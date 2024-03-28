Kim beyinsizdir?

KUR’AN’DAN İBRET LEVHALARI

“Kendilerine ‘İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin’ denildiği zaman, ‘Biz beyinsizler takımı gibi mi iman edeceğiz?’ diye cevap verirler. Oysa ellerindeki sermayeyi sorumsuzca harcayan beyinsizler ancak kendileridir; fakat bunu bilmiyorlar.”1

Mezkûr ayet Müslüman rolü yapan münafıkların psikolojilerini ele veriyor. Kendilerini son derece “akıllı!” Müslümanları ise “beyinsiz!” olarak tesmiye etmeleri çürük mantıklarını izhar ediyor. Ayetin sonundaki “beyinsizler ancak kendileridir; fakat bunu bilmiyorlar” ifadesi ise çoğunun bu hal üzere hayatlarını geçireceklerine işaret ediyor.

“Münâfıkların misâli, (karanlık gecede) ateş yakan kimsenin durumu gibidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı esnada, Allah onların aydınlığını giderir ve onları (daha önce bilmedikleri) karanlıklar içine bırakır da hiçbir şey göremezler.”2

“Ya da onların durumu, gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. O münâfıklar, yıldırımlardan gelecek olan ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kâfirleri çepeçevre/ her taraftan kuşatmıştır.”3

Kendilerini akıllı zanneden bu zevatın aslında nasıl bir korku, çaresizlik ve cehalet içinde olduklarını ateş yakan ve yağmura tutulan kimselerin misalleri veciz bir şekilde özetler. Bu ruh haliyle hadiselere nazar etmek ve düşünmek başlı başına bir işkencedir. Anlaşılan bu yapmacık hal, iki yüzlülük münafıklara bir hayır getirmediği gibi peşin bir ceza olarak iç dünyalarını karartmıştır. Bizlere düşen bu insanlara karşı tedbirli olmak ve ibret nazarıyla bakarak Rabbimize şükretmektir vesselam…

Dipnotlar:

1-Bakara Sûresi, 13.;

2- Bakara Sûresi, 17.;

3-Bakara Sûresi, 19