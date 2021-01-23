Gök gürültülü yağmura dikkatle bak!

Şu ekşi, fakat merhametli bulutlara bakar mısınız? Birden gökyüzünü parlatıp şiddetli bir gürültüyle adeta yağmuru haber verir gibi sesleniyor; gafil kafalara bir tokmak, rahmet bekleyenlere müjde veriyor.

Sizlere müjde! Hayatınızın kaynağı olan sular yeryüzünden çekilmiş, göller, barajlar kurumuş, kuşlar boynu bükük su bulmak için göçe başlamış, gafletten uyanan ehl-i iman yağmur için Rablerine duâlarla yalvarmaya başlamış. Rabbimizin bizlere yüklediği binlerce ton suyu O’nun izni ve iradesiyle sizlere gönderiyoruz.

Rahmet namı verilen ince damlacıklar halinde nazenin yaprakları incitmeden yeryüzüne düşüyor. Yer yeşerip çiçekler açıyor, kuşlar cıvıldaşmaya hayvanat koşuşmaya, insanlar sevinçle dolan göl ve barajları seyretmeye başlıyor. Tedbirsiz davrananlar hakkında bu rahmet sellerle bir cezaya dönüyor.

Bulutların çok yüksek elektrik yüküyle (+-) yüklendiğini aksi kutup elektrik yüküyle yüklenmiş bulutların birbirine yaklaştığında buluttan buluta meydana gelen elektrik arkının dehşetli ateş saçan şimşeklerle elektriği insanoğluna tanıttığını hiç düşündünüz mü? Herşeyi hikmetle yapan Allah Hakim isminin tecellisiyle hikmetle neler yaptığından haberiniz var mı?

Bulutları aynı elektrik yüküyle yükleyen Hakim-i Rahim aynı elektrik yüküyle yüklediği yağmur damlalarını da tekvini bir kanunla, “aynı elektrik yüküyle yüklü kutuplar birbirini iterler,” emr-i İlâhisiyle her türlü fırtına, tipi bu yağmur damlalarını asla birbiriyle çarpıştırıp birleştirip zararlı büyük kütleler halinde tepemize yağdırmıyor. Tane tane belli bir eğimle hız keserek yavaşca o nazenin yapraklara konarlar. Bir mermi gibi kafamızı delip geçmesi beklenirken başımızı ıslak elleriyle okşayıp ateşimizi düşüren anne şefkatiyle düşerler.

Bir başka hikmeti de kimsesiz odundan ve kereste olmaktan başka meyvesi olmayan bitkilere nasıl güzel bakılıyor, besleniyor? Dağlardaki bitkilere hiç gübre verildiğini duydunuz mu? Yıllarca aynı toprakta tezgâhını kurmuş bu bitkilerin toprağındaki mineraller, besinler hiç bitmiyor mu? Onları yeşertip filizlendiren azotlu bileşikler nereden geliyor?

Hava unsurunda azot ve oksijen bulunmaktadır. Şimşek oluşması yani elektrik arklanması esnasında tekvini bir kanunla oksijen molekülleri atomlarına ayrılıp şimşek sonrası tekrar birleşirken 0³ olarak ozon gazına dönüşür. Bunun da birçok hikmetli sonuçları var. Havadaki oksijenin ozona dönüşüp ayrılması ile % 79 oranındaki azot açığa çıkar. Aynı anda yoğunlaşıp yağmur şeklinde yeryüzüne doğru düşen bu damlacıklar içine bu azot bileşiklerini de alırlar. Bu hal ile gök gürültülü yağışlarda azot da bitkilere ulaşır. Azotlu yağmur bitkileri hem sular, hem besler. Özellikle ilkbahar ve sonbahardaki gökgürültülü yağışlar kimsesiz bu bitkilerin imdadına yetişir. Allah afatsız, bol rahmetiyle muhtaç olan bizleri ve yardımcı yarattıklarını susuz bırakmasın. İnsanın, hayvanatın ve bitkilerin vücutlarının % 71’i sudan oluşmaktadır.

Burada çok tekrarlanan bir sözü de demeden geçemeyeceğim: “İnsan topraktan yaratılmıştır. Çok sulanıp sululuk ederse çamurlaşır.” Allah çamur insanlardan da bizleri muhafaza eylesin.

Ozon gazının hergün yeryüzüne kadar alçalarak, temizlenmiş havanın gündüz faaliyete geçecek insan ve hayvanların teneffüsüne uygunluğunu adeta kontrol etmektedir. Her ne kadar insanlar ve hayvanların solunumuyla karbon ile kirlenen havanın bitkilere gıda olan havayı kirleten karbonun yapraklar vasıtasıyla alınmasıyla temizlenmiş olmasına rağmen havanın kalite kontrolü yapılmaktadır. Onun sabah namazı saatinde pencerelerin açılarak evlerin havalandırılması, sabah namazına camiye yürüyerek bol bol derin nefes alarak gitmek sünnettir.

İsm-i Hakim’in tecellisi ile rahmet ve şefkatiyle bize hayat verip nimetleri ile devam ettiren Rabb’imizin huzuruna dâvet ettiği sabah vakti namazda camide duâ ve niyazda bulunmayı bizlere nasip kılmasını niyaz ediyorum.