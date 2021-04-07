"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kutlular Ağabeyle 45 yıl

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Nisan 2021, Çarşamba
Her vefat mukadder.

Rabbimiz kanunu öyle koymuş: “Her canlı ölümü tadacaktır.” Bunu, gerek aile ve yakın çevremizde, gerekse dış âlemde vaki olan ve kovid sürecinde daha da hızlanan vefatlarla defalarca gördük, görmeye devam ediyoruz.

Allah’ın takdir ettiği vade gelince biz de son nefesimizi verip kervana dahil olacağız.

Hepimizi sarsan son vefat haberi Kutlular Ağabeyden geldi. Bu haberi duyunca, 45 yılı bulan tanışıklık ve beraberliğimizdeki hatıralar film şeridi gibi önümüzden akıp geçti.

1976’da Yeni Asya’nın Şeref Efendi Sokaktaki ikinci durağında Servet Bilgin’le birlikte yaptığımız ilk ziyaret ve görüşme. Gazeteyle ve yayıncılık hizmetleriyle alâkalı sorularımız ve ondan aldığımız tatminkâr cevaplar...

1978’de Yerebatan Caddesindeki gazete binasında yayınevi ekibiyle birlikte çalışmaya başlamamız ve böylece Kutlular Ağabeyin teşrik-i mesai yaptığı kadroya girmemiz...

1980 sonrasında Araştırma Merkezi olarak Köprü’yü üstlendiğimizde, Demirel röportajları başta olmak üzere ortaya koyduğumuz güncel muhteva ile daha da yakınlaşmamız...

Evinde yaptığımız dersler, sohbetler...

1990 ve sonrasındaki dahilî sıkıntıları çok sağlam bir dayanışma ile birlikte aşmamız...

1992’de gazetenin sorumluluğunu bize ve dergi ekibine tevdi etmesi; birlikte yaptığımız binlerce manşet ve neşriyat toplantısı...

Beraber yargılandığımız davalar...

12 Eylül’e de, 28 Şubat’a da teslim olmayan dirayetli bir duruşa nokta-i istinad olması...

1990 ve 99 Bediüzzaman Mevlidlerinden sonra üzerimize gelindiğinde ve “Deprem İlahî ikazdır” dediği için mahkûm edilip hapse konulduğunda verdiğimiz mücadeleler...

Beraber katıldığımız paneller, konferanslar, hizmet içi istişare toplantıları, seyahatler...

Demirel ziyaretleri, başbaşa görüşmeler...

İzdivacımızın, aracılığıyla gerçekleşmesi...

Hangi birini sayalım? Kutlular Ağabeyle o kadar çok hatıramız ve hukukumuz var ki...

Hep zor şartlarda hizmet eden, ama o zorluklara asla takılmadan şahs-ı manevî ile birlikte kararlı yürüyüşünü devam ettiren, dost-düşman herkesin saygı duyduğu bir dava adamı.

Zübeyir Ağabeyden aldığı emanetin hakkını veren ve ondan 50 yıl 4 gün sonra vefat eden istikamet timsali bir hizmet insanı.

Allah rahmet eylesin ve Cennetinde buluştursun. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun.

Okunma Sayısı: 461
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acımız büyük

    Brezilya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı gözlemlendi

    Yönetim Kurulu Başkanımız Atik: Hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edeceğiz

    'Bütün yaptırımları bir defada kaldırmaları gerekiyor'

    3 saate yaklaşan görüşmeye ilişkin Kalın'dan açıklama

    'Tavizsiz çizgisi ve dâvâsına sadâkatiyle maruf Kutlular Abiye Allah’tan rahmet dilerim'

    Milli Halterci İsmayilov'dan 2 altın madalya

    'Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik'

    'Hayatı hizmet ve mücadele ile geçen Mehmet Kutlular Ağabey vefat etti'

    Yeni Asya’nın ve hürriyetçi demokratların başı sağ olsun

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Gazze şimdi de Kovid-19 kıskacında

    Virüsten sonra yokluk da vurdu: Emeklilerle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

    23 bin çocuk sokaklarda çalıştırılıyor

    Trafik gürültüsü kalp riskini artırıyor
    📷

    Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

    Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum

    Yeneroğlu: Mehmet Kutlular Bey’in vefatını teessürle öğrendim

    Bu sistem mutlaka değişmeli

    Endonezya ve Doğu Timor'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acımız büyük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyle 45 yıl
    Faruk ÇAKIR

    Kutlular Ağabeyi uğurlarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ah! Kahraman Kutlular ağabeyim...
    Cevher İLHAN

    Kutlular Ağabey!
    Ahmet BATTAL

    Kişilikli kişiler ve mirasları
    Ali FERŞADOĞLU

    Artık düş yakamdan!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üretim azalırken, tüketim artıyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesi’nin kadın mimarları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.