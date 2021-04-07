Kutlular Ağabeyle 45 yıl

Her vefat mukadder.

Rabbimiz kanunu öyle koymuş: “Her canlı ölümü tadacaktır.” Bunu, gerek aile ve yakın çevremizde, gerekse dış âlemde vaki olan ve kovid sürecinde daha da hızlanan vefatlarla defalarca gördük, görmeye devam ediyoruz.

Allah’ın takdir ettiği vade gelince biz de son nefesimizi verip kervana dahil olacağız.

Hepimizi sarsan son vefat haberi Kutlular Ağabeyden geldi. Bu haberi duyunca, 45 yılı bulan tanışıklık ve beraberliğimizdeki hatıralar film şeridi gibi önümüzden akıp geçti.

1976’da Yeni Asya’nın Şeref Efendi Sokaktaki ikinci durağında Servet Bilgin’le birlikte yaptığımız ilk ziyaret ve görüşme. Gazeteyle ve yayıncılık hizmetleriyle alâkalı sorularımız ve ondan aldığımız tatminkâr cevaplar...

1978’de Yerebatan Caddesindeki gazete binasında yayınevi ekibiyle birlikte çalışmaya başlamamız ve böylece Kutlular Ağabeyin teşrik-i mesai yaptığı kadroya girmemiz...

1980 sonrasında Araştırma Merkezi olarak Köprü’yü üstlendiğimizde, Demirel röportajları başta olmak üzere ortaya koyduğumuz güncel muhteva ile daha da yakınlaşmamız...

Evinde yaptığımız dersler, sohbetler...

1990 ve sonrasındaki dahilî sıkıntıları çok sağlam bir dayanışma ile birlikte aşmamız...

1992’de gazetenin sorumluluğunu bize ve dergi ekibine tevdi etmesi; birlikte yaptığımız binlerce manşet ve neşriyat toplantısı...

Beraber yargılandığımız davalar...

12 Eylül’e de, 28 Şubat’a da teslim olmayan dirayetli bir duruşa nokta-i istinad olması...

1990 ve 99 Bediüzzaman Mevlidlerinden sonra üzerimize gelindiğinde ve “Deprem İlahî ikazdır” dediği için mahkûm edilip hapse konulduğunda verdiğimiz mücadeleler...

Beraber katıldığımız paneller, konferanslar, hizmet içi istişare toplantıları, seyahatler...

Demirel ziyaretleri, başbaşa görüşmeler...

İzdivacımızın, aracılığıyla gerçekleşmesi...

Hangi birini sayalım? Kutlular Ağabeyle o kadar çok hatıramız ve hukukumuz var ki...

Hep zor şartlarda hizmet eden, ama o zorluklara asla takılmadan şahs-ı manevî ile birlikte kararlı yürüyüşünü devam ettiren, dost-düşman herkesin saygı duyduğu bir dava adamı.

Zübeyir Ağabeyden aldığı emanetin hakkını veren ve ondan 50 yıl 4 gün sonra vefat eden istikamet timsali bir hizmet insanı.

Allah rahmet eylesin ve Cennetinde buluştursun. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun.

