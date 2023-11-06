Temsilcilerimiz toplandı

Sonbahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanından, Avrupa’dan ve Avustralya’dan gelen temsilcilerimizin iştirakiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda geçmiş dönemin faaliyetleri gözden geçirilerek gelecek döneme ait plan ve projeler üzerinde duruldu.

Yeni Asya A.Ş. faaliyet raporunu okuyan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik yaşanan ekonomik ve siyasî kriz ortamında ve artan maliyetler karşısında yoluna devam ediyor olmanın da başarı olduğunu dile getirdi. Mevcut durumda Türkiye’nin en büyük gazetesinin 50 bin baskı yapabildiğine dikkat çeken Atik, dijitalleşmenin hız kazandığını belirtti.

Denetleme Kurulu raporu, Kurul Başkanı İsmail Özdemir tarafından okundu. Raporda İşletme faaliyetleri, gazete, dergi, kitap satış rakamları verildi, gelir gider tablosu özetlendi.

Toplantıda başta Risale-i Nur olmak üzere yayınlarımızın dijital versiyonlarına yönelik bir çalışmanın sunumu yapıldı.

Belirlenen gündem çerçevesinde oylanarak kabul edilen öncelikli maddelerle ilgili görüşmelerde varılan sonuçlar, uhuvvet ve tesanüdün pekişip muhkemleşmesi açısından büyük önem taşıyor.

Toplantının ve kararların hayırlı olmasını diliyor; katılan ve katkıda bulunan temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

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Tablolarla Bediüzzaman Said Nursî Albümü

Yeni Asya Neşriyat, Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili orijinal ve ses getiren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ressam İsmail Özdemir’in uzun ve titiz çalışmasının mahsulü olan “Tablolarla Bediüzzaman Said Nursî Albümü” okurların beğenisine sunuldu.

Üstadın üç hayat devresine ait farklı tabloların kronolojik olarak sıralandığı albümde, resmedilen mekân, şahıs veya nesnelerin hikâyesi de anlatılıyor. Eser bu yönüyle sadece bir albüm çalışması değil, aynı zamanda Bediüzzaman’ın ‘resimli bir tarihçe-i hayatı’ hüviyetinde.

Bediüzzaman’ın nurlu hayatının farklı bir formatta takdim edildiği 248 sayfalık eser; muhtelif ebatlardaki tuvaller üzerine akrilik veya yağlı boya tekniğiyle çalışılan 117 tablo ile, her bir tablo için kaleme alınan bir metin ve seçilen risale pasajlarından meydana geliyor.

Tablolarla Bediüzzaman Said Nursî Albümü çıktı - "Resimlerim Bediüzzaman’ı anlatma fırsatı veriyor"

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Fuarlara devam

Dün sona eren İstanbul TÜYAP ve İzmir İZKİTAP Fuarlarında da standlarımız yoğun ziyaretçi trafiğine sahne oldu ve Risale-i Nur başta olmak üzere yayınlarımız büyük ilgi gördü.

Fuarlar sıradaki diğer illerimizle devam edecek ve bunları kesinleştikçe gazetemizde duyuracağız.