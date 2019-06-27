"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Okul harçlığı verirken dikkat

Erdal Odabaş
27 Haziran 2019, Perşembe
Okul çağı çocuklarının harçlıkları konusu birçok ebeveyn için çözülmesi gereken bir meseledir.

Ne kadar harçlık versem? Ne kadar süreyle versem? Harçlık vermeye hangi yaşta başlasam? Harçlık miktarını tesbit için nasıl bir hesaplama yapmalıyım? 

Gibi birçok soru peşpeşe sıralanır. İşin içinden çıkılamadığında da uydum kalabalığa cinsinden bir yöntemle durum idare edilmeye çalışılır.

Harçlık konusu çocuğa sorumluluk şuuru kazandırmak, özgüven oluşturmak, planlama  yapmak, tasarruf bilinci oluşturmak gibi olumlu davranışlar kazandırmada değerlendirilmesi gereken iyi bir fırsattır. Heba edilmemeli titizlikle üzerinde durularak değerlendirilmelidir.

Çocuklar para harcama konusunda çok isteklidirler. Ellerinde ne kadar paraları olursa bitirinceye kadar harcama eğilimindedirler. Bu durum tesbitinden sonra göz önünde bulundurulması gereken durum, çocuğun okulda gün içerisinde ne gibi ihtiyaçları olacağı ve ne kadar para ile bu ihtiyacını gidereceğidir. Çocuğun beslenmesi ve suyu  evden konuluyorsa bu çocuğun zarurî bir gideri olmayacağından sembolik küçük bir harçlık verilmesi yerinde olacaktır. 

Beslenmesini okul kantininden yapacaksa günlük beslenmesine uygun gideri olacaktır, harçlıkta bu gidere göre ayarlanacaktır. Eğitimin içinden birisi olarak çocuklarınızın okul kantini dahil dışarıda yemek yemesini tavsiye etmemekteyiz.

Çocuğa harçlığı başlangıçta günlük olarak verilmelidir. Para kullanmasını bilmediği ve harcama zaafiyeti had safhada olduğu bilindiğine göre haftalık veya aylık uygulaması yanlıştır. Günlük verilen harçlıklarla para kullanmasını öğrenen çocuğa zamanla parasını arttırarak tasarruf yapması yönünde telkinlerde bulunmalıdır. Günlük aldığı harçlığı yetirip tasarruf etme alışkanlığına da ulaştığında haftalık uygulamasına geçilmelidir. Haftalık harçlığında da aynı yol takip edilmelidir. Önce harçlığıyla haftalık ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ardından da arttırarak tasarruf edebilmelidir. Bu yolda çocuk desteklenmeli, başarısız olduğunda da her zaman olmamak kaydı ile  bunun normal olduğu üzülmemesi gerektiği telkinleriyle cesaretlendirilmelidir. Haftalık uygulaması da oturduğunda aylık uygulamasına geçilebilir. Çocuk haftalık veya aylık harçlık kullanımıyla para harcama planlaması yapacak, zarurî olmayan isteklerine gem vurarak sabretmeyi de öğrenecektir. Zamanından önce parasını harcadığında birkaç gün harçlıksız kalmalı ki, hedefleri tutturamadığında bunun bir bedeli olduğunu fark edebilsin. Aksi taktirde üç günde harçlığını tüketip de, annem babam nasıl olsa takviye eder düşüncesi çocuğa büyük bir kötülüktür. 

Kesinlikle varsın okulda iki gün harçlıksız kalsın, ama harcama planlaması yapmayı ve buna sadık kalmayı, sadık kalmadığında da yaşayacağı bir bedel olacağını bilsin. Para yönetimi konusunda hedeflerine ulaşan bir çocuğun kendine olan güveni artacaktır.

Çocuğa gereğinden fazla para verilmesi her şeyden önce israf olup, beraberinde  para ve kişilik arasında bir bağ kurarak, insanları değerlendirmesi maddî değerler üzerinden olması gibi sakat bir sonuca yönelmesi söz konusudur. Aile çocuğa çocuğun içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumuna münasip harçlık vermelidir. Çok az veya çok yüksek verilen harçlıklar çocukta istenmedik davranışların oluşmasına sebeptir. Bu istenmedik davranışların standardı yok, kesin olan davranışsal bir aykırılığın ortaya çıkışıdır. Çocuk olur ya harçlığını kaybederse bu durumda mağdur olmaması için gerekli takviye yapılmalıdır. Kesinlikle arkadaşlarından ya da başkalarından borç alma gibi çözüm olmayan yöntemlere müracaat etmesine izin verilmemelidir. Çocuk parası var ise gerek duyduğu şeyi alacak, yok ise parası oluncaya kadar sabredecektir. 

İhtiyacı olan arkadaşına yardımcı olması gerektiğini bilecek, ama borçlanma gibi bir kavram çocuğun dünyasına hiç olmazsa okul yıllarında girmemelidir.

Çocuk harçlığını kullanırken kendini disipline edebilmeli, parayı yönetebilmeli, istek ile ihtiyaç arasındaki farkı görerek harcamalarını ona göre yapabilmelidir. Aileler çocuklarını bu sonuçlara ulaşıncaya kadar takip ve kontrol etmelidir. Bu açıdan baktığımızda okul harçlıkları çocukların eğitiminde güzel bir vasıtadır.

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin satılık değildir

    Haksız yere tutuklu çok insan var

    Madagaskar bağımsızlık gününde izdiham: En az 15 ölü ve çok sayıda yaralı var!

    İran'dan Trump'ın 'İran'ı yok ederiz' tehdidi hakkında açıklama

    Uzmanlar uyarıyor: Televizyon karşısında fazla oturmak riskli!
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Sıcaklarda ne yapmalı?

    Şikâyetler dikkate alınmıyor

    Türkiye'den Cemal Kaşıkçı çağrısı

    MEB mağdurlarından Cumhurbaşkanı’na çağrı: Sesimizi duyun

    Şehit Candan dualarla ebediyete uğurlandı...

    ''Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığı bilmiyorum''

    Rusya: Teslimata 'yüzde 99' hazırız

    Kritik süreçte kritik görüşme

    İngilizler oynayacak İstanbul kazanacak

    AKP’de kopuşlar başladı

    Callamard, Suudi Arabistan'ı işaret etti

    Ucuz et politikasının zararı 491 milyon lira

    “EYT’liler varlıklarını oylarıyla ispat ettiler"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Haksız yere tutuklu çok insan var
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmamoğlu niye kazandı?
    Ahmet BATTAL

    İniş bitti, çıkış başladı
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamber’in (asm) ümmeti hakkında en korktuğu şey nedir?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesilenin neticesi: Demokrasi kazandı
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” yeniden gündemde
    Faruk ÇAKIR

    Yeni Ömer’ler gelir mi? (1)
    Genel

    Filistin satılık değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.