Risale-i Nur okuma seferberliği

Pandemi döneminde neşriyat hizmetlerimiz artmaya başladı.

İzmit Yeni Asya olarak sosyal, eğitim ve neşriyat komisyonları ile ortak toplantılar düzenlemeye başladık.

Eğitim ve sosyal komisyondaki ağabeylerimizin şevkleriyle ve destekleri bizleri mutlu etti. Toplantılarımızda aldığımız kararlardan biri de şahsî Risale-i Nur okumalarını arttırmak için dönerli/sıralı okuma programı hazırlamak.

Sorumlu olarak bizleri seçtiler. Derince ilçemizin uyguladığı 21 kişilik listeyi Kocaeli’deki ağabeylerimizle paylaştık. Şu ana kadar Sözler listemiz bitti. Mektubat listemizde yarıyı geçti. Hedef ise, 14 kitaplık grup oluşturmak.

Okuma programı hakkında bilgi vermek gerekirse, 22 kişilik grupta kaçıncı sırada iseniz o kısımdan okumaya başlıyorsunuz. 5 gün sonra bir alt satırda gösterilen yeri okumaya geçiyorsunuz. Her bölüm 5 günlük ve yaklaşık 40 sayfa. Günlük 8 sayfa civarı ve her 5 günde bir WhatsApp grubundan hatırlatma mesajı gruptakilere gidiyor. Eski ve yeni basım Külliyat sayfaları yan taraflarda var.

Zübeyir Gündüzalp “Okuyamamaktan kork!” demiştir. Ve yine onun “Risale-i Nur’u günlük 10 sayfa okuyan kendini kurtarır, 15 sayfa okuyan gayrete gelir, 20 sayfa okuyan hizmet eder” sözü üzerine bu pandemi de okuma programlarına daha çok sahip çıkalımki, hizmete fütur getirip şefkat tokatlarına maruz kalmayalım.

Katılmak istiyorum diyen ağabeylerimiz, (0536) 277 61 10 WhatsApp hattından mesaj atabilir ve listeye dahil olabilirler. Gençleri de bekliyoruz tabiki. Allah şevkinizi arttırsın.

