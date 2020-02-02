Peygamberimiz (asm) yaşayan Kur’ândır

O ancak kendisine vahyolunanı söyler. (Necm-4) Kur’ân’ı insanlara açıklayasın diye indirdik.

Evet! Peygamberimiz (asm) Kur’ân hükümlerini bizlere açıklamıştır. Kur’ân’ın kapalı ifadelerini anlaşılır hale getirmiştir. Kur’ân; Peygamberimiz (asm) vasıtası ile Allah’ın isteklerinin ve arzularının bildirilmesidir. Peygamberimizin (asm) sözleri, hadisleri Cennete açılan pencerelerdir. Hazreti Muhammed (asm) aynen Kur’ân gibi, Cenab-ı Hakk’ın insanlara en büyük hediyesidir. Geçmiş Peygamberlerin ümmetlerinden ibret verici kıssalar anlatırdı. Aynı hataların tekrarlanmaması için. Yapılan hataları söyleyerek, Müslümanların şuurunun ortaya çıkmasına vesile olurdu. Yaratanın yeryüzünde vazettiği, yaydığı kanunlara (yer çekimi gibi) uymaları gerektiğini hatırlatırdı. Çünki ancak yeryüzünde, Allah’ın kanunlarına uyanlar başarıyı yakalar.

Peygamberler vahiy vasıtası ile eğitilirlerdi. Peygamberimiz (asm) halim selimdi. Cenab-ı Hakk’ın kendisini katı ve güçlük çıkaran olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdiğini belirtirdi. Peygamberimiz (asm) “Hulukul Kur’ân”dır. Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanmıştır. Her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiştir. İfrat, aşırılık ve tefritten, geri durmaktan kaçınmıştır. Zaten Hud Sûresi, 112. Âyeti, ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ buyurmaktadır. Peygamberimiz (asm) yemek, içmek ve konuşmak fillerinde de aşırıya kaçmamıştır. Hazreti Muhammed (asm) iyi bir öğretmendir. Kâinat ve ulvî âlemleri bizlere ders vermiştir. Dellâldır. Ahiret yurdundan bahsediyor. Harika bir mübelliğdir. Dünya ve ahiret yurdundan Cennet ve Cehennemden tebliğ ediyor. Müfessirdir, kâinatı bizlere tefsir ediyor. Allah’ın mektubu olduğunu bildiriyor.

Hazreti Muhammed (asm) kâinatın hem çekirdeği hem de en mükemmel meyvesidir. Cenab-ı Hak, Hazreti İbrahim’i Kendine dost, Hazret-i Musa’yı sırdaş, Peygamberimizi (asm) ise Kendine hem dost, Halil, hem de Habib ilân etmiştir. Ve eklemiştir: ‘İzzet ve Büyüklüğümün (Kibriyamın) hakkı için Seni dostum ve sırdaşımdan üstün tuttum’ buyurmuştur. (Kutsî hadis). Kölesi ve evlâtlığı Zeyd İbni Harise’yi; anne ve babası ile kendisi arasında tercihte serbest bırakmış: Zeyd İbni Harise, Peygamberimizi (asm) tercih etmişti. Çünki o, anne ve babasının sevgi ve şefkatinden daha fazlasını, onun yanında görmüştü. Zaten bütün Sahabeler “Anam babam sana feda olsun ya Resulallah” derlerdi. Hazret-i Muhammed (asm) Kur’ân tercümanıdır. İslâmiyet onsuz anlaşılmaz. Kur’ân-ı Kerîm’i her sahada kendisine bir ışık, rehber ve kılavuz kılmıştır. Çünki o yaşayan Kur’ândır.

