Harf manasıyla kadın

Kadının tarifi nedir? Ya da kimdir? Kimine göre “Cennet onların ayakları altında’’ kimilerine göre, fitnesinden korkulan bir varlık.

Bugünü konuşmadan önce ilk kadın olan, Hz. Havva’ya, hatta ondan önce Hz. Adem’e doğru bir bakalım ve hayalen oralara gidelim. Neden varız? Neden yaratıldık? Kafile kafile dünyaya gelip boşalışımızın hikmeti nedir?

Evet, bizler yokluk karanlıklarından, ebedî saadeti elde etmek için, emanet olarak verilen kabiliyetlerimizi geliştirmek üzere varlık âlemine çıkarılmış mahlûklarız. Bu yaradılış sırrını en kemaliyle gerçekleştiren Resul de (asm) bize rehberlik ediyor. Elinde okumamız gereken bir kitap var. İlk emir ‘Oku!’ Neyi, neden, niçin, nasıl okumak? Varlık kitabını okumak, kâinat kitabını okumak ve ‘insan kitabı’nı okumak. Manayı harfiyle “Kadın kitabını’’ okumak.

İnsan; Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarını ve esmalarını anlama hususunda, yaratılanlar içinde en iyi temsilci olarak seçilmiş bir sanattır. Cenab-ı Hakk’ın ezelî sıfatlarının Celâlî ve Cemâlî olmak üzere iki türlü tecellisi vardır. Kadın Cemâli temsil eder.

Kadın Cemâl içinde Celâli de barındırır. Celâl ve Cemâl tecellilerinin farklı düzeylerde bulunuşu da kimliğini şekillendirir. Kimi Meryem olur, iffet timsali peygamber oğul sahibi, kimi Hatice olur vefa ve fedakârlık sahibi, Peygamberin (asm) en yakın dostu, ki mi Fatıma olur Peygamber (asm) evlâdı.

Kimi Züleyha olur aşk sırrı taşıyan, kimi Havva olur ana ruhunun taşıyıcısı ilklere imza atan. Cemal bilinmek ve fark edilmek ister, sevilmek ve beğenilmek arzu eder.

Çünkü insan nisyan ile malûldur. Verilen bu nimetlerin yaratıcısının farkına varıp O’nun adına kullanmakla, esmanın kendine ait olduğunu sanıp, hem kendine hem de yanlış sahiplendiği şekliyle O’nun dışında kalanlara beğendirmek arasında kalmıştır. Yol ikidir. Şeytanın rolü tam da burada başlar. “İşte bak onları nasıl kandıracağım” deyişi gerçekleşiverir. Aynı Âdem’i kandırdığında Rabbinden aldığı müsaade sırrınca ‘Bakalım hakikî kullar mı?’ denilen ilâhî sır başlar. İzin verilir ak ile kara, hakikî ile sahtenin tesbiti için. İşte kadın, o cemalde yaşayan beğenilme arzusunun en zayıf yanıyla şeytanın ağına düşmeye adaydır artık. Lâkin mihenge vurulan hakikî kul kadınlar, gerçek kadın olabilenler yaradılışta beklenen, sırat-ı müstakim üzere yaşayan, ihlâslı imanlı İslâm kadınları olmaktır, kurtulabilmek kadının en güzel hali şefkat ve merhamet cemâli elbisesi içerisinde bulunmaktır.

Gerektiğinde cemâl ve celâl dengesinde isimlere en güzel ayine olabilmektir. Kendisinin üzerinde yazanı okuyan ve okutturan olabilmektir. Selâm ve duâlarımla.