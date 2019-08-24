“Terörle mücadele” gerekçesi

TESBİT

Seçilmiş belediye başkanlarının yargısız infazla görevlerinden uzaklaştırılmasının “terörle mücadele” olarak lanse edilmesi, on yedi yıllık AKP iktidarında olup bitenleri gündeme getirdi.

İçişleri Bakanlığı, belediye başkanlarının görevden alınmasını “silâhlı terör örgütü kurma veya yönetme, üye olma, propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme”ye ilişkin “Bakanlığa ulaşan birçok ihbar, şikâyet ve bilgi”yle açılan “soruşturma ve kovuşturmaları” gerekçe gösteriyor. Halbuki 2011’de başlayan “çözüm süreci”nde devlet/istihbarat elemanları üzerinden İmralı’daki terörist başıyla başlayıp süren “müzâkereler”le terör örgütüyle irtibatlar ve diyaloglar kuruldu.

Bu vetirede yine AKP hükûmetince Kandil’e “resmî ulaklar” yollandı. “İmralı’nın mesajı”, Kandil, Oslo ve Avrupa’daki terörist elebaşlarına ulaştırıldı. Nisan 2010’da MİT Müsteşarının dönemin Başbakanı’nın özel temsilcisi olarak katıldığı Oslo’daki MİT-PKK görüşmesinde MİT yöneticisinin PKK’lı muhataplarına “Kentlerde bombaları depoladığınıza göz yumuyoruz” sözleriyle tescilli birçok Avrupa merkezinde İngiltere gibi üçüncü ülkeler gözetiminde terör örgütü elebaşlarıyla yürütülen görüşmeler arşivlerde.

Keza İmralı, Kandil/KCK/örgüt ve Avrupa’daki uzantıları arasında “aracılık” yapıldı. Terörist başının mektubu meydanda milyonlara okutuldu. “Habur şov”la sınırda alây-ı vâlâyla karşılanan teröristler, kurulan “çadır mahkeme”de “aklandılar.”

Özellikle 265 gün süren “şehir savaşları”yla, 355 asker ve polis, 285 sivilin şehit edildiği “hendek çatışmaları”nda, Bakanlığın açıkladığı “terör örgütü ve destekleyicileri tarafından çukur ve barikatlarla şehirlerin kaotik yapıya dönüştürüldüğü” vartada, MGK’ya sunulan rapora göre, “PKK ‘çekiliyoruz’ dediği dönemde silâhlanmaya devam etti.” İktidar partisi milletvekillerinin yakınmasıyla, terör örgütünün “şehir savaşları’na hazırlık” için hücre evlere 80 bin uzun namlulu silâhla en az 200 bin ton patlayıcının depolanıp şehirlerin altının cephâneliğe dönüştürülmesine “müsaade” edildi.

En vahimi ve çarpıcısı, militanların kimlik kontrolü yapması, hendek kazıp vatandaşları canlı kalkan kullanmasına, örgütün yol kesip haraç toplamasına âdeta seyirci kalındı; Cumhurbaşkanı’nın ifşaatıyla “güvenlik güçlerinin yüzlerce operasyon talebine valilere tâlimatla izin verilmedi.

Bu arada güvenlik güçlerinin teröristlere müdahaleye dair yüzlerce talebine, bizzat Cumhurbaşkanı’nın açık ikrarıyla el altından “teröristlere ilişmeyin!” tâlimatı verildi.

“İktidara ilişik medya”da örgütün yurdu terk etmediği, silâh bırakmadığı, her tarafta yığınak yaparak daha çok palazlandığı ve bölgeyi silâh deposuna çevirdiği manşetleri atıldı.

Ve en son 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimlerinden iki gün önce bizzat devletçe / hükûmetçe İmralı’ya gönderildiği açığa çıkan bir akademisyenin açıklamasıyla Öcalan’ın “AKP adayına oyların verilmesi” anlamına gelen “tarafsızlık mektubu” devletin resmî ajansı AA tarafından yayınlanarak oy devşirilmeye çalışıldı.

Peşinden de başına dört milyon ödül konulan terör örgütü liderinin kardeşi örgüt elebaşıyla yapılan röportaj devletin televizyonu TRT’de yayınlandı.

Bu yüzden AKP iktidarında yoğunlaştırılan yargısız görevden uzaklaştırmaların “terörle mücadele” için olduğu pek inandırıcı olmuyor.

Dayatmaların yine siyasî rant elde etme ve siyasî rakiplerini tasfiye amaçlı olduğu tesbitleri teyid ediliyor.

GARABET

Çarpıklıklarla muallel…

Vakıa şu ki iktidardakilerin bugün “terör örgütünün uzantısı” dedikleri HDP temsilcileriyle Başbakan Yardımcısı başkanlığında hükûmet ve iktidar partisi temsilcileri 28 Şubat 2015’te resmen “müzâkere masası”na oturup “pazarlıklar” yaptılar.

Bugün “terör örgütü ile iltisaklı” dedikleri bu partinin adayları savcılıklarca ve bir üst yargı organı olan YSK’ca onaylandı; 2018’de yaklaşık 70 milyon (milyar), sadece 31 Mart yerel seçimleri için 96 milyon (milyar) liralık Hazine yardımı yapılması AKP siyasi iktidarınca sağlandı.

Dahası, İçişleri Bakanlığı’nın bildirdiği “belediye mevzuatında dayanağı olmayan sözde ‘eş başkanlık’ sistemi”, 30 Mart 2014 mahallî seçimler öncesinde yine AKP iktidarınca 2 Mart’ta Siyasî Partiler Kanunu’na konan ek bir fıkra yasalaştırıldı.

Ve genel seçimlerde altı milyon oy alıp hâlen Meclis’in üçüncü partisi olan bu partiden seçilen Meclis Başkanvekili Meclis oturumlarını yönetiyor; AKP ve MHP milletvekilleri de “Sayın Başkan!” hitabıyla kendisinden söz istiyorlar. Yine seçim sath-ı mailinde başta AKP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları “HDP’lilerin oylarına talip oldukları”nı söylediler.

Bu arada daha evvel “PKK terör örgütü değildir” diyen, “Doğu ve Güneydoğu’da adaylarda yüzde yüz AKP’lilik aramadık, HDP’li seçmene de hitap edecek isimler seçtik” diye partisinin perspektifini açıklayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Miroğlu ise “artık kayyım dönemi sona erecek” demişti.

Ancak ne zaman ki cumhurbaşkanlığı seçiminde, özellikle “cumhurbaşkanlığı sistemi”ne “hayır” dedi; “çözüm süreci” masasının devrilmesiyle birlikte bu parti de âdeta “siyasî hasım” ilân edildi. Önce başta bu partinin genel başkanı olmak üzere ondan fazla milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılıp derdest edilerek hapse atıldılar; ardından yasalara göre girdiği seçimleri kazanan belediye başkanları seçildikten sonra görevden uzaklaştırıldılar ve uzaklaştırılıyorlar.

Çelişkilerle, çarpıtmalarla, çarpıklıklarla muallel tam bir garabet…