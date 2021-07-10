Dergilerimiz nelere vesile oluyor?

Yayınevimize ait dergilerimizin, uzun yıllardır yürüttüğümüz Medrese-i Yusufiye hizmetlerindeki yeri ve önemi oldukça büyük.

Dergilermizin çok güzel neticelere vesile olduğunu bizlere gelen pek çok mektupta gördük. Özellikle “Bizim Aile” dergisiyle alâkalı yıllar evvel broşür halinde basıp yayınladığımız bir mektubu nazarlarınıza sunuyoruz.

“Ben asıl mesleği mimarlık olan, devletin çeşitli kademelerinde yıllarca çalışmış 35 yaşında bir mahkûmum. Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan beri cezaevinde bulunmaktayım. Mahkeme devam ettiği için daha ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Allah nasip ederse beraat etmeyi bekliyorum. Elime nasıl geçti bilemiyorum, ama bir gün ranzamın üzerinde derginizin Mart sayısını buldum. Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur tanıtılıyordu. Yaklaşık olarak 15 gündür devamlı okuyorum. Derginizin özellikle bazı bölümlerinden olağanüstü etkilendim. Bunun neticesi olarak derginizi tercüme ederek aynı yerde yatmakta olduğumuz yabancı uyruklu (İngiliz, Alman, Rus, Güney Afrikalı. Liberyalı ve Nijeryalı) arkadaşlara verdim. Tüm samimiyetimle ifade ediyorum onlar da çok etkilendiler. Ve benden Müslümanlık, İslâmiyet hakkında daha geniş doküman ve bilgi istediler. Fakat cezaevinde olmamız nedeniyle fazla yardımcı olamadım. Bu konuda bana yardımcı olmanızı, Allah rızası için rica ediyorum. Derginizin bu sayısında Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri’nden çok bahsedildiği için özellikle bunları ve dergimizin eski sayılarından bir kaçını hasseten rica ediyorum. Sizlere şu haberi sevinerek vermek isterim ki arkadaşlarım içinde bulunan Johnson isimli Güney Afrikalı zatı Müslüman yaptık ve ismini Kebir olarak değiştirdik. Burada Kur’ân’ımızı sadece sözle anlatabiliyorum. Fakat çevirisi zor olduğundan istediğim sonuçları alamıyorum. Çünkü elimizdeki tefsir sınırlı. Mimarım demiştim, sadece beton bina yapmanın yetersizliğini, asıl marifetin kalplerin, ruhların mimarlığı olduğunu sayenizde öğrendim.”

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“Çok yalnız olduğumu düşünüp ölümümü tasarladığım bir noktadaydım. Her şeyden vazgeçmiştim. Ama evimizde unutulan Bizim Aile dergisinin sayfaları arasında iken, yüreğimdeki o filizlere takılıp düştüm. Rabbim doğruyu görmem için sizi vasıta kılmıştı bana. Ve yine merhametini gösterdi. Çünkü çok daha sert düşebilirdim. Yine elimden tutup, sevgiyle kaldırdı beni (Sonsuz şükürler olsun.) Eminim Rabbimin izniyle yakında, çok yakında hissetmekle kalmayıp, yüreğimi de ısıtabileceğim. (inşaallah) Bunu söylemek belki haddim değil, şimdiden hepinizden özür dilerim, ama ben uçurumun eşiğinde iken birden kendimi çiçek bahçesinde ve pırıl pırıl bir baharda bulmuşsam, inanın doğru yoldasınız. Ve dilerim Rabbimden (olmasını istemem ama) bana olduğu gibi, benim durumuma düşen herkese ilâç olsun Bizim Aile... Hepinizden Allah razı olsun.”