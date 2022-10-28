Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi, hem demokrattır

9. Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 12 Eylülcülerin koyduğu siyasî yasakların devam ettiği bir dönemde Köprü için yaptığımız ve derginin Ekim-1985 sayısında yayınlanan demokrasi konulu mülâkatta Üstad Bediüzzaman’a atıfta bulunup bazı sözlerini aktardığı için laikçi cenahın çok ağır hücumlarına maruz kalmıştı.

Ardından önde gelen aydınların bir araya geldiği Taksim Grubunda da aynı eleştirilere hedef olunca, çok esaslı cevaplar vermişti.

AP eski İstanbul Milletvekili Recep Özel’in aktarımıyla bu cevaplar özetle şöyle idi:

“Bediüzzaman bir âbidedir, büyük bir İslam âlimidir, bin yılda gelen İslam âlimlerindendir. Hem cumhuriyetçi, hem demokrattır.

“Bediüzzaman hürriyetle imanı eşanlamlı tutuyor. ‘Bir insanda iman ne kadar gelişirse, hürriyet fikri o kadar parlar’ diyor.

“Bakın, başların omuzlar üzerinde mana ifade etmediği gün Padişaha ne diyor?

“Divan-ı Harb-i Örfî’den okuyacağım:

‘İstibdat zulüm ve tahakkümdür, meşrutiyet adalet ve şeriattır. Padişah, Peygamberimizin (asm) emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir, biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa Peygambere (asm) tâbi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar haydutturlar.’

“Bediüzzaman halkın iradesine önem veriyor. ‘Asker, meşru hükümetin yanında olacaktır’ diyor. ‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam’ sözü de Bediüzzaman’a ait.

“Ama Türk entelektüeli onu yanlış tanımıştır. Halbuki bu ülkenin yetiştirdiği en büyük demokratlardan biridir Bediüzzaman.”

Recep Özel’in aktardığı bir anekdot da şu:

“Evren, bir Konsey toplantısında ‘Demirel Divan-ı Harb-i Örfî diye bir kitap dağıtıyor’ demiş. Demirel’in kulağına gidince, kitapların dağıtımını arttırmış. O dönemde Yeni Asya’nın Ankara Temsilcisi, Demirel’in talebi üzerine 800-1000 adet civarında kitabın dağıtıldığını söylemişti.” (Yeni Asya, 14.9.2015, Demokratlar Demirel’i Anlatıyor kitabı)

* Karanlık provokatör çetelerinin, İzmir Kitap Fuarındaki “Bediüzzaman’a göre cumhuriyet ve demokrasi anlayışı” konulu söyleşi programından duydukları marazî ve derin rahatsızlığı, fuar yönetimine yağdırdıkları tehdit mesajlarıyla açığa vurmaları üzerine, konuyu Demirel’in sözleriyle de aydın zihinlerin dikkatine bir defa daha sunalım dedik.