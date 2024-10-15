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15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

“Dindar nesil” dediler, dinden uzaklaştırdılar

Kâzım GÜLEÇYÜZ
15 Ekim 2024, Salı
Marmara ve İbn Haldun Üniversitelerinden akademisyenlerin hazırladığı ve geçen yıl yayınlanan “Sayılarla Türkiye’de İnanç ve Dindarlık” raporu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen tarafından Meclis kürsüsünde bir kez daha gündeme taşınmış.

Raporda ortaya konulan tesbitlere göre Allah’a inanmayanların oranı eğitim arttıkça yükseliyor. Yüksek lisans veya doktora mezunlarının yüzde 18’i Allah’a inanmıyor. Dindarlık ve namaz kılma oranı gençlerde ve eğitimli kesimde düşüyor. 

Ekmen bu sonuçlar için gayet dikkat çekici ve düşündürücü değerlendirmeler yapmış:

* 22 yılın sonunda temel eğitim, meslekî eğitim ve bilimsel ilerlemede başarısız olunduğu gibi, gençler dinden ve manevî değerlerden de uzaklaştı. AKP “Dindar nesil yetiştireceğiz” diye eğitim sistemi ile defalarca oynadı, ama bunda da başarısız oldu. 

* AKP yerlilik ve millîlik mottosuyla her on okuldan birini imam hatibe çevirdi, birçok kez müfredat değiştirdi, ancak pozitif bilimlerde bir başarı elde edilemediği gibi, bu dönemde doğan ve eğitim alan gençler dinî ve manevî alandan uzaklaştı. Fennî ilimlerde de başarı yok, manevî eğitimde de.

* Sürekli müfredat ve sistem değişikliğiyle ağırlığı yüzde 10’u geçen imam hatip ortaokul ve liselerinden sonra maneviyatı yüksek bir gençliğe sahip olunacağı beklenirdi. Öyle ya, 2002’de AKP iktidara geldiğinde 6 yaşında ilkokul 1’e başlayan bir çocuk AKP döneminde ilk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans ve hatta doktora eğitimi aldı. 

* AKP üniversite eğitimi oranını yüzde 12’den yüzde 46’ya çıkarmakla hep övündü. Oysa bu çalışma gösterdi ki, en yüksek inançsızlık ve ibadetlerden uzaklaşma işte bu gençler arasında var.

* Bu rapora göre, Allah’a kesin inanç oranı yüzde 85’e düşmüş; kesin inançsızlık yüzde 5.7; aradaki yüzde 9 da bir öyle, bir böyle, salınıp duruluyor. Allah’a en yüksek inançsızlık oranı, AKP döneminde üniversiteyi okumuş gençlerde.

* Görüleceği üzere devlet eliyle dindarlık sağlanamıyor. Gençler söylenene değil, yapılana bakıyor.

* AKP döneminde gözlerini hayata açıp eğitim almış gençlerin ve üniversite mezunlarının, o beğenmediğimiz koalisyonlar ve CHP dönemi iktidarı dönemlerinin çok altında bir dindarlık seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bunun üzerine kafa yormak gerekmez mi? Niçin gençler dinden uzaklaşıyor; tarz-ı siyasetinizden dolayı mı, kurduğunuz medya düzeninden dolayı mı, adalet sisteminizden dolayı mı, yaptığınız gösteriş ve israf düzeninden dolayı mı, yoksa ayyuka çıkan yolsuzluklardan dolayı mı?

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