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6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Demokrasiye geçiş planı

Kâzım GÜLEÇYÜZ
06 Temmuz 2024, Cumartesi
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, üç milletvekiliyle birlikte açıkladığı “Demokrasiye geçiş planı,” hem demokrat misyonun temel prensiplerini, hem de Millet İttifakının taahhütlerini ifade etmesi cihetiyle önemli. Burada da kayda geçirelim:

“DP 10 Ocak 1947 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Büyük Kongresinde yayımladığı ‘Hürriyet Misakı’nın 4. maddesinde ‘Parti başkanlığı ile devlet başkanlığının ayrılması’ gerektiğini beyan etmiştir. Bu beyanı ‘demokratik’ bir düstur olarak benimseyen partimiz, bugün ülkemizde ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesini yok eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve benzer anlayışlara büyük bir öngörü ile 77 yıl önceden ‘hayır’ dediği gibi bugün de yine ‘hayır’ demektedir.

“Demokrat Parti olarak ilk etapta hayata geçirilmesi gerektiğini düşündüğümüz ‘Demokrasiye geçiş planı’ teklifimiz:

“Devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmalıdır.

“Yargı bağımsızlığını sağlayacak ilk adım olarak HSK’nın yapısı ve üyelerinin seçimi değiştirilmeli, yargı siyasetin etki ve denetiminden çıkarılmalıdır.

“Gazi Meclisimizin millet adına ifa ettiği ‘bütçe hakkı’ Meclise iade edilmelidir. Bütçe, milletimizin temsilcileri tarafından, onların rıza ve iradesine uygun bir biçimde yapılmalıdır.

“Siyasî Partiler Kanunu en hızlı şekilde değiştirilmelidir. Temsilde adaletin bir gereği olarak seçim barajı kaldırılmalı, siyasî parti genel başkanlarının makam odalarını ‘seçim bölgesi’ haline getiren, millet iradesini sakatlayan aday belirleme süreci değişmeli ve ön seçim şartı getirilmelidir. Denetim ve temsil ilişkisinin kuvvetlenmesi için ‘daraltılmış bölge’ seçim sistemi uygulanmalı, her seçim bölgesinde milletvekili sayısının iki katı kadar aday belirlenerek tercih sistemine geçilmelidir.

“TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu ve RTÜK özerkleştirilmelidir. Yönetimleri, TBMM’de grubu bulunan siyasî partiler tarafından eşit bir şekilde belirlenmelidir.

“Siyasetin finansmanının şeffaflığı ve denetimi sağlanmalıdır.”

Bu teklifler Millet İttifakının diğer ortakları tarafından da desteklenip yeniden sahiplenilmeli ve demokratik muhalefetin ortak iradesini yansıtan güçlü bir kararlılıkla kamuoyuna mal edilerek sıkı bir şekilde takipçisi olunmalı.

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