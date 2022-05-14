Yine fasit enflasyon kıyası

TESBİT

Her şeyin yüzde 200’e yakın zamlandığı vartada baskı altındaki TÜİK’in yıllık yüzde 69.67, bağımsız kaynaklara göre yüzde 156’yi aşan enflasyona karşı iktidardakiler yine tam bir pervâsızlıkla sorumluluktan kaçıyor.

“Enflasyonun herkesin ortak sorunu haline geldiği”ni söyleyen Cumhurbaşkanı “Katlanarak artan enerji, gıda ve hammadde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor” diye yine enflasyonun sebebini “küresel etkiler”e bağlıyor.

“Ekonomiden ben sorumluyum ben, ben ekonomistim” çıkışıyla garip bir biçimde fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağı olmadığına; Ukrayna savaşına, esnafa ve “rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı”na hamlediyor.

Keza Hazine ve Maliye Bakanı, bir yandan “rekor enflasyonu” kabul ederken, diğer yandan “ihracat, yatırım, istihdam ve üretimdeki artışların Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerinde olduğu” iddiasıyla hâlâ hortlayan enflasyon fiyaskosunu “teğet” geçiyor.

Bu arada “Avrupa’da, Amerika’da, bütün dünyada enflasyon rekor kırıyor” benzeri çarpıtmalar sürüyor. Oysa AB ülkelerinde enflasyon yüzde 4-7 arasında. Türkiye’deki enflasyon, resmi rakamlarla bile Avrupa’nın on katı.

Dahası, Türkiye’de hız kesmeyen enflasyon -son dört ayda- dünya enflasyon sıralamasında ikinci olan Venezuela’yı geçmiş, Afrika’nın “mızrak atanlar ülkesi” Zimbabve ile aynı kategoride.

Bundandır ki dünya ile enflasyon kıyaslanması tam bir çarpık fasit fasit kıyas olarak sırıtıyor.

VAZİYET

“Yandaşlar”a milyarları peşkeş

Mâlum “tek kişilik yönetim”in “yandaş müteahhitler”e peşkeş çektiği “dolar-döviz garantili ihaleler”in başında gelen Çanakkale Köprüsü için günde 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş, ancak daha ilk günde 6 bin araçla kalınmıştı. Geçmeyen 39 bin araçtan her biri için 16 Euro + KDV üzerinden 290 lira ile geçen 6 bin aracın her biri için vatandaştan tahsil edilen “200 liracık”tan kalan 90 lira Hazine’den, yani yine “milletin cebinden” ödeniyor.

Ancak bu konudaki eleştirilere, Ulaştırma Bakanı’nın Bayram haftasında “İstanbul-İzmir Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nün garanti karşılama oranını aşması üzerinden “bu fizibiliteleri biz üç-beş yıllık yapmıyoruz” cevabı bu konudaki eleştirilere cevap veriyor. Halbuki Bayram geri kalan 51 haftada “iktidara iliştirilmiş müteahhitler”e Dolar garantili köprü, otoyol ihalelerinde mâliyetlerinden kat kat yüksek garanti edilen araç geçiş sayısının çok altında kalındığı, çeyrek asra varan sürede yüz milyarlarca doların ödeneceği ortada.

Zira bu garanti ihalelere ve kiralamalara 2017-21 arasında 68 milyar 143 milyon lira -68 katrilyon 143 milyar- çıkmış; bir tek 2022 bütçesinde 142 milyar 977 milyon lira ayrılmış.

Buna göre çeyrek asra varan garantili ihalelerle ortaya çıkacak döviz kuru farkıyla “yandaş şirketler”e verilecek milyarlara milyarlar ekleniyor, gelecek nesiller ağır borç yükü altına sokuluyor.

GARABET

Sekiz ihalede 22 milyar doları savurma!

Sayıştay raporlarının hesâplamasıyla,“Kamu Özel İşbirliği” kapsamında “yandaş müteahhitler”e verilen dört otoyol, bir tünel ve üç köprüden oluşan sekiz ihalenin toplam maliyeti 22 milyar 215 milyon 713 bin Dolar iken şirketlere 59 milyar 747 milyon 817 bin Dolar geçiş garantisi verilmiş.

Yani sözkonusu sekiz proje için Hazine’den 37.5 milyar dolar daha fazla para çıkacak. Bugünkü kur üzerinden en az 896 milyar 217 milyon lira ödenecek. Bu açıdan TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz’ın “Sayıştay raporlarındaki tesbitler, 8 projenin yüzde 169 ve 2.69 kat daha pahalı olduğunu gösterdi. Bu para ile 8 yerine toplam 24 otoyol, köprü ve tünel inşa edilirdi. Üstelik bu projelerde müteahhidin yurt dışından temin ettiği krediye de devlet kefil oluyor” değerlendirmesi oldukça anlamlı.

Bu garabet, millet irâdesinin temsilcisi Meclis adına devletin harcamalarını denetlemekle yükümlü Sayıştay’ın her biri birer “yolsuzluk belgesi” olan denetçi raporlarının AKP iktidarınca niçin Meclis’e getirilmediğini ve Kamu İhale Kanunu’nun neden 192 kez değiştirdiğini bir defa daha ele veriyor.

Milletin parasını yandaşlara dağıtmak, siyasi ranta harcamak, har vurup harman savurmak için...