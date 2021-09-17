Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu CHP liderine sormuş: “Sine-i millete dönme çağrıları var. CHP 135 milletvekilinin istifa etmesiyle AKP’yi erken seçime zorlamayı düşünür mü?”

Kılıçdaroğlu’nun cevabı şöyle:

“Sine-i millete döner, 135 milletvekilimiz ile istifa edersek, anayasanın 84/1 maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde istifaların kabul edilmesi gerekiyor. AKP ve MHP’nin bu istifaları kabul etmesi lâzım.

“İkincisi; ara seçim oldu, 135 milletvekilimiz yeniden seçilip Meclise geldi. Ne değişecek?

“Üçüncüsü; iktidar tüm imkânları ile bu illerde seçime girecek, diğer partiler de Meclise girmek için çaba gösterecek ki 135’ten daha az milletvekili çıkarma olasılığı da var.”

CHP liderinin kanaati şu: “Sonuç olarak anayasaya göre milletvekillerinin boşaldığı yerlerde ara seçim yapılacağına göre CHP’nin sine-i millet kararı erken genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmasını sağlamaz.”

Sine-i millet teklifini seslendirenlerden biri olarak biz de görüşlerimizi ifade edersek:

Öncelikle, bu konuyu gündeme getirirken AKP eski milletvekili Emin Şirin’in seslendirdiği “kısmî sine-i millet” teklifine atıf yapmıştık. Milletvekillerinin hepsinin değil, bir kısmının, dahası ara seçimi zorunlu kılacak asgarî sayı olan 13 vekilin istifasını önermiştik.

İkinci olarak, bu istifaların, hakkında kapatma davası açılan HDP canibince gündeme alınmasının daha maksada uygun olduğu yönündeki kanaatimizi de ifade etmiştik.

Bu hatırlatmalardan sonra CHP liderinin argümanlarına değinecek olursak: Kısmî ve sınırlı bir sine-i millet için alınacak istifa kararlarını AKP-MHP onaylasa da, onaylamasa da sonuçta seçim gündem olacak, daha çok konuşulup topluma daha fazla mal olacak.

İktidar bloku bu istifaları reddederse “Seçimden kaçıyor” algısı daha da kuvvet kazanacak.

Kabul eder ve ara seçim yolunu açarsa, ne yaparsa yapsın, kendi lehine bir sonuç alması çok zor. Tam tersine, sandıktan muhalefetin daha da güçlenerek çıkacağı bir seçim olur.

Ve böyle bir sonuç ülkeye nefes aldırır, demokrasi mücadelesi için büyük moral verir.

Yeter ki, muhalefet partileri bu seçime, Millet İttifakını Demokrasi İttifakı anlamında genişleten tutarlı bir stratejiyle, çok sıkı ve sağlam bir güçbirliği yaparak yüklensinler.