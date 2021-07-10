"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Dergilerimiz nelere vesile oluyor?

H. Muharrem OKUR
10 Temmuz 2021, Cumartesi
Yayınevimize ait dergilerimizin, uzun yıllardır yürüttüğümüz Medrese-i Yusufiye hizmetlerindeki yeri ve önemi oldukça büyük.

Dergilermizin çok güzel neticelere vesile olduğunu bizlere gelen pek çok mektupta gördük. Özellikle “Bizim Aile” dergisiyle alâkalı yıllar evvel broşür halinde basıp yayınladığımız bir mektubu nazarlarınıza sunuyoruz.

“Ben asıl mesleği mimarlık olan, devletin çeşitli kademelerinde yıllarca çalışmış 35 yaşında bir mahkûmum. Görevi kötüye kullanmak suçundan 6 aydan beri cezaevinde bulunmaktayım. Mahkeme devam ettiği için daha ne kadar kalacağımı bilemiyorum. Allah nasip ederse beraat etmeyi bekliyorum. Elime nasıl geçti bilemiyorum, ama bir gün ranzamın üzerinde derginizin Mart sayısını buldum. Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur tanıtılıyordu. Yaklaşık olarak 15 gündür devamlı okuyorum. Derginizin özellikle bazı bölümlerinden olağanüstü etkilendim. Bunun neticesi olarak derginizi tercüme ederek aynı yerde yatmakta olduğumuz yabancı uyruklu (İngiliz, Alman, Rus, Güney Afrikalı. Liberyalı ve Nijeryalı) arkadaşlara verdim. Tüm samimiyetimle ifade ediyorum onlar da çok etkilendiler. Ve benden Müslümanlık, İslâmiyet hakkında daha geniş doküman ve bilgi istediler. Fakat cezaevinde olmamız nedeniyle fazla yardımcı olamadım. Bu konuda bana yardımcı olmanızı, Allah rızası için rica ediyorum. Derginizin bu sayısında Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretleri’nden çok bahsedildiği için özellikle bunları ve dergimizin eski sayılarından bir kaçını hasseten rica ediyorum. Sizlere şu haberi sevinerek vermek isterim ki arkadaşlarım içinde bulunan Johnson isimli Güney Afrikalı zatı Müslüman yaptık ve ismini Kebir olarak değiştirdik. Burada Kur’ân’ımızı sadece sözle anlatabiliyorum. Fakat çevirisi zor olduğundan istediğim sonuçları alamıyorum. Çünkü elimizdeki tefsir sınırlı. Mimarım demiştim, sadece beton bina yapmanın yetersizliğini, asıl marifetin kalplerin, ruhların mimarlığı olduğunu sayenizde öğrendim.”

***

“Çok yalnız olduğumu düşünüp ölümümü tasarladığım bir noktadaydım. Her şeyden vazgeçmiştim. Ama evimizde unutulan Bizim Aile dergisinin sayfaları arasında iken, yüreğimdeki o filizlere takılıp düştüm. Rabbim doğruyu görmem için sizi vasıta kılmıştı bana. Ve yine merhametini gösterdi. Çünkü çok daha sert düşebilirdim. Yine elimden tutup, sevgiyle kaldırdı beni (Sonsuz şükürler olsun.) Eminim Rabbimin izniyle yakında, çok yakında hissetmekle kalmayıp, yüreğimi de ısıtabileceğim. (inşaallah) Bunu söylemek belki haddim değil, şimdiden hepinizden özür dilerim, ama ben uçurumun eşiğinde iken birden kendimi çiçek bahçesinde ve pırıl pırıl bir baharda bulmuşsam, inanın doğru yoldasınız. Ve dilerim Rabbimden (olmasını istemem ama) bana olduğu gibi, benim durumuma düşen herkese ilâç olsun Bizim Aile... Hepinizden Allah razı olsun.” 

Okunma Sayısı: 201
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dine en yıkıcı darbeyi bu dindarlar vurdu

    BM'den İsrail'e çağrı: Gazze'ye uygulanan sınırlamaları azalt

    Sağlık için günde kaç adım atılmalı?

    Kuraklığa karşı fidan dikelim

    Yasak kalkınca kaç kişi işsiz kaldı?

    AKP ile yolsuzluk özdeş hale geldi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Kırmızı et üretim verileri 16 aydır açıklanmıyor

    Yoğun bakımlarda alarm: Ağustosta vak’aların yüzde 80’i Delta varyantı olacak

    Taliban: Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz

    Kanadalı Müslümanlar: Yüzlerce çocuk mezarının bulunması, bizi acı ve utanç içinde bıraktı

    Haklarını alamadan can verdiler

    ABD, Afganistan’da savaşı kazanamadı

    Kanada ve ABD kavruluyor

    IMF’den Hazine’ye 6.4 milyar dolarlık takviye

    Yandaş medyaya AKP-MHP koruması

    Ne kadar yasak varsa sahiplendiler

    Dolar ve enflasyon beklentisi artttı

    Fransa’da İslamofobik eylemlerde büyük artış

    3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’dan güncel mesajlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Dine en yıkıcı darbeyi bu dindarlar vurdu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Neden kamuoyu yanıltılıyor?
    Ahmet BATTAL

    Dokun bana polemiği
    Orhan Ali YILMAZ

    “Kendâlin” oğlu da olsa...
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye hangi devri yaşıyor?
    Rukiye Anar

    Bir inzîva hikâyesi ve İmam Gazali
    Faruk ÇAKIR

    Seçmenin mesajını duyan kazanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.