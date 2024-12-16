Toplumun temeli: Aile projesi

Geçtiğimiz haftalarda sosyal sorumluluk projelerinden söz ederek örnek proje başlıkları vermiştik. Buna bağlı olarak bazı okuyucularımız aile konusunda bir proje fikrini detaylandırmamızı istediler.

Risale-i Nur’da aile konusunda “Hakikî hürmet ve samimî merhamet,” “ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederâne, ferzendâne, kardeşâne, arkadaşâne münasebetler,” “hususî cennet,” “şefkat, sadakat ve hüsn-ü siretü,” “İnsanın hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır” gibi önemi değerlendirmeler bulunmaktadır.

Aşağıda aile konulu bir projenin genel çerçevesi çizilmektedir. Bu bilgiler sadece bir fikir vermek maksadıyla sunulmuş olup, okuyucularımız bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına bağlı olarak bu faaliyetleri çeşitlendirebilir.

Projenin Gayesi:

• Ailenin toplum hayatındaki rolünü vurgulamak, aile içi iletişimi güçlendirmek, aile fertleri arasındaki merhamet, sevgi, şefkat ve sadakat bağlarını arttırmak ve aileyi bir tahassungâh (korunaklı sığınak) haline getirmek.

Hedef Kitle:

• Her yaştan aile fertleri (ebeveynler, gençler ve çocuklar), aileyle ilgili politika üreten kamu kurumları ve kuruluşlar, yerel yönetimler, STK’lar, üniversiteler ve eğitim kurumları, eğitimciler ve rehberler, sosyal hizmet uzmanları, mahallî idareler ve STK’lar.

Projenin Hedefleri:

• Farkındalık Arttırma: Aile değerlerinin önemi hakkında toplumu şuurlandırmak.

• Eğitim ve Danışmanlık: Aile fertlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

• Politika ve Teklif Geliştirme: Siyasi partiler, Bakanlıklar, Kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, üniversitelere ve STK’lara yönelik teklif ve politikalar sunmak ve iş birliği içinde çözümler geliştirmek.

Yapılabilecek Faaliyetler:

1. Eğitim ve Atölyeler:

• Aile İçi İletişim Seminerleri: Psikolog ve sosyologlarla aile içi çatışmaların çözümü ve iletişimin arttırılmasına yönelik eğitimler.

• Ebeveynlik Atölyeleri: Çocuk eğitimi, dijital çağın aile üzerindeki etkileri ve değerler eğitimi konularında atölyeler.

2. Konferans ve Paneller:

• “Toplumun Temeli Aile” Konferansı: Risale-i Nur’dan aile hayatına yönelik konuların ele alınması.

• Uzman Görüşü Paylaşımları: İlâhiyatçılar, pedagoglar ve akademisyenlerle açık oturumlar ve paneller düzenlemek.

3. Yayın ve Medya Çalışmaları:

• Köprü Dergisi Özel Sayıları: Aileyi konu alan sayıları kamuoyuna duyurmak.

• Kısa Filmler ve Videolar: Aileyi koruma ve güçlendirme temalı spotlar hazırlamak.

• Gazete Makaleleri: Yeni Asya Gazetesi’nde aile temalı yazılar ve röportajlar yayımlamak.

4. Politika Teklifleri ve Rapor Sunumları:

• Rapor Hazırlığı: Köprü Dergisi’nin “Toplumun Temeli Aile” sayısından hareketle kapsamlı bir rapor oluşturulması.

• Bakanlıklarla Görüşme: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve MEB ile üst seviye toplantılar yaparak önerileri sunmak.

• Saha Araştırmaları: Aile üzerine mahallî ve ulusal bazda araştırmalar yapmak, sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak.

5. Yerel Organizasyonlar:

• İl ve İlçe Etkinlikleri: Mahallî seviyede seminer, panel ve konferanslar düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmak.

• Özel Aile Danışmanlık Merkezleri: Geçici ya da kalıcı merkezler kurarak ailelere birebir destek sunmak.

6. Dijital Çalışmalar:

• Aile Eğitim Portalı: Çevrimiçi seminerler, rehberlik materyalleri ve videoların yer aldığı bir web sitesi geliştirilmesi. Aileye dair konularda online eğitimler ve kaynaklar sunmak.

• Mobil Uygulama: Aile fertlerinin birlikte vakit geçirmesine yönelik faaliyet önerileri ve değerler eğitimi içeren bir uygulama.

7. Gönüllülük Projeleri

• Aile Danışmanlığı: Gönüllü aile danışmanları yetiştirerek, ihtiyaç duyan ailelere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmak.

• Ziyaret Programları: Yaşlı veya ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek onlara moral ve destek olmak.

• Çocuk Atölyeleri: Çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağlayacak atölye çalışmaları düzenlemek.

Hepinize aile hayatınızda hususî bir cennet yaşamanız temennisiyle hayırlı haftalar diliyoruz.