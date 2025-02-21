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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 56

56. yıl

Kâzım GÜLEÇYÜZ
21 Şubat 2025, Cuma
55 yıl önce büyük ideallerle yola çıkan Yeni Asya, çıkış noktasında belirlediği çizgi ve istikametten hiç sapmadan, çetin ve zorlu yürüyüşünü kararlılıkla devam ettirerek bugünlere ulaşmayı başardı.

Bu çizgide bir hizmet yılı daha geride kaldı; Yeni Asya 56. yaşına girdi. Dile kolay; yarım asır artı beş yıl...

Yeni Asya’nın hiçbir dönemi rahat değildi; ama sıkıntı, engel, baskı ve fitnelerin hiçbiri onu yolundan alıkoyamadı.

Yeni Asya, tarihindeki en sıkıntılı zamanlarından birini 12 Eylül döneminde yaşamış; askerî yönetim tarafından defalarca kapatılmış ve bu kapatmaların toplam süresi 470 günü bulmuştu. Ancak bunlar da Yeni Asya’yı susturamadı.

20 sene sonra 28 Şubat’ı yaşadık.

Türkiye’nin güya “demokrasi”yle yönetildiği bir dönemde Yeni Asya, 12 Eylül’de dahi görülmemiş baskılara hedef oldu. Kutlular Ağabey, sırf inancını dile getirdiği için yargılanıp mahkûm edildi ve hapse atıldı; yazarlarımızı da tek tek aynı âkıbete uğratmayı hedefleyen davalar açıldı; gazete bir ay kapatıldı ve “resmî ilân kesme” cezalarına çarptırıldı.

Ama Yeni Asya bunlara da boyun eğmedi ve teslim olmadı. Hak bildiği yoldan zerrece inhiraf etmeksizin hizmetini devam ettirdi. Ve 28 Şubat’ın sivri isimlerinden birinin dediği gibi, herkesin bir şekilde hizaya getirildiği bir zamanda sadece Yeni Asya’ya diz çöktürülemedi. 

Ayrıca Yeni Asya, o şartlar altında yine tek başına ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü demokrasi, adalet, hukuk, hak ve hürriyetler mücadelesinde son derece önemli ve tarihî başarılara imza attı. Dahası, hizmetlerine yenilerini ekledi. 

Yeni Asya son dönemde de görünen-görünmeyen baskı ve taarruzların, itibarsızlaştırma amaçlı algı operasyonlarının hedefi. Ama bunları da aşıyor ve aşacak inşaallah.

Hiç şüphe yok ki gücünü sarsılmaz inançlarından, haklılığından, dayandığı ve sözcüsü olduğu şahs-ı manevînin ihlaslı dualarından alan Yeni Asya’nın bu destansı mücadelesi, demokrasi ve basın tarihine altın harflerle yazılacak.

Bu nurlu ve onurlu kervan aynı kararlılıkla yoluna ve hizmetine devam edecek.

56. yaşımız hayırlı olsun.

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