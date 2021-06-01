Devlet eliyle “millî-sanal kumar” oynatılıyor

Son günlerde resmi mercilerin uyuşturucu operasyonları açıklamalarıyla ilkokul seviyesine inen uyuşturucu, alkollü içki ve kötü madde üretimi ve kullanımının yanısıra uyuşturucu trafiğinde basamak ülkesi olduğumuz iddiaları, Türkiye için “narkotik devlet” nitelemesine sebebiyet vermiş durumda.

Bununla da kalınmamış; bu vartada kumar, sanal kumar ve devlet eliyle işletilen ve oynatılan ve çeşitlendirilip arttırılarak teşvik edilen şans ve talih oyunları da vahim boyutlara ulaşmış.

Resmi kurumların raporları ve araştırmaların tesbitiyle, AKP iktidarında bizzat devlet eliyle halkın umudunu sömüren şans-bahis ve talih oyunları, toto-loto kumarın çoğaltılmış.

Öncelikle bu süreçte “Milli Piyango çekilişi” yılbaşıyla kalmamış, her ay ve hatta milli günlerde ve resmi bayramlara özel ve yeni “milli piyango çekilişleri”ni icâdla “piyango kumarı” âdeta bütün seneye teşmil edilip yaygınlaştırılmış.

GENÇLER – ÇOCUKLA KUMARA ALIŞTIRILIYOR…

Keza “sanal kumar”la sanal kumarhaneler “canlı kumar”ı insanların ayağına getirip evlere sokmuş. Psikolojik yönden oyuncuları bağımlı hale getiren web sitelerine ulaşmak, bilgisayarın tuşuna basmak kadar kolaylaşmış.

Âdeta “online kumar pazarı” açılmış; çeşitli spor dallarında yüksek oranlardaki “kazançlar” vaadiyle internette en önde gelen spor bahis oyunları oynatılıyor.

“Canlı tombala oyunları”nda video yayını ile oyunculara bağlanan gerçek dağıtıcı bahis operatörleri “canlı spor bahisleri”, “canlı Türk pokeri”, “canlı casino”, “tombala (bingo)”, “kazı kazan”, “çekiliş oyunları” bahis ve yarışmalarla, sanal - canlı kumarla evdeki oyunculara aslında gerçek kumar oynatıyorlar.

Ayrıca bu vetirede, elektronik bahis oyunları şirketleri açıkça üye kabul edip sözleşmeler yaptılar. “Sanal ortam bayiliği” aracılığı ile Spor Toto Teşkilât Başkanlığı’nın izni ile yurt içinde ve yurt dışında spor müsabakalarının tahmini sonuçlarına dair tertiplenen bahislerle iştirakçiler için kumar oyunu kuruldu.

Böylece, vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği onlarca yerli ve yabancı “bahis siteleri” “internet kumarhaneleri” olarak devletin denetimi ve gözetiminde açıldı.

“Online casino şirketleri”nin “on para kazanmak” uğruna internet üzerinden kumar oynatmasıyla özellikle gençler ve çocuklar “oyun” adı altında bedava kumara alıştırıldılar.

“MİLLİ PİYANGO CİROSUNU KAT KAT ARTTIRIYOR”MUŞ!

Özetle, teknolojinin kötüye kullanılmasıyla, kumar felâketi, “iddia”, “talih”, “bahis” gibi kavramlarla âdeta mâsumlaştırılarak “meşrûlaştırıldı.” Tıpkı şans ve talih oyunları gibi “devlet tekelinde” ve “kontrolünde” insanlar birkaç seansla “paralı kumar ağları” tuzağına düşürüldü.

Tahribat devam ediyor. Her defasında “önlemlerin alındığı” iddialarının aksine, en son Milli Piyango’nun on yıl süreyle devredildiği Sisal-Şans Ortak Girişimi’nin cirosunu üç- beş kat arttırma tahahhüdünde bulunduğu, ilk yılda yaklaşık üç katına çıkartacağı açıklaması vahameti deşifre ediyor.

Daha da vahimi, Milli Piyango’nun sözkonusu “kazı kazan” adresine girenler, kumar oynamanın serbest olduğu ülkelerde erişilebilen çevrimiçi oyunların aynısına farklı bir isimle erişiyor ve istediği miktar ve sayıda kumar oynayabiliyor. (gazeteler, 16 .1.21)

Kısacası, Milli Piyango’nun internet sitesi üzerinden sanal bir kumarhane işletildiği ortaya çıkıyor.

Sonuçta, acımasız çıkar savaşları uğruna insanların zaaf ve heveslerini istismarla baş gösteren kırılganlık, ahlâkî değerleri çürütmekle felâketler zincirini tetikliyor.

“Casino interneti”ne karşı, reyting ve reklâm peşindeki internet siteleri üzerinden “oyun” adı altında insanları bedava kumara alıştıran, birkaç seans sonra “paralı kumar ağları” tuzağına düşüren bu felâketle mücadele edilmesi gerekiyor.

Sâdece maddî hayatı söndürmekle kalmayıp mânen de erozyona uğratan bu felâkete karşı, maddi ve yasal tedbirlerin yanısıra, mânevî terbiyenin verilmesi de.