Değişen CHP ve demokrasi ittifakı

Kılıçdaroğlu’nun söylediği gibi son on yılda en büyük değişimi gerçekleştiren parti CHP. Bunu, laikçilikten ve devrim muhafızlığından vazgeçerek başardı.

Gelinen noktada başörtüsüyle uğraşmaktan vazgeçip tam tersine tesettürlüleri de kadrosuna dahil eden, Ayasofya’nın cami olmasına ve Taksim Camii’ne karşı çıkmayan, Türkçe ezan isteyeni barındırmayan, halkın değerleriyle barışık bir görüntü vermeye çalışan bir CHP var.

Gerçi partide bu değişime hâlâ ayak uyduramayanlar yok değil. Ama bunların zaman zaman çıkardığı “çatlak sesler” parti yönetiminde de, tabanında da kabul görmüyor.

“Kamuda başörtüsü” gibi çok hassas ve kritik bir konunun bile parti tabanında itirazsız benimsendiğini gösteren anketler ortada.

Partinin son yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul’u kazanmasının gerisinde yatan en önemli sebeplerden biri yine bu değişim.

İYİ Parti’nin siyaset sahnesine çıkmasındaki katkıları ve dağınık muhalefeti Millet İttifakı çatısı altında toplama noktasındaki gayretleri de ayrıca kaydedilmesi gereken bir husus.

Ancak bütün bunlar, bilhassa muhafazakâr seçmen nezdinde, “eski CHP” kaynaklı handikapları ortadan kaldırmak için yetmiyor.

CHP’de genel sekreterlik gibi önemli görevlerde bulunmuş olan Ertuğrul Günay’ın “Son zamanlarda giderek geliştirilen birleştirici, bütünleştirici, özenli söylemine karşın, AKP’den kopan yahut kopma eğilimi gösteren seçmenlerin aradığı adresin CHP olması oldukça zor” değerlendirmesi bunun ifadesi.

AKP’den ümidini kesen, ama güvenilir bir alternatif arayışı içinde olan bazı kesimlerin Millet İttifakı’na yönelmesinin önündeki ciddî bir engel de bu. Bu kesimler CHP’nin dahil olduğu bir oluşuma mesafeli ve soğuk duruyor.

Günay’ın bu noktadaki teklifi, “DP-AP çizgisinin çağdaş türevi olabilecek, hem cumhuriyetin değerlerine bağlı, hem de toplumun değer ve duyarlılıklarıyla akılcı bağlar kurabilecek, gelişmeci, kalkınmacı bir adres” ihdas edilerek orada buluşulması. İYİ Parti, DP, DEVA, GP ve SP’ye bu çağrıyı yapıyor.

Ayrı hareket ettikleri takdirde netice almaları hele bu sistemde mümkün olmayan söz konusu partiler bu çağrıya kulak vermeli.

Daha geniş ve kapsamlı bir demokrasi ittifakı ise hemen peşinden gündeme gelmeli.