Semavatta açılıp kapanan rahmet muslukları

Semavatta rahmet dediğimiz yağmurun bulutlardan sağılıp yeryüzüne zararsız damlacıklar halinde gönderilmesi “tekvini ayete” bağlanmıştır.

Yani Rahmet-i ilahiyeden gönderilen yağmurun musluğu Allah’ın iradesiyle koyduğu kanunlara, emr-i ilahi ile havanın ve bulutun itaati ne tabidir.

Sıcak nemli hava dağ engeline, veya soğuk ve ağır bir havayla çarpışıp döğüştüğünde yükselmeye başlar. Yükseldikçe her 100m. de sıcaklık 0.5 c düşer. Allah’ın hikmet ve rahmetiyle koyduğu, hava ve bulutun itaat ettiği tekvini bir ayettir. Bu emre itaatle yükselen ve soğuyan hava başka bir tekvini ayete itaatle soğuyup hacmi daralmaya ve içindeki su buharı da sıkışıp yoğunlaşmaya başlar. Böylece yağmur şeklindeki rahmetin musluğu açılır. Soğuyan havanın hacmi daralır ve sıkışır. Bu emre itaatle yeryüzünde insanlar, hayvanlar, bilhassa nebatat suya kavuşur. Fakat gelişmiş bir yağmur bulutu içinde 300.000 ton su bulunduğundan bu yağmur ihtiyaca göre yağdıktan sonra, rüzgar ile sürüklenen bulutun yolu üzerinde yağmura muhtaç yerlere de taşınması gerektiğinden rahmet musluğunun kapanarak yeni ihtiyaç alanlarına ulaştırıması lazımdır.

Soğuk hava içinde büzülüp sıkılan ve yoğunlaşarak yağmura dönüştürülen şu buharı, yoğunlaşırken ısı açığa çıkar. Bulunduğu yerdeki hava ısınmaya başları. Isınan hava genleşme ile hacmi büyür. Daha çok su buharını içinde taşıyabilir. Bu tekvini kanuna emr-i ilahi ile uyar ve rahmet musluğu kapanır. Hem orada sele sebep olan aşırı yağış önlenmiş olur. Hem de rahmete muhtaç yeni alanlara yağmur bulutları taşınır.

Tekvini ayetlere itaat ettirerek emr-i ilahi ile havaya bindirilip dağların yamaçlarında yükseltip soğutan ve yağmur damlaları ile yeryüzünü sulayıp sonra o musluğu kapatıp başka yerlere taşıyan Allah, nihayetsiz bir ilim ve hikmet, her şeye gücü yeten nihayetsiz bir kudret sahibidir. Havayı emrine itaat ettirdiği gibi havayla teneffüs eden bütün mahlujatın da sahibidir. Yeryüzü ve gökyüzü taht-ı tasarrufundadır. Böyle nihayetsiz ilim, hikmet ve kudret sahibi Allah, kainatın meyvesi hükmündeki insanı başı boş bırakıp başka ellere verir mi? Aczinı gösterip başkalarını karıştırır mı? Saltanat-ı uluhiyetini hiçe indirir mi?

Eyy nurun sadık kahramanları gecenin karanlığında nura açılan ellerinizi hiç yere çevirmeyiniz! Gönlümüzün nurla dolmasını temenni eder, günlerimizin sağlık, sıhhat ve huzur içinde bereketli olmasını niyaz ederim.