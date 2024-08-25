"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2024 PAZAR - YIL: 55

“Çelik gibi bir metanet”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
25 Ağustos 2024, Pazar
Üstad bir Kastamonu mektubunda diyor ki:

“Risale-i Nur’a sıkıntı veren veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi, bu sene, bu memleketin etrafında umumî bir tarzda Risale-i Nur’un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatasıyla, şimdiki umumî sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir.” 

Demek ki, Risale-i Nur’a sıkıntı veren veya hizmetinden çekilenler, şahsî hayatlarında bir şekilde “tokat” yiyorlar. Verilen sıkıntının nitelik ve derecesi ile, çekilip geri durmanın hizmete verdiği zarara göre bu tokatların bir kısmı şefkat, bir kısmı da zecir tokadı oluyor.

Umumî bir tarzda Risale-i Nur’un intişarına sıkıntı verip genel anlamda tevakkufa yol açan haller ise, toplumun tümünü kuşatan bir sıkıntı ve inkıbazı beraberinde getiriyor.

Bir başka mektupta da şöyle deniliyor:

“Risale-i Nur’un intişar ettiği her tarafta bu sıralarda, şimdiye kadar bir plan dahilinde Risale-i Nur’un fütuhatına karşı tecavüz var. Bir derece şevk ve neş’eye zarar verdi, bir devre-i tevakkuf açtı. (...) Fakat Cenab-ı Hakka şükür, Isparta ve havalisi kahramanları çelik gibi bir metanet göstermeleri, sair yerlerin de kuvve-i maneviyelerini takviye ediyorlar.” 

Buradan da anlıyoruz ki, Risale-i Nur’un yayılıp manevî fütuhatını devam ettirdiği süreçlerde, buna engel olmak için her zaman planlar hazırlanıp devreye sokularak, o fütuhatı durdurma amaçlı tecavüzler olabilir. Bu saldırılardan etkilenen bazı Nur Talebelerinin hizmetteki şevk ve heyecanları zarar görebilir.

Bunu önlemenin yegâne çaresi, Isparta kahramanlarını örnek alarak, “çelik gibi bir metanet” göstermek; ne olursa olsun yerinde sabit durmak; hakta sebat ederek her hal ve şartta hizmete devam kararlılığını korumak

Bir başka mektupta “hadsiz bir metanet” ifadesi ile altı çizilerek vurgulanan bu prensibi tatbik etmeyi başaranlar, sayıca az dahi olsalar, diğerlerinin de kuvve-i maneviyesini takviye eden güçlü bir istinadgâh olabiliyorlar.

Uhud’da Ayneyn okçularının Peygamber (asm) talimatına uymayıp yerlerini terk etmeleri sonrası başlayan “bozgun”un en kritik anlarında Hz. Peygamberin (asm) etrafında kenetlenip, savaşın Müslümanlar için hezimete dönüşmesini engelleyen 13 Sahabenin duruşu, bunun tarihteki en çarpıcı örneklerinden.

En zor zamanlarda Üstadla birlikte yekvücut olup dehşetli hücumlara göğüs gererek hizmetin temelini atan saff-ı evvel Nur Talebelerinin tavrı da, o duruşun ahirzamandaki izdüşümü.

Peki, bizler “çelik gibi bir metanet”in neresindeyiz?

Okunma Sayısı: 51
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı Gazze’ye sokmuyor

    Yüksek faiz Türkiye’de şirketleri zombileştiriyor

    Kötü yönetiminizin bedelini millet ödüyor

    Şapka dayatmasına kutlama yarışı!

    Tokyo'da Filistin'e destek gösterisi

    UCM Başsavcısı: Netanyahu ve Gallant'ın yakalanması talebi bir an önce karara bağlasın

    Almanya’daki bıçaklı saldırıda 3 kişi öldü

    Yetki belgesi olmayan galericiler ilan veremeyecek

    Türkiye bunu hak etmiyor

    Şiddet okula kadar indi

    İsrail yine katletti

    'Evli olanlar daha sağlıklı'

    Aşırı sıcaklar ölüm sebebi

    Rusya ile kara devriyesi yeniden başladı

    Böyle devam ederse çiftçi kalmayacak

    İsrail, ateşkes müzakerelerini kalıcı işgal için kullanıyor

    Konkordato mağdurları ortaya çıkacak

    Şimdi ateşkese ihtiyacımız var

    İsrail, yardımları engelliyor

    En Çok Okunanlar

    Zafer AKINCI

    Müsbet hareket
    Hüseyin Topuz

    Günümüzün en korkunç hastalığı
    Faruk ÇAKIR

    Olumsuz zirve
    Mehmet Emin Bozkuş

    İdilli Molla Tahir’in Bediüzzaman hasreti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Çelik gibi bir metanet”
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin çürük kuyruklu çocukları
    Mehmet KARA

    17-25 Aralık hatırlatması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.