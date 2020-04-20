"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Herkese bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği

Yeni Asya'dan Size
20 Nisan 2020, Pazartesi 00:01
Sokağa çıkma yasakları, gazetelerin dağıtımını ve okurların gazeteye ulaşmasını çok zorlaştırdı. İkinci hafta sonunda gazete dağıtımı için alındığı söylenen tedbirler de çok yetersiz kaldı.

Bu ortamda, ısrarla ve tekrar tekrar vurguladığımız gibi, gazeteye çok daha farklı bir hassasiyetle sahip çıkmamız gerekiyor.

Hem kâğıt, hem e-gazeteye.

Mesajı alan okurlarımız birçok yerde harekete geçtiler. Elden dağıtımın yıllardır aksamadan devam ettiği Yalova, Malatya, Kütahya, İzmir gibi merkezlerimize yenileri eklendi. Gelen gazeteleri iade ettirmeyen Van ve Düzce’de, artı gazete talepleriyle tanıtım ve abone çalışmaları yapılıyor. Denizli’de her gün ayrı bir sokakta kapı kapı tanıtım gazetesi dağıtılıyor. Kahramanmaraş, ilçeleriyle birlikte Manisa, Seydişehir ve Nevşehir sıfır iade çalışan merkezlerimizden. Mersin ve Diyarbakır’da yeni aboneler var. Bazı mahallerde dar gelirli arkadaşlarımızın gazete abonelikleri, imkânı olanlar tarafından finanse ediliyor.

Ve bu çalışmalar yayılarak devam ediyor.

e-gazete aboneliğine katılım da artarak sürerken, tanıtım için “herkese bir ay ücretsiz abonelik kampanyası” başlatıyoruz.

Hepimiz abone olalım ve herkese duyuralım.

Detaylar www.yeniasya.com.tr’de.

***

RAMAZAN SAYFAMIZ

Nasipse önümüzdeki 24 Nisan Cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan-ı Şerif için hazırlığını sürdürdüğümüz özel sayfanın muhtevası büyük ölçüde şekillendi:

* Ramazan sohbetleri, Havva Küçük Konur

* Nur Çeşmesi, Caner Ergün

* Ramazan Takvimi, İhsan Yıldırım

* Orucun hikmetleri, Cenk Çalık

* Ramazan ve insan, Mustafa Gönüllü

* Peygamber Efendimizden (asm) dualar, Said Yüksekdağ

* Her güne bir hatıra, Mustafa Öztürkçü

* Risale-i Nur’dan sorular ve cevaplar, İbrahim Ersoylu

* Elif’in günlüğü, Mustafa Göknur

* İnsaniyetten İslamiyete, Hüseyin Şahinoğlu

* Tıbb-ı Nebevîden günümüze sağlık, Hüseyin Çetinsoy

* Enfüsî tefekkür, Nimet Ortakaş.

Yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

***

YENİ TANZİM, YENİ BASKI 5 KİTAP

Çoktandır mevcudu bulunmayan Ramazan-İktisat-Şükür, Küçük Sözler, Münacat ve Yirmi Üçüncü Söz’ün cep boy yeni tanzim;  Türkçe açıklamalı ve fihristli Büyük Cevşen’in orta boy ve Hastalar Risalesi’nin kampanyalı baskıları çıktı. 

***

HÜRRİYET - ADALET - MEŞVERET

Bir de yeni kitabımız var. 

Risale-i Nur’daki ilgili bahislerin derlendiği Hürriyet-Adalet-Meşveret isimli eser.

Türkiye’nin, İslam dünyasının, daha ötesinde bütün insanlığın güncel gündemine tam denk düşen bu eserdeki son derece önemli mesajlara hepimizin çok ihtiyacımız var.

Taleplerinizi bekliyoruz.

***

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Ekosistemi bozduk virüs istilâsına uğradık

    Fırsatçılara dikkat

    Dünyada tahliye dalgası başladı

    Hafife almayın panik de yapmayın

    Hızla hukukun dışına çıkılıyor

    Rehavete kapılma Türkiye

    İçişleri Bakanlığı: 20 bin 398 kişiye işlem gerçekleştirildi

    Erdoğan - Trump görüşmesinde neler konuşuldu?

    Yurt dışından getirilen vatandaşlar çeşitli illerdeki yurtlara yerleştirildi

    Türkiye'de vefat sayısı 2017'ye yükseldi

    Nijerya'daki silahlı saldırılarda ağır bilanço

    ABD'de son 24 saatte 2 bin 9 ölüm

    Ateşkes sonrası İdlib'de son durum?

    Hakkari'de Şehidi dualarla uğurlandı

    En fazla vaka ve ölüm ABD'de gözleniyor

    Hafız eğitimleri de online devam ediyor

    İspanya'daki ölümlerde son 5 haftadaki en düşük artış

    Teselli veren gelişmeler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekosistemi bozduk virüs istilâsına uğradık
    Genel

    Nevşehir’de nurlu faaliyet
    Mehmet KARA

    İtiraz eden muhalefet neden sahip çıkmadı?
    Yeni Asya'dan Size

    Herkese bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği
    Genel

    30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
    Şükrü BULUT

    Korona, Avrupa Birliğini dağıtabilecek mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Evde itikâfa niyet edebilir miyiz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kimi husûmete, kimi muhabbete çalışır
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalnız Allah’tan korkmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.