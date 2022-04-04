Bediüzzaman heyecanı ve Ramazan sevinci

Bu sene Üstadı, Bediüzzaman heyecanı ile Ramazan sevincinin buluştuğu ilginç bir zaman diliminde yad ettik.

Dolgun muhtevası, güncele de ışık tutan güçlü mesajları ve başarılı sayfa düzenleriyle çok beğenilen 23 Mart özel sayımız, 21 Şubat’ta olduğu gibi birçok vilayetimizden çok sayıda talep edildi ve dağıtıldı.

Gazetemizde yayınlanan haberlerde de, şifahî olarak bize iletilen bilgilerde de ifade edildiği gibi, özel sayımızın takdim edildiği herkes çok alâka gösterdi; takdir ve tebriklerini dile getirdi.

Dağıtım çalışmalarına katılan arkadaşlarımız, son yılların malûm sebeplerinden kaynaklanan ufunetin artık büyük ölçüde dağıldığını, kuşku ve korkuların kalktığını, onun yerini hüsn-ü kabul ve sıcak karşılamaların aldığını söylüyorlar.

Çarpıtma ve iftiraya dayalı algı operasyonlarının olumsuz etkisinin ortadan kalktığı, genel atmosfer ve zeminin çok müsait hale geldiği bir ortamın teşekkül ettiğini belirtiyor; “Bekleniyoruz” diyorlar.

Bu havayı iyi değerlendirip, hep birlikte, çalmadık kapı bırakmamacasına yeni bir tanıtım seferberliği başlatmak ise bizlere düşüyor.

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BEDİÜZZAMAN PANELİ

27 Mart Pazar günü İstanbul’da yapılan Bediüzzaman panelimiz de, pandemiye ve daha da ağırlaşan ekonomik krize rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Uzun zamandır böyle bir buluşmaya hasret kalan okurlarımız, çok farklı yerlerden programa katıldılar ve bir kez daha kucaklaşıp kaynaştılar.

Panel konuşmacılarına, masa çalışmalarının katılımcılarına, programın organizasyonunda emeği geçenlere ve yakından uzaktan gelip programı takip eden okuyucularımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

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ŞANLIURFA, ÇORUM VE ERMENEK BİLLBOARDLARI

Bediüzzaman haftasına, Risale-i Nur’un ve Üstadın tanıtıldığı billboard afişleriyle renk katan Şanlıurfa ve Çorum’la, afişlerinde Üstadın yanı sıra Zübeyir Ağabeyi de hatırlatan Ermenek okurlarımızı ayrıca tebrik ediyoruz.

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RAMAZAN

Paneli izleyen haftanın sonunda eriştiğimiz ve üçüncü gününü idrak etmekte olduğumuz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor; hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Ramazan sayfamıza katkıda bulunan yazarlarımıza da teşekkür ediyoruz.

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KUTLULAR AĞABEYE RAHMET

6 Nisan Çarşamba günü, gazetemiz kurucularından Mehmet Kutlular Ağabeyi, vefatının birinci yıldönümünde rahmetle yad edeceğiz.

Bu vesileyle onun, Yeni Asya’nın kuruluş günlerinden itibaren, çok zor şartlar altında uzun yıllar şahs-ı manevî ile birlikte örnek bir dirayet, sebat, metanet ve kararlılıkla yaptığı hizmetleri bir kez daha hatırlayacağız.

