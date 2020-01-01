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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Hepimiz güzeliz

İnci Karaman
01 Ocak 2020, Çarşamba
İç güzelliğinin ne kadar kusursuz ne kadar dengeli ve harika bir sanat eseri olduğunun farkına varmakla başlar her şey…

Meselâ, nazarını, kendi yaratılışına çevir.

Canlılar içinde ne kadar ayrıcalıklı olduğunu, her şeyin sana nasıl hizmet ettiğini gör. 

Aklını, küçük bir kâinat olan kendi dünyana çevir. Bu dünyada Yaratıcı’nın sana ne kadar değer verdiğini yakalamaya çalış.

Meselâ, gözünüzün, dilinizin, aklınızın ve diğer organlarınızın paha biçilmez değeri karşısında senden ne istendiğini anlamaya çalış.

Niçin bütün kâinat size hizmet ettiriliyor?

Neden binlerce nimetler önüne seriliyor?

Bir düşün!

Evet, düşün.

Hep birlikte düşünelim! 

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