Yapay zekâ ve gençlik

Son yıllarda yapay zekâ tüm dünyada büyük bir ilgi odağı hâline geldi.

Bu teknoloji, her yaştan insanı etkilediği gibi, özellikle öğrenci ve öğretmenler için büyük kolaylıklar sunmaktadır. Yapay zekâ, eğitim süreçlerinde zaman kazandırarak ve doğru bilgiye ulaşmayı kolaylaştırarak önemli bir rol oynamaktadır.

Bir öğrenci olarak yapay zekâ, benim de dijital dünyadaki en büyük yardımcılarımdan biri hâline geldi.

Araştırma yaparken doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak bazen zor ve zaman alıcı olabiliyor. Ancak yapay zekâ, çeşitli kaynakları sentezleyerek en doğru cevabı kısa sürede sunmaya çalışıyor.

Okul projelerinde, araştırma çalışmalarında, video editörlüğünde ve metin oluşturma gibi birçok alanda bu teknolojiden faydalanıyorum.

Ayrıca, günümüzde gençlerin okul ödevlerini tamamen yapay zekâ platformlarına yaptırdığını sıkça görüyor ve üzülüyorum.

Yine günümüzde popüler olan bu yapay zekâ, sadece ona özel tasarlanmış platformlardan ibaret değil; gündelik hayat uygulamalarında ve bilhassa sosyal medya uygulamalarında, bizim hangi aralıklarla uygulamaya girdiğimizi ve çıktığımızı veya almak istediğimiz şeyin ne olduğunu çeşitli davranışlarımızla algılamaya çalışıyor ve sonra da özellikle gençlerin karşısına istediği ürünün reklamlarını çıkartıyor. İşte buna tam anlamıyla ‘yapay zekâ’ deniliyor.

Ve böylece yapay zekâ ben de dahil olmak üzere gençlerin büyük bir kesimini maalesef tüketime sevk ediyor.

Yani işimize bu kadar fazla yarayan ve yine işimizi kısaltmaya yönelik tasarlanan yapay zekâ, bizim bilmediğimiz zamanlarda bile hep açık. Bu sebeple, bu ‘yapay zekâ’ sitelerini gerektiği kadar ve gerektiği yerde kullanmak en doğrusu.

