15 Temmuz eşiği ve Kemalist tahkim

SETA Siyasî Araştırmalar eski Direktörü ve 2017’ye kadar Başbakan Başmüşaviri olarak görev yapmış olan Hatem Ete’nin “başkanlık dönemi” analizi, bizim yorumlarımızı siyasetbilimci diliyle teyid ediyor.

Bazı pasajlar:

15 Temmuz, hem Erdoğan, hem Türkiye için çok kritik bir eşikti. Erdoğan, toplumun kazandığı zaferi demokratik bir anayasa ve siyasal sistem inşasıyla kalıcı olarak topluma geri vermek yerine, iktidarını güçlendirecek başkanlık sistemine kanalize etmeyi tercih etti. Demokratik bir anayasa yerine “Türk tipi” başkanlık sistemini tercih etmekle, artık -istese de- geri dönemeyeceği bir yola girdi.

Kemalist modernleşme projesine alternatif ol(uştur)ma iddiası ve beklentisiyle iktidara gelen Erdoğan, Kemalist siyaset ve toplum tasarımını popülist ve muhafazakâr bir tonla güncelleyerek daha da güçlendirdi.

15 Temmuz’da Erdoğan’a büyük bir imkân sunan toplum, 31 Mart seçimleri üzerinden de ciddî bir uyarıda bulundu. Bu uyarı, kapsamlı bir siyasî değişikliğe gerekçe kılınarak, 15 Temmuz’da gözardı edilen imkân telafi edilebilirdi. 31 Mart’tan bugüne kadarki strateji, Cumhur İttifakı’nın muhtemel taban kaybını durdurmak ve/ya geciktirmek ve muhalefetin hoşnutsuz seçmenin adresi olmasını engellemek üzere peş peşe hamlelerle siyaset mühendisliğine yönelmek oldu.

Bu strateji, iktidara zaman kazandırma, muhtemel oy kayışını geciktirme gibi katkılar sunsa da, önümüzdeki seçimleri kazanmasını garantileyecek kalıcı etkiye yol açmıyor. Erdoğan 15 Temmuz’da yaptığı tercihle istese de dönemeyeceği, devam etmek zorunda olduğu bir yolculuğa mahkûm oldu.

Türkiye, bugün, siyasî ve ekonomik sorunların her geçen gün ağırlaştığı, özgürlük ve adalet ile ilgili mağduriyetlerin arttığı, farklı düşünce ve önerilerin tehdit ve ihanetle damgalanıp bastırıldığı, toplumun her geçen gün fakirleştiği bir ülke durumundadır.

İktidar bloku bir gelecek vizyonu üretemediği için beka, tehdit, terör gibi negatif ve reaksiyoner kavramlara tutunuyor. Umut veremediği için korku aşılıyor. Siyasî performansıyla bugüne kadar pek çok zor sorunun aşılmasını sağlayan Erdoğan, 15 Temmuz sonrası zaman kazanmayı başarsa da, iktidarın geleceğini güvenceye alamıyor. (Karar, 25.6.20)