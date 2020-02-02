"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

Peygamberimiz (asm) yaşayan Kur’ândır

Cihat ERDOĞ
02 Şubat 2020, Pazar
O ancak kendisine vahyolunanı söyler. (Necm-4) Kur’ân’ı insanlara açıklayasın diye indirdik.

Evet! Peygamberimiz (asm) Kur’ân hükümlerini bizlere açıklamıştır. Kur’ân’ın kapalı ifadelerini anlaşılır hale getirmiştir. Kur’ân; Peygamberimiz (asm) vasıtası ile Allah’ın isteklerinin ve arzularının bildirilmesidir. Peygamberimizin (asm) sözleri, hadisleri Cennete açılan pencerelerdir. Hazreti Muhammed (asm) aynen Kur’ân gibi, Cenab-ı Hakk’ın insanlara en büyük hediyesidir. Geçmiş Peygamberlerin ümmetlerinden ibret verici kıssalar anlatırdı. Aynı hataların tekrarlanmaması için. Yapılan hataları söyleyerek, Müslümanların şuurunun ortaya çıkmasına vesile olurdu. Yaratanın yeryüzünde vazettiği, yaydığı kanunlara (yer çekimi gibi) uymaları gerektiğini hatırlatırdı. Çünki ancak yeryüzünde, Allah’ın kanunlarına uyanlar başarıyı yakalar. 

Peygamberler vahiy vasıtası ile eğitilirlerdi. Peygamberimiz (asm) halim selimdi. Cenab-ı Hakk’ın kendisini katı ve güçlük çıkaran olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdiğini belirtirdi. Peygamberimiz (asm) “Hulukul Kur’ân”dır. Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanmıştır. Her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiştir. İfrat, aşırılık ve tefritten, geri durmaktan kaçınmıştır. Zaten Hud Sûresi, 112. Âyeti, ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ buyurmaktadır. Peygamberimiz (asm) yemek, içmek ve konuşmak fillerinde de aşırıya kaçmamıştır. Hazreti Muhammed (asm) iyi bir öğretmendir. Kâinat ve ulvî âlemleri bizlere ders vermiştir. Dellâldır. Ahiret yurdundan bahsediyor. Harika bir mübelliğdir. Dünya ve ahiret yurdundan Cennet ve Cehennemden tebliğ ediyor. Müfessirdir, kâinatı bizlere tefsir ediyor. Allah’ın mektubu olduğunu bildiriyor. 

Hazreti Muhammed (asm) kâinatın hem çekirdeği hem de en mükemmel meyvesidir. Cenab-ı Hak, Hazreti İbrahim’i Kendine dost, Hazret-i Musa’yı sırdaş, Peygamberimizi (asm) ise Kendine hem dost, Halil, hem de Habib ilân etmiştir. Ve eklemiştir: ‘İzzet ve Büyüklüğümün (Kibriyamın) hakkı için Seni dostum ve sırdaşımdan üstün tuttum’ buyurmuştur. (Kutsî hadis). Kölesi ve evlâtlığı Zeyd İbni Harise’yi; anne ve babası ile kendisi arasında tercihte serbest bırakmış: Zeyd İbni Harise, Peygamberimizi (asm) tercih etmişti. Çünki o, anne ve babasının sevgi ve şefkatinden daha fazlasını, onun yanında görmüştü. Zaten bütün Sahabeler “Anam babam sana feda olsun ya Resulallah” derlerdi. Hazret-i Muhammed (asm) Kur’ân tercümanıdır. İslâmiyet onsuz anlaşılmaz. Kur’ân-ı Kerîm’i her sahada kendisine bir ışık, rehber ve kılavuz kılmıştır. Çünki o yaşayan Kur’ândır.                     

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzyılın ihanetine tepki ve protestolar devam ediyor

    Kudüs’süz barış olmaz

    Müslüman iki ailenin ilgilendiği kilise

    Brexit bize de zarar verecek

    Libya da Suriye olma yolunda

    Alamadığı malî haklarına iade kararı

    İkinci el yatırım aracı oldu

    Genç çiftçi projesi ne oldu?

    Trump'a yönelik azil maddeleri bu hafta oylanacak

    Rusya, Çin'den Almanları tahliye eden uçağa iniş izni vermedi

    Arap Birliği: Trump'ın planını tamamen reddediyoruz

    Çin'den getirilen 42 kişiye ilişkin Bakan Koca'dan açıklama

    Haftanın maçında 3 puan Trabzonspor'un

    Atina: Türkiye'ye yapılan saygısızlığı kınıyoruz

    İktidar ömrünü doldurdu

    İstanbul'daki 8 okul hakkında yıkım kararı

    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

    Durdurulamıyor: Yeni tip koronavirüs 25'ten fazla ülke ve bölgeye sıçradı!

    Adalet yoksa mağduriyet vardır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstaddan mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların husûsî vaktidir
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Türkiye, Hasan’ı çok sevdi
    Ahmet BATTAL

    Karşılama ve uğurlama
    Genel

    Alamadığı malî haklarına iade kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İkinci el yatırım aracı oldu
    Abdurrahman AYDIN

    Gök katmanları mı, paralel kâinat mı, yoksa..?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Fânî ömrüm bâkî olsun istiyorum
    Adnan NACİR

    Elazığ Depremi’nin ardından...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.