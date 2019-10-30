Ankara notları

Geçen hafta sonunun bir buçuk gününü, kitap fuarındaki imza vesilesiyle gittiğimiz Ankara’da geçirdik. Hem fuar, hem diğer programlar çok verimli oldu.

Fuardan başlayacak olursak:

Yeni Asya Standındaki imzamıza gelenlerin büyük çoğunluğu OHAL ve KHK mağdurlarıydı. İçlerinde profesör, hâkim, başsavcı, vali yardımcısı, kaymakam, öğretmen... gibi görevlerde bulunmuş, delilsiz tutuklama ve iftiralara muhatap kılınmış çok insan vardı.

OHAL hoyratlığı bu insanları aileleriyle birlikte mağdur, ülkeyi de onların hizmetlerinden mahrum etti ve etmeye devam ediyor.

Fazlasıyla uzayan bu duruma artık son verilmesi ve mağduriyetlerin bir an önce telâfi edilmesi çağrımızı bir kez daha tekrarlıyoruz.

Kitap fuarıyla ilgili genel gözlem, bilhassa ekonomik şartların fuara okuyucu ilgi ve katılımını hissedilir şekilde azalttığı yönünde.

Fuarın son günlerinde ziyaretçi trafiği yoğundu, umarız, sonucu tatminkâr olmuştur.

Stand ziyaretçilerimiz arasında BTP-DYP kurucularından, 22. dönem AKP Milletvekili Mehmet Dülger ve 24. dönem CHP Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’ın da bulunduğunu ifade ile bu bahsi geçelim.

Ankara’da katıldığımız bir diğer etkinlik, İyi Parti’nin 2. yıl resepsiyonu idi. Aynı akşam Fidan’daki sohbete de iştirak edeceğimiz için fazla kalamadık ve Genel Başkan Meral Akşener’in gelmesini bekleyemedik, ama Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, GİK Üyesi, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan ve Isparta Milletvekili, merhum Demirel’in özel doktoru Aylin Cesur gibi isimlerle görüştük.

Malûm sebeplerle tıkanıp kilitlenen siyasette kayda değer bir açılım ve hareketlenmeye vesile olan İyi Parti’nin, çizgi ve misyonunu demokratlık ekseninde netleştirmesi halinde daha başarılı olacağı kanaatindeyiz.

Ankara’daki diğer programlarımızda okurlarımızla bir araya geldik ve gerek hizmetlerimiz, gerekse ülkemizin ve dünyanın gidişatı hakkında son derece verimli ve istifadeli görüşmeler, bilgi ve fikir alış verişleri yaptık.

Hacıbayram Türbe ve Camii ile, Zübeyir Ağabeyin kısa bir süre, Bayram Ağabeyin yıllarca kaldığı, Ankara Nur hizmetinin ilk merkezi olan 27 Numara’yı da ziyaret ettiğimiz programdaki sıcak ve samimî ev sahiplikleri için Ankaralı okurlarımıza çok teşekkürler.

