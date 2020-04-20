Herkese bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği

Sokağa çıkma yasakları, gazetelerin dağıtımını ve okurların gazeteye ulaşmasını çok zorlaştırdı. İkinci hafta sonunda gazete dağıtımı için alındığı söylenen tedbirler de çok yetersiz kaldı.

Bu ortamda, ısrarla ve tekrar tekrar vurguladığımız gibi, gazeteye çok daha farklı bir hassasiyetle sahip çıkmamız gerekiyor.

Hem kâğıt, hem e-gazeteye.

Mesajı alan okurlarımız birçok yerde harekete geçtiler. Elden dağıtımın yıllardır aksamadan devam ettiği Yalova, Malatya, Kütahya, İzmir gibi merkezlerimize yenileri eklendi. Gelen gazeteleri iade ettirmeyen Van ve Düzce’de, artı gazete talepleriyle tanıtım ve abone çalışmaları yapılıyor. Denizli’de her gün ayrı bir sokakta kapı kapı tanıtım gazetesi dağıtılıyor. Kahramanmaraş, ilçeleriyle birlikte Manisa, Seydişehir ve Nevşehir sıfır iade çalışan merkezlerimizden. Mersin ve Diyarbakır’da yeni aboneler var. Bazı mahallerde dar gelirli arkadaşlarımızın gazete abonelikleri, imkânı olanlar tarafından finanse ediliyor.

Ve bu çalışmalar yayılarak devam ediyor.

e-gazete aboneliğine katılım da artarak sürerken, tanıtım için “herkese bir ay ücretsiz abonelik kampanyası” başlatıyoruz.

Hepimiz abone olalım ve herkese duyuralım.

Detaylar www.yeniasya.com.tr ’de.

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RAMAZAN SAYFAMIZ

Nasipse önümüzdeki 24 Nisan Cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif için hazırlığını sürdürdüğümüz özel sayfanın muhtevası büyük ölçüde şekillendi:

* Ramazan sohbetleri, Havva Küçük Konur

* Nur Çeşmesi, Caner Ergün

* Ramazan Takvimi, İhsan Yıldırım

* Orucun hikmetleri, Cenk Çalık

* Ramazan ve insan, Mustafa Gönüllü

* Peygamber Efendimizden (asm) dualar, Said Yüksekdağ

* Her güne bir hatıra, Mustafa Öztürkçü

* Risale-i Nur’dan sorular ve cevaplar, İbrahim Ersoylu

* Elif’in günlüğü, Mustafa Göknur

* İnsaniyetten İslamiyete, Hüseyin Şahinoğlu

* Tıbb-ı Nebevîden günümüze sağlık, Hüseyin Çetinsoy

* Enfüsî tefekkür, Nimet Ortakaş.

Yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

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YENİ TANZİM, YENİ BASKI 5 KİTAP

Çoktandır mevcudu bulunmayan Ramazan-İktisat-Şükür, Küçük Sözler, Münacat ve Yirmi Üçüncü Söz’ün cep boy yeni tanzim; Türkçe açıklamalı ve fihristli Büyük Cevşen’in orta boy ve Hastalar Risalesi’nin kampanyalı baskıları çıktı.

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HÜRRİYET - ADALET - MEŞVERET

Bir de yeni kitabımız var.

Risale-i Nur’daki ilgili bahislerin derlendiği Hürriyet-Adalet-Meşveret isimli eser.

Türkiye’nin, İslam dünyasının, daha ötesinde bütün insanlığın güncel gündemine tam denk düşen bu eserdeki son derece önemli mesajlara hepimizin çok ihtiyacımız var.

Taleplerinizi bekliyoruz.

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