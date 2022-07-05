İzmir notları

Hafta sonu Ege okurlarımızın 12 Eylül darbesinden sonra başlattıkları ve hiç fasıla vermeden bugünlere taşıdıkları köklü bir gelenek halinde devam etmekte olan Ödemiş-Gölcük pikniği vesilesiyle İzmir’deydik.

Piknik yine, iki sene önceki buluşma sonrası âni bir rahatsızlıkla dar-ı bekaya irtihal eden rahmetli Mehmet Özkan’ın bahçesinde gerçekleşti. Özkan ailesinin vefa ve kadirşinaslığını gösteren yeni bir örnek olarak.

Pikniğe İzmir’in yani sıra bölge il ve ilçelerinden, İstanbul ve Marmara’da, Almanya ve Avustralya’dan yoğun bir katılım oldu. Ağırlaşan kriz ortamına. akaryakıt fiyatlarındaki anormal yükselişin ulaşım maliyetlerini çok arttırmasına ve bayram öncesi olmasına rağmen, iştirak tahminlerin çok üzerindeydi.

Böylece Ege Yeni Asya okurları her hal ve şartta hizmete sahiplenme ve mufritane irtibat manasını kuvvetli bir şekilde hayata geçirme kararlılıklarında hiçbir gevşeme ve eksilme olmadığını bir kez daha gösterdiler.

Sohbetlerde, hizmetimizin temelini teşkil eden iman kurtarma ve taklidî imanları tahkikî hale getirme hedefinin önemi, zorlu ahirzaman şartlarında her zaman birinci önceliğe sahip olan bu konunun yaşadığımız süreçte daha büyük bir ehemmiyet kazandığı vurgulanarak, başka hiçbir gündemin bunun önüne geçemeyeceği ifade edildi.

1935’te haksız ithamlarla yargılanırken tutulduğu Eskişehir hapishanesindeki hücresinin pencereden karşıdaki lisenin bahçesinde gördüğü genç kızların 40-50 yıl sonraki istikballerini hayalen görerek onlar için gözyaşı döken ve “Karşımda müthiş bir yangın var; içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor; o yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya çalışıyorum” diyen Üstadın hassasiyet ve şefkatiyle günümüz gençlerine ulaşmamız gerektiği belirtilerek, bu manada bir seferberliğe duyulan ihtiyaç vurgulandı.

Gençlere, çocuklara, hanımlara, hastalara, ihtiyarlara, musibetzedelere... Kur’anî ilaçların müjde ve teselli yüklü mesajlarını iletmeyi hedefleyen yeni hizmet ve yayın projelerini âcilen hazırlayıp hayata geçirme vazifesinin bizleri beklediği üzerinde duruldu.

İman hizmetiyle adalet-hürriyet-demokrasi mücadelesinin iç içe olduğu, bunların Risale-i Nur’daki parametrelerle çizilen yol haritasının rehberliğinde uyumlu ve dengeli bir yaklaşımla götürülmesi gereği belirtildi.

Ev sahibi Özkan ailesi başta olmak üzere organizasyonda emeği geçen, katılan, katkıda bulunan herkese tebrikler, teşekkürler.