9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’in en öne çıkan vasıflarından birisi de “Çoban Sülü” olarak anılmasıdır. Bu vasıfla anılması onun en çok hoşuna giden vasıflarından birisidir.

Merhum Süleyman Demirel, şehirde ne varsa köyde de o olacaktır sloganını prensip haline getirmiş bir devlet adamıdır. Mücadele hayatında demokrasi, din ve vicdan hürriyeti için bütün engellerin kaldırılması için hayatı pahasına da olsa vazgeçmemiştir.

Sayın Süleyman Demirel adına yaptırılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslâmköy beldesinde (şimdi köy oldu) yerli ve yabancı pek çok devlet ricalinin katılımıyla 26 Ekim 2014 Pazar günü açıldı.

Demirel, doğduğu yeri unutmayan ve her fırsatta doğduğu ve doyduğu yere hizmet için kendisini adayan bir insandı. Ülkesi için inandığı dâvâ uğruna pes etmeyen bir devlet adamı.

Rahmetli Süleyman Demirel’in çok az bilinen bir yönünü anlatmaya çalışacağım.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve 16. Dönem Isparta Milletvekilliği yapmış Sayın Yakup Üstün Hocamızın bizzat yaşadığı bir hadiseyi onun naklettiği hatıralarını nakledeceğim: “1967 yılında Bağdat’ta bulunduğumuz sırada bir gün sabahleyin erken saatlerde hızlı hızlı kapımız çalındı. Saffane adlı komşu kızı “reisuküm hünâ, reisüküm hünâ” diye bas bas bağırıyordu. (Başbakanınız burada, Başbakanınız burada) İmam-ı Âzam Camii evimizin çok yakınındaydı. Camiye gittik bir de baktık ki, Başbakanımız Süleyman Demirel sabah namazına birkaç saat kala erken kalkmış otelden çıkmış İmam-ı Âzam Camii’ne gelmiş. Orada kimsecikleri bulamamış. Kapıları çalarak imam ve müezzini kaldırıp camiyi açtırmış.

Namazdan sonra türbeye geçildi. Âzamiye’nin ileride toplandılar orada güzel sohbetler oldu. Ertesi gün Bağdat gazeteleri Başbakan ve Türkiye’yi öven yazılar yazdılar.” 1

Demirel, yurt dışı gezilerinde devleti en iyi temsil eden bir devlet adamıdır. Milletimize, memleketimize, dinimize ve devletimize yaptığı hizmetler geride bıraktığı eserler, onun kabrinde huzur içinde yatmasına vesile olacaktır inşaallah.

Allah rahmet eylesin, hizmetlerinin karşılığı olan sevaplar hiç eksilmesin. Cenab-ı Hakk’ın lütfuna ve Peygamberimizin (asm) şefaatine mazhar kılsın. Âmin!

Kaynak:

1- Üstün, Yakup; Demirel Kardeşlerle Kırk Yılı Aşan Dostluk Günleri.