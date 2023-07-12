"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Karıncaların maaşlarını merak ettiniz mi?

Cenk ÇALIK
12 Temmuz 2023, Çarşamba
“Bülbüle nahli, fahli, ankebut ve nemli, yani arı ve vasıta-i nesil erkek hayvan ve örümcek ve karınca ve hevâm ve küçük hayvanların bülbüllerini kıyas et. Herbirinin amellerinin bülbül gibi çok gayeleri var. Onlar için de birer maaş-ı cüz’î hükmünde birer zevk-i mahsus, hizmetlerinin içinde derc edilmiştir. O zevk ile san’at-ı Rabbâniyedeki mühim gayelere hizmet ediyorlar. Nasıl ki bir sefine-i sultaniyede bir nefer dümencilik edip bir cüz’î maaş alır. Öyle de, hizmet-i Sübhâniyede bulunan bu hayvânâtın birer cüz’î maaşları vardır.” (Sözler, s.355)

Karıncaların maaşlarını maddi değerlerle değil, fedakarlık, yardımlaşma, dayanışma, isar hasleti gibi manevi değerlerle anlamalıyız.

Karıncaların fedakarlık üzerine kurulu bir sosyal düzeni vardır. Kaşif adı verilen karınca besin kaynağını bulduğunda kursağını doldurarak yuvaya döner. Dönüş yolunda karnının uç kısmını kısa aralıklarla yere sürerek kimyasal işaret bırakır. Yuvaya ulaşıp anten temasında bulunduğu arkadaşları izci olarak takip ederek besin kaynağına ulaşır. Böylece izci karınca da yuvaya dönerek davetçi rolünü üstlenir.

Kaşif karıncaların besinden yuvaya kadar bıraktığı iz sayesinde, arkadaşları davetçiden başka bir yardım almadan besin kaynağına ulaşabilirler. Bu noktada feromon kilit rol oynar.

Karınca feromonleri antenleri ile hissederler ve doğru yönü takip edebilmek için her iki anteni de sürekli olarak kullanır. Bunu da feromonin hangi tarafta -sağda ya da solda- yoğunlaştığına dikkat ederek yapar. Eğer yoğunluk sağ tarafta daha fazla ise, karınca her iki antendeki yoğunluk aynı olana kadar bu yöne döner. Böylece koku izini tam olarak takip edebilir.

Görüldüğü üzere karıncaların antenleri tıpkı radar gibi çalışır. Radarların elektromanyetik dalgalarla belirli uzaklıkları, hızları, cisimleri algılayabilmesi gibi, karıncalar da antenleriyle kimyasal sinyalleri algılayarak yönleri belirleyebilir, düşmanı fark edebilir veya birbirleriyle iletişim kurabilirler. İnsan için yeni olan bu teknolojiyi karıncalara Rabbimiz milyonlarca sene önce ihsan etmiştir.

Karıncalarda sosyal mide vardır. Besinlerinin çoğunu buraya depolayarak diğer karıncaların beslenmesini sağlarlar. Sosyal midedeki besinlerden kendisi yararlanamaz. Bu sayede besin kaynağına ulaşamayacak kadar aç karıncanın beslenmesi sağlanır. Fedakar karınca, aç olan bir arkadaşına antenini temas ettirerek besin aktarımı yapar. Bu olaya boşalma yani “trofalazı” adı verilir.

Araştırmacılar bazı böcek ve parazitlerin de bu taktikten haberdar olduklarını, bunu uygulayarak beslendiklerini hayretle fark ettiler. Karıncanın dikkatini çekebilmek için böceğin yapması gereken, sadece anteni ve ön ayağıyla karıncanın vücuduna hafifçe dokunmak oluyordu. Bunun üzerine kendisine dokunulan karınca, karşısında farklı bir canlı da olsa yemeğini paylaşıyordu. Bu hadise fedakarlık ve paylaşımın sadece kendi türü ile sınırlı olmadığını gösterir. Bu yönüyle çoğu zaman kendi cinsine, çevresine yeterli ilgi göstermeyen insan için karıncalar ibrettir vesselam.

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi yine mağdur ediliyor

    Kuveyt, İsveç’te 100 bin Kur’ân-ı Kerim dağıtacak

    Afet Bakanlığı kurulsun

    'Vergide adalet istiyoruz'

    İstanbul’da ‘ekmeğe zam’ karmaşası

    Mazota 1 lira 7 kuruşluk yeni bir zam geldi

    Zam beklentisi enflasyonu tetikliyor

    Devlet Bahçeli bile şaşırdı

    İsveç’te de U dönüşü kararı

    Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı

    Hazine 19 aydır cari açık veriyor

    İsveç vizesi, F16’ların önünü açtı

    Marmara, Ege ve Akdeniz’e sıcaklık uyarısı

    Dünya nüfus artış hızı azaldığı halde nüfus 8 milyarı geçti

    Pakistan'da muson yağmurları: Ölü sayısı 80'e yükseldi

    "Ukrayna ordusundaki 4 bin 845 yabancı paralı savaşçıyı öldürdük"

    Fransa'da 7 vilayette "turuncu" alarm

    İsrail'in Cenin saldırısında 40 aile yerinden edildi

    'Sıcak çarpması'na dikkat!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahkikî dindarlık
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meçhûl mezarın sırr-ı hikmeti (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Hani AB’ye karşıydınız?
    Orhan Ali YILMAZ

    Bir “kalbe” dokunabilmek…
    Ali FERŞADOĞLU

    Küresel komşular ve hakları
    Raşit YÜCEL

    Ah, Durhasan kardeşim...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cenk ÇALIK

    Karıncaların maaşlarını merak ettiniz mi?
    Sebahattin YAŞAR

    Risale-i Nur’dan bahsedince insanların yüzleri gülüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.