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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Atatürkçülük dersine çok önem veriyoruz”

08 Haziran 2024, Cumartesi 23:27
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” tanıtım toplantısına katıldı.

Bakan da yeni müfredatı onayladı

“Köklerden Geleceğe” düsturuyla hazırlanan yeni öğretim programının 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanacağını söyleyen Tekin, “Kamuoyunda çok eleştiriliyor” dediği Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

 

“Bu dersi Osmanlı modernleşmesinden başlayıp cumhuriyet tarihi bilinci oluşturacak şekilde bugüne kadarki bir siyasal hayat dersi halini dönüştürmüş olduk. Bunun dışında Filistin başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin doğal hinterlandı olarak kabul ettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Orta Asya ile çocuklarımızın daha yakın ilişki kurabilmeleri açısından, yani dış politikamızda önemsediğimiz ülkelerle daha iyi ilişki kurabilmesi için programımıza yerleştirdik. Matematik dersini yine beceri temelli organize ettik. Fen bilimleri dersleri aynı şekilde beceri temelli organize edildi. Fen bilimleri derslerinin içerisinde su, çevre, sıfır atık ve benzeri çağdaş problemler yerleştirilmiş oldu. Sosyal bilimler için 17 beceri alanı tanımladık ve bu beceri alanları çerçevesinde çocuklarımızın sosyal bilim lerde de daha yetkin yetişmesini arzuladık.”

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