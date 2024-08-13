Barla notları

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul okurlarımızın Barla’da düzenlediği aile okuma programındaydık.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen program her zamanki gibi yine verimli, istifadeli ve feyizli okuma ve müzakerelere sahne oldu. Hem imanî bahisler, hem Eski Said makaleleri başta olmak üzere içtimaî ve siyasî ölçülerin verildiği metinler birlikte okundu ve değerlendirildi.

Üstadın imzasını taşıyan eserlerin tamamının bir bütün teşkil ettiği, her birinin kendi makamında riyasetinin bulunduğu, hiçbirinin ihmal edilmemesi gerektiği ve tek bir cümlenin dahi ihmali halinde doğacak boşluğun ciddi sıkıntılara yol açtığı bir kez daha ifade edildi.

Sezon öncesi yapılan kapsamlı tadilat çalışmaları ile büyük ölçüde yenilenen Yeni Asya Sosyal Tesislerinin son hali beğenildi.

Her gün birkaç bölüm halinde yapılan okuma ve müzakere seansları dışındaki vakitlerde Üstadın medresesi, Cennet Bahçesi ve kabristan ziyaret edildi; Çam Dağına çıkıldı.

Eğridir Gölünün su çekilmesi ve kirlenme sebebiyle geldiği son durum bizzat müşahede edildi ve gölü kurtarma çalışmalarına bir an önce başlanması temennisi dile getirildi.

İslamköy’de merhum Demirel’in kabri ziyaret edildi, aşir ve Fatiha okundu, müze gezildi. Kütüphane ve arşiv bölümünün sadece araştırmacılara açıldığı gerekçesiyle kapalı tutulması, konuyla ilgili muhatap bulma zorluğu ve orada kitapları sergilenen bir yazar olarak bizim kütüphaneyi ziyaret talebimizin de karşılık bulamaması üzücü bir durum oldu.

Yayınlarımız arasında çıkan İslam Demokrasi Laiklik, Demirel’le Dünya Turu ve Demokratlar Demirel’i Anlatıyor gibi kitaplarımızın, gerek Barla tesislerimizde, gerekse Isparta Temsilciliğimizde daha aktif şekilde teşhiri, takdimi, pazarlama ve satışı için özel bir düzenleme ve yapılanmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Isparta ziyaretimizde hem Üstadın evi ziyaret edildi, hem de akşam dersine katılındı. Üstadın “Taşıyla, toprağıyla mübarektir” dediği, Medresetüzzehra’nın merkezi olarak tavsif ettiği ve son yıllarını geçirdiği bu bahtiyar şehirde Yeni Asya bayrağını dalgalandıran “Isparta kahramanları”nın, artık ihtiyaçlara cevap vermekte zorlanır hale gelen Barla tesislerine ilaveten şehir merkezinde bir külliye inşası için karar verip harekete geçtikleri ifade edildi.

İstanbul okuma programına katılanlara, katkıda bulunanlara ve tesis yönetimiyle kadrosuna tebrik ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

* Fikir dünyamızın önemli isimlerinden, resmî ideoloji karşısındaki sağlam duruşuyla da bildiğimiz Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’a Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiaya sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.