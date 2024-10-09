"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İstibdadın fitne ve tuzakları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
09 Ekim 2024, Çarşamba
“Kavmin efendisi hizmetkârıdır” mealindeki hadis-i şerifin bir manasını “Şeriat âleme gelmiş, ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin” şeklinde açıklayan Üstad Bediüzzaman, hayatı boyunca istibdada karşı net bir tavır almış, boyun eğmemiş ve çok kararlı bir mücadele vermiş.

Ve bu mücadeleyi verirken, istibdadın kendi bekasını devam ettirmek için uyguladığı dessas taktik ve tuzaklara dikkat çekmiş.

İstibdadın “çok nam ve suretlerde kendini gösterip, çok dam (tuzak) ve planlar istimal ettiğine” işaret ederken, bunların en başında ihtilafları körükleyip ittihada engel olma taktiğinin geldiğini vurgulamış.

İstanbul basınında çıkan ilk makalesinde “millet hâkimiyetini temin eden kamuoyunun amansız düşmanı” olarak nitelediği istibdadın, ihtilaf çıkararak kamuoyunu bölüp imha etmeye çalıştığını ifade etmiş.

Mesela Osmanlının son döneminde bazı Jön Türkler için ortaya atılan “Masondurlar, dine zarar ediyorlar” iddiasını “İstibdat kendini ibka etmek (devam ettirmek) için şu telkinatı vermiştir” diyerek reddetmiş.

Aynı şekilde Osmanlı bünyesinde asırlarca “millet-i sadıka” olarak anılan Ermenilerle ilgili olarak sorulan “Bize düşmanlık edip hile ve hıyanet ediyorlar; nasıl dostluk üzerinde ittifak edeceğiz?” sualine şu cevabı vermiş:

“Düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdadın zevaliyle dostluk hayat bulacak.”

Altı asırlık ömrünü, şahıs istibdadının yerini alan komite istibdadıyla tamamlayan Osmanlı tarihe karıştıktan sonra çok daha katı ve şiddetli bir istibdat, yeni Türkiye devletinde cumhuriyet adı altında tesis edilen tek parti ve tek adam rejimiyle ülkeye musallat olmuş.

Ve aynı taktiklerle 27 sene milleti ezdikten sonra 1950 seçimleriyle kısmen kaybettiği iktidarı 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbeleri, 28 Şubat ve bilhassa 15-20 Temmuz süreçleriyle geri kazanmış.

Gelinen noktada, 15-20 Temmuz ürünü tek adam rejimi de altı yılda herşeyi çok daha kötü ve berbat hale getirdikten sonra iyice tıkanmış durumda. Ve ömrünü uzatabilmek için, siyasî muhalefeti de, kendisine biat etmeyen diğer kesimleri ve cemaatleri de iç tartışmalarla bloke etme ve yanına çekme taktiklerinden medet umuyor.

Bunlara karşı, istibdadın ittihada engel olduğunu, altını çizerek ifade eden Üstadın “Meşrutiyet (demokrasi) hâkimiyet-i millettir; mevcudiyet-i milleti göstermek lâzım; mevcudiyetinizi ittihadla gösteriniz” formülüyle mukabele etmek gerekiyor.

Okunma Sayısı: 427
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çare vicdan ve hukuk

    BM raportörlerinden dünyaya çağrı: Gazze için hesap sorulsun

    Teknoloji bağımlılığı ruhsal bozulmayı tetikliyor

    Gençleri değil, ticareti engelle

    İsrail vahşetinden hiç bahsetmediler

    Bu gemi trafiğinin izahı ne?

    Fakirlikte eşitlediler

    5 üniversiteliden 4’ü ümitsiz

    Kademe kademe suç yayılıyor

    İsraillilere 1 yıldır 120 bin silah dağıtıldı

    Vatandaşın kredi borçlarında faizler silinmeli

    Filistin’le ticaret nasıl bu kadar arttı?

    Macron'un "İsrail'e silah ambargosu" çağrısına AB Yüksek Temsilci Borrell'den de destek geldi

    Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız deniz yoluyla yarın tahliye edilecek

    Vahşetin 1. yılında insanlık enkaz altında

    Spor, farklı insanları bir araya getiriyor

    ABD’den soykırıma 17.9 milyar dolar destek

    Gazze’de bir yılda 146 doktor öldürüldü

    Vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mevcudatın her biri, birer sanat mu’cizesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstibdadın fitne ve tuzakları
    Ahmet BATTAL

    Somut suç yargılaması, nihayet-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Ya ihlâs ya iflâs!.
    Osman ZENGİN

    İstanbul 6 Ekim’de kurtulmadı ki…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rusya ile nasıl müttefik olduk?
    Genel

    Çare vicdan ve hukuk
    Orhan ALAGÖZ

    Resme değil manaya bak!
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hutuvat-ı Sitte günleri (Kasım 1918 - Ekim 1923)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.