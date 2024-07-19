Sadece eğitim sistemi mi?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı ve eğitim sisteminin sıkıntıları bir defa daha gündeme gelmiş oldu.

Bu imtihanlar vesilesiyle hemen her sene “Böyle eğitim mi olur?” şeklindeki sorular gündeme geliyor, ancak müspet yönde bir değişiklik yapılmıyor.

Sosyal medyaya yansıdığına göre; ÖSYM tarafından açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, eğitim camiasında tartışmalara sebep olmuş. Sonuçları değerlendiren eğitim uzmanı Abbas Güçlü, sadece sınav sonuçları ile değil, umumi anlamda eğitim sistemindeki sıkıntılara dikkat çekmiş.

Güçlü, özellikle yeni mezun adayların Türkçe dışındaki derslerde yetersiz kaldığını belirterek, “MEB sessiz! Kaç okul birincisi ilk 1000’e girdi? Şampiyonlar açıklandı da sıfır çekenler neden açıklanmadı?” diye sormuş.

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre, 2024-TYT’de son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları şöyle:

Türkçe (40 soru): 21,427; Sosyal Bilimler (20 soru): 9,001; Temel Matematik (40 soru): 7,955; Fen Bilimleri (20 soru): 3,478

Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise durum daha da vahim. Abbas Güçlü, AYT sonuçlarına dair yaptığı değerlendirmede, adayların düşük performansına dikkat çekip şöyle yazmış: “Matematik 40/5,5, Fizik 14/2,2, Kimya 13/1,4, Biyoloji 13/2,3. Sorumlusu kim? Öğrenci mi, MEB mi, ÖSYM mi yoksa?..”

Tabloya göre, AYT’de (Alan Yeterlilik Testi) son sınıf öğrencilerinin bazı derslerdeki doğru cevap ortalamaları şöyle olmuş: Matematik (40 soru): 5,5; Fizik (14 soru): 2,2; Kimya (13 soru): 1,4; Biyoloji (13 soru): 2,3

Açıklanan neticelere göre imtihan için başvuran 300 bin aday sınava girmiş ve 63 bin öğrenci de sıfır puan almış.

Bu neticelere bakıp, “Eğitim sistemi alarm veriyor!” demekte haklıyız; ancak alarm veren sistemin sadece ‘eğitim’ olduğunu düşünmek kesinlikle yanıltıcı olur. Nasıl ki eğitimin neticesi rakamlarla ölçülüyor, benzer şekilde diğer ‘sistem’lerin neticesi de ölçüldüğünde aynı şekilde hepimizi üzecek neticelerle karşılaşırız ve zaten karşılaşıyoruz. O halde topyekun bir uyanışa, sarsılmaya ve kendimize gelmeye ihtiyacımız var.

Eğitimdeki bu tablo orta yerde dururken “Dünya bizi kıskanıyor” diyenlere ne demek icap eder, siz karar verin!