılı iletişimcinin taşıması gereken hususiyetleri gibi pek çok başlıklara yer verildi. Bunlardan daha çok ‘Bir iletişimcinin taşıması gereken özellikler’e, bir Nur talebelerinin hususiyetleri çerçevesinde yer verildi. Burada önemli unsurun kişinin kendisini problemden soyutlamadan konuları değerlendirmesinin önemli olduğuna dikkat çekildi. Yani iletişim tek taraflı bir konu değil, iki veya daha çok tarafı olan bir konudur. Bilhassa iman ve Kur’an hizmetlerinde yer alan anne, baba veya ağabey, ablaların bu iletişim konusunu daha bir dikkate almalarının, ilgilendikleri evlatları ve kardeşlerinin iki dünya hayatlarına ciddi etki edeceğini gözardı etmemeleri nazarlara sunuldu.

Neşriyat temelli bir hareket; Nurculuk

Bediüzzaman Said Nursi’nin eserleri olan Risale-i Nur Külliyatı’nın bir ‘Neşir tarihçesi’ var. Burada da gerek Bediüzzaman’ın ve gerekse Zübeyir Gündüzalp gibi ağabeylerin hayatlarında ‘Nurları nasıl sair insanlara, ülkelere ulaştırabiliriz’in serüvenine yer verilmiş. Bu tür eserlerin iyi incelenip, neler yapılabileceği ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve Amerika, Avustralya gibi ülkelerde Nurların farklı dillerde, bazı konularının broşürler şeklinde basılarak dağıtılması, anlatılması günümüzde yapılabilecek önemli hizmetlerden görünüyor.

Aylık sohbet buluşmalarında Köln, Ahlen gibi şehirlerden kardeşlerle ve Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyelerinden sevgili Mehmet Pekel ile de görüştük.

Bediüzzaman’ın İstanbul’a ilk gittiğinde gündeminde Şark’ı ayağa kaldıracak, Müslümanlarının ittihadını sağlayacak bir üniversite projesi olan Medresetüzzehra’nın olması ve bunu bir hayat hedefi halinde yönetimler değişse de hep canlı tutması günümüze de önemli bir derstir. Yine bu süreçte bir gazete çıkarmak üzere Osmanlı yönetimine dilekçe vermesi zihninde ne gibi hizmet metotlarının olduğuna dair, bizim de nasıl bir zihin gündeminde olmamıza dair günümüze ışık tutmaktadır. Nitekim kainata değişmem dediği, pek çok sırlarını taşıyan, özel bir eğitimden geçirdiği ve adeta bir misyon yüklediği talebesi olan Zübeyir Gündüzalp’in, Galata köprüsünde gazete dağıtması ve ‘bir lahana yaprağı kadar da olsa bir gazetemiz olmalı’ dediği görüntülere bakıldığında, hizmetlerin yayılması, hak ve hakikatin neşredilmesi için teknolojik araçlara ne kadar büyük ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu teknolojik araçlar hizmetlerde Euronur gibi oldukça aktif şekilde kullanılmayı bekliyor.

—DEVAMI YARIN —