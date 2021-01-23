"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Gök gürültülü yağmura dikkatle bak!

Durmuş Ali İnci
23 Ocak 2021, Cumartesi
Şu ekşi, fakat merhametli bulutlara bakar mısınız? Birden gökyüzünü parlatıp şiddetli bir gürültüyle adeta yağmuru haber verir gibi sesleniyor; gafil kafalara bir tokmak, rahmet bekleyenlere müjde veriyor.

Sizlere müjde! Hayatınızın kaynağı olan sular yeryüzünden çekilmiş, göller, barajlar kurumuş, kuşlar boynu bükük su bulmak için göçe başlamış, gafletten uyanan ehl-i iman yağmur için Rablerine duâlarla yalvarmaya başlamış. Rabbimizin bizlere yüklediği binlerce ton suyu O’nun izni ve iradesiyle sizlere gönderiyoruz. 

Rahmet namı verilen ince damlacıklar halinde nazenin yaprakları incitmeden yeryüzüne düşüyor. Yer yeşerip çiçekler açıyor, kuşlar cıvıldaşmaya hayvanat koşuşmaya, insanlar sevinçle dolan göl ve barajları seyretmeye başlıyor. Tedbirsiz davrananlar hakkında bu rahmet sellerle bir cezaya dönüyor.

Bulutların çok yüksek elektrik yüküyle (+-) yüklendiğini aksi kutup elektrik yüküyle yüklenmiş bulutların birbirine yaklaştığında buluttan buluta meydana gelen elektrik arkının dehşetli ateş saçan şimşeklerle elektriği insanoğluna tanıttığını hiç düşündünüz mü? Herşeyi hikmetle yapan Allah Hakim isminin tecellisiyle hikmetle neler yaptığından haberiniz var mı?

Bulutları aynı elektrik yüküyle yükleyen Hakim-i Rahim aynı elektrik yüküyle yüklediği yağmur damlalarını da tekvini bir kanunla, “aynı elektrik yüküyle yüklü kutuplar birbirini iterler,” emr-i İlâhisiyle her türlü fırtına, tipi bu yağmur damlalarını asla birbiriyle çarpıştırıp birleştirip zararlı büyük kütleler halinde tepemize yağdırmıyor. Tane tane belli bir eğimle hız keserek yavaşca o nazenin yapraklara konarlar. Bir mermi gibi kafamızı delip geçmesi beklenirken başımızı ıslak elleriyle okşayıp ateşimizi düşüren anne şefkatiyle düşerler.

Bir başka hikmeti de kimsesiz odundan ve kereste olmaktan başka meyvesi olmayan bitkilere nasıl güzel bakılıyor, besleniyor? Dağlardaki bitkilere hiç gübre verildiğini duydunuz mu? Yıllarca aynı toprakta tezgâhını kurmuş bu bitkilerin toprağındaki mineraller, besinler hiç bitmiyor mu? Onları yeşertip filizlendiren azotlu bileşikler nereden geliyor?

Hava unsurunda azot ve oksijen bulunmaktadır. Şimşek oluşması yani elektrik arklanması esnasında tekvini bir kanunla oksijen molekülleri atomlarına ayrılıp şimşek sonrası tekrar birleşirken 0³ olarak ozon gazına dönüşür. Bunun da birçok hikmetli sonuçları var. Havadaki oksijenin ozona dönüşüp ayrılması ile % 79 oranındaki azot açığa çıkar. Aynı anda yoğunlaşıp yağmur şeklinde yeryüzüne doğru düşen bu damlacıklar içine bu azot bileşiklerini de alırlar. Bu hal ile gök gürültülü yağışlarda azot da bitkilere ulaşır. Azotlu yağmur bitkileri hem sular, hem besler. Özellikle ilkbahar ve sonbahardaki gökgürültülü yağışlar kimsesiz bu bitkilerin imdadına yetişir. Allah afatsız, bol rahmetiyle muhtaç olan bizleri ve yardımcı yarattıklarını susuz bırakmasın. İnsanın, hayvanatın ve bitkilerin vücutlarının % 71’i sudan oluşmaktadır. 

Burada çok tekrarlanan bir sözü de demeden geçemeyeceğim: “İnsan topraktan yaratılmıştır. Çok sulanıp sululuk ederse çamurlaşır.” Allah çamur insanlardan da bizleri muhafaza eylesin.

Ozon gazının hergün yeryüzüne kadar alçalarak, temizlenmiş havanın gündüz faaliyete geçecek insan ve hayvanların teneffüsüne uygunluğunu adeta kontrol etmektedir. Her ne kadar insanlar ve hayvanların solunumuyla karbon ile kirlenen havanın bitkilere gıda olan havayı kirleten karbonun yapraklar vasıtasıyla alınmasıyla temizlenmiş olmasına rağmen havanın kalite kontrolü yapılmaktadır. Onun sabah namazı saatinde pencerelerin açılarak evlerin havalandırılması, sabah namazına camiye yürüyerek bol bol derin nefes alarak gitmek sünnettir.

İsm-i Hakim’in tecellisi ile rahmet ve şefkatiyle bize hayat verip nimetleri ile devam ettiren Rabb’imizin huzuruna dâvet ettiği sabah vakti namazda camide duâ ve niyazda bulunmayı bizlere nasip kılmasını niyaz ediyorum.

Okunma Sayısı: 50
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB için demokrasi reformları gerek

    Zammın yarısı ilk ayda gitti

    Dünyada genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

    MEB: Resmi/özel eğitim kurumlarında nakil ve geçiş işlemleri açıldı

    'AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı Türkiye'ye gelecek'

    Yüz yüze eğitime geçilmeli

    İsrail zulme doymuyor

    Bu ülke, bu kadar kötülüğü hak etmiyor

    O işçilerin mağduriyetleri Meclis’te

    Halk bir yılda 1500 dolar fakirleşti

    Halkın yüzde 44’ü aşı olmak istemiyor

    Selahattin Vatansever Ağabey dualarla

    Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki beraat kararlarını bozdu

    Erdoğan, 2. parti aşılar ve erken seçime ilişkin soruları cevapladı

    ABD’li Müslümanlardan Biden’a tebrik

    '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda görmek istiyoruz'

    Okullar yarıyıl tatilinde: Karne notlarına da uzaktan eriştiler

    ABD'de Ulusal Muhafızlardan kötü muamele tepkisi

    Kenya'da 'çekirge istilası' alarmı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tesbihat, ahirzaman insanını motive eden ifadeler taşır
    Rukiye Anar

    İnsanlığını kaybedenler
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman ve Erzurum Mebusu Yeşiloğlu Mehmet Salih Efendi
    Havva Küçük KONUR

    Zamanın mührü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, beşerin her tabakasına hitap eder
    Mehmet ÇETİN

    Çiğli Dershanesi hatıraları
    Hasan ŞEN

    Anlaması zor haller
    H. Muharrem OKUR

    2020’yi uğurladık; 2021’e merhaba
    Ali HAKKOYMAZ

    Kıştaki bahar bestesi
    Durmuş Ali İnci

    Gök gürültülü yağmura dikkatle bak!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.