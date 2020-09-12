Demokratların cumhuriyeti

Serinin başında cumhurun cumhuriyetini anlattıktan sonraki üç yazıda sırasıyla Kemalistlerin, dindarların ve Milliyetçilerin cumhuriyetten ne anladığını tasniflerle anlatmaya çalıştık.

Bugün de siyasetteki ana damar olan demokratların cumhuriyetten ne anladığına bakalım.

Ama önce zarurî bir not koyalım:

Bu yazı serisinde partiler üzerinden değil neredeyse her biri her partiye dağılmış halde duran siyasî akımlar üzerinden değerlendirme yaptık. Zira partiler siyaseti karmakarışık.

Münafıkâne rejimin münafıklaştırıcı etkisiyle, bütün siyasî damarlar ve ekipler birbirine geçmiş. Herkes her yerde. Kim nerede kim derede belli değil.

Dolayısıyla bu yazıdaki demokratlardan kastımız da -bir güzellik çekirdeği olarak neredeyse her partide var olan ama- maalesef liderlik eksikliğinden kaynaklanan dağınıklığı ve üstünde oynanan hileler sebebiyle kendisi iktidardan ve Türkiye’yi güzelleştirmekten uzak kalmış olan ana siyasî damar.

Çakma ve hakikî demokratlar cumhuriyete ne der?

1- Kendisini demokrat zanneden ya da kendisini demokrat gösterip bununla seçmene şirin görünmeye çalışan Kemalistler için cumhuriyet, 1925-50 arasındaki gibi demokrasisiz de olur ve hatta daha iyi olur.

2- Demokratım da dese dini siyasetine alet etmekte mahzur görmeyen Siyasal İslâmcıların çoğu için demokrasi küfür rejimidir ve bir araçtır. Cumhuriyet ise olsa da olur olmasa da. Önemli olan –her ne demekse- İslam’ın iktidar olmasıdır. Bunlar İslâm’ın demokratik cumhuriyeti gerektirdiğini bilmeyen “hassas ayarda sıkılacak”lardır.

3- Başkasını yutmakla beslenen türden milliyetçiler zaten demokrat olamazlar, ama öyleyiz de deseler, onlar için asıl cumhuriyet demokrasisiz cumhuriyettir ve bir soğurma/ absorbe/ asimilasyon aracıdır. Şefkatleri harekete geçmedikçe onlar bundan vazgeçmeyeceklerdir.

(Bu yüzden hep yazıyoruz: Türkiye’de ayrılıkçı fikirleri bitirmenin yolu empatidir. Yani her bir Türk Milliyetçisinin Kürt Milliyetçiliği yapan bir “kanka”sının olmasıdır.)

4- Hakikî demokratların cumhuriyetten anladığına gelince:

- Demokratlar, cumhuriyeti, temsil ve idare hakkını imtiyazlı bir sülaleden millete devretmek olarak görür ve bu sebeple değer verir.

- Demokratlar demokratik cumhuriyeti baş tacı eder.

- Demokratlar 1925-50 arası demokrasisiz cumhuriyet dönemini 1876’da başlayan demokrasi sürecindeki parantezlerden bir parantez olarak görür.

- Demokratlar İstiklâl Harbi’nin şehitlerine, gazilerine ve komutanlarına duâ eder, ama harp sonrasında yaşananlara karşı uyanık olur.

- Demokratlar inkılâpları topyekûn tasvip etmez, tasnif eder. Tek parti dönemi inkılâplarının mimarı olan M. Kemal’i ve arkasındaki ekibi ise en azından tahlil eder.