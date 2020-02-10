Peşini bırakmayan ‘bir cümle’

Bazen olur, yıllarca kulak tıkadığın bir cümle, binlerce kilometre uzaklarda, hiç de tanımadığın bir insan diliyle duyuruluverir sana.

Şaşkınlaşırsın bir an, ‘nereden çıktı bu’ diye. Bu durum, görmek istemediğin birisinin, tahmin etmediğin bir yerde birdenbire karşına çıkıvermesi gibi bir şeydir.

‘Neden şimdi?’ diye düşünürken, gurbet elde, böyle bir insan diliyle ve senin de o cümleye duygu olarak hazır olduğun bir zamanda, bu cümlenin duyurulması hiç de tesadüf değildir. Yıllarca kaçtığın suç nedeniyle bir anda ellerine kelepçe vurulmuş gibi bir duygu yaşarsın o an. Gerçeklerden kaçamayacağını anlar, teslim olmanın tadını çıkarırsın sonunda.

Sen ‘bu cümle’yi duyasın diye, bu program, bu yolculuk, bu oyuncular, bu senaryo, çalışılmış bir oyunun parçası gibi gelir insana. Duyacakları da rızkıdır insanın. Hep kaçtığın, karşılaşmamak için yol değiştirdiğin gerçek, bir gün öyle bir yerde, öyle bir anda karşına çıkar ki, teslim olup ellerini yukarıya kaldırmaktan başka çaren kalmaz.

İçinde olup bitenleri, kendince kurguladığın tezgahları, kendi kendine ettiğin hileleri bilen, hepsinin üstünde hesabı olan Birisi, yine senin hayrına, senin yükünü hafifletmek için yeni bir serüven başlatır ve yakından, özel ilgilenildiğini hissedersin. Böylece başka amaçlarla gittiğin uzak diyarlardan yenilenmiş olarak ve senin için özel kazanımlarla dönersin, şükredersin yaşadıklarına. Hiç beklemediğin bir yerde, tahmin etmediğin bir insandan duyduğun ‘bir cümle’, kapalı kapının anahtarı oluverir ve ferahlarsın. Ve başını kaldırıp gökyüzüne, ‘Beni düşünüyorsun!” diyerek bir gülücük gönderirsin şefkatli Sahibine. Kulluğun tadını çıkarırsın bir güzel. Yeniden, yenilenmiş duygularla başlarsın hayata. O andan itibaren aldığın nefes, attığım adım eskisi gibi olmaz. Ne sen o eski sensindir ne de yaşananlar.

Ne zaman, nerede, kim tarafından ve nasıl kurulacağı bilinmeyen ‘bir cümle’ hayatının can simidi oluverir. Birilerinin gündeminde olmak mutlu eder insanı. Güler geçersin, affedersin önceni. Ve yüzünü çevirirsin geleceğe bir cümle güneşin olur. O cümlenin kimden geleceğini bilemezsin, beklersin dua ile. Bazen bir cümleyi duymak için çok zahmetler çekersin; ama değer, o cümle hayatın olur. Herkesin peşinde olduğu bir hayat cümlesi vardır. Sizinkisi?