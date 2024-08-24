"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Mustafa Polat ve Sadullah Nutku

Kâzım GÜLEÇYÜZ
24 Ağustos 2024, Cumartesi
21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan Yeni Asya’nın 55 hizmet yılını yarıladığımız bir noktada, gazetemiz çıkmaya başladıktan altı ay sonra müessif bir trafik kazasında manevî şehit olarak berzaha göçen ilk Genel Yayın Yönetmenimiz Nezihi Mustafa Polat’ın vefat yıldönümünü de idrak ettik.

Erzurum’da babasının çıkardığı yerel gazetede çalışarak başladığı meslek ve hizmet hayatında “çekirdekten yetişme” bir gazeteci olarak İstanbul’a davet edilip, İttihad ve Yeni Asya’nın kuruluşunda aktif görevler üstlenen Polat, her dönemde bu hizmete talip olacak nesiller için güzel bir örnek ve “rol modeli.”

7/24 sistemiyle kendisini vakfettiği neşriyat hizmetinde gazetenin genel muhtevasını şekillendirirken, kendi yazısının dışında diğer yazılarla da yakından ilgilenen, editörlüğünü yapıp yayına hazır hale getiren, gerekiyorsa yeniden yazan, yazarlarla bire bir muhatap olan, ünvan ve titri olan dost kalemlerden yazı talep edip onları Yeni Asya yazı ailesine kazandıran, keşfettiği genç kabiliyetlerle de meşgul olan bir yönetmen.

Vefat ettiği trafik kazası da, yazısını almak için gittiği bir yazardan dönerken olmuş...

Polat’ın o günlerde gazetemize kazandırdığı yeteneklerden biri olan ve “Genç Kızlarla Başbaşa” kitabının yazarı Mümine Güneş’i de üç yıl önce rahmet-i Rahman’a tevdi etmiştik.

Polat, İttihad ve Yeni Asya’nın manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp’in rehberliğinde bu hizmeti omuzlayan genç ve idealist kadronun öncü isimlerinden biri olarak 29 yaşında şehit olduğunda, o kısacık ömrüne uzun yıllarda yapılabilecek hizmetleri sığdırmıştı.

Aynı kadrodan, sağlık köşesindeki yazılarıyla gazetemize katkı veren Dr. Sadullah Nutku da Polat’tan iki sene sonra aynı gün yine müessif bir trafik kazasında rahmete kavuşmuştu.

Aynı zamanda son şahitlerden olan “bahtiyar doktor” Nutku bu yazılarında konuları işler ve okuyucu suallerini cevaplarken mutlaka Hastalar Risalesi’ndekiler başta olmak üzere asıl reçete ve ilaç olan iman hakikatlerinden konuya uygun mesajlar veriyordu.

Gündüzalp’i de, Polat’ı da, Nutku’yu da, o kadroda yer alanlardan rahmetli olan diğer isimleri de bir kez daha dualarla anıyoruz.

Allah, hepimizi Cennetinde buluştursun.

Okunma Sayısı: 268
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye bunu hak etmiyor

    Şiddet okula kadar indi

    İsrail yine katletti

    'Evli olanlar daha sağlıklı'

    Aşırı sıcaklar ölüm sebebi

    Rusya ile kara devriyesi yeniden başladı

    Böyle devam ederse çiftçi kalmayacak

    İsrail, ateşkes müzakerelerini kalıcı işgal için kullanıyor

    Konkordato mağdurları ortaya çıkacak

    Şimdi ateşkese ihtiyacımız var

    İsrail, yardımları engelliyor

    M çiçeği virüsü, Kovid-19 gibi yayılmıyor

    Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

    Sisi, eylül ayında Türkiye’ye geliyor

    Belçika’da okullarda telefon yasaklandı

    'İstifa etmedim'

    Zalimane bir çağrı daha: Gazze'yi tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakalım!

    İstanbul'da nem rekoru kırıldı

    Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkı kolaylaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mustafa Polat ve Sadullah Nutku
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye bunu hak etmiyor
    Ahmet BATTAL

    Putin despotizmi ve Rus muhafazakârlığı
    Genel

    Şiddet okula kadar indi
    Risale-i Nur'dan

    Bu kâinat öyle bir kitaptır ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    Şevki anlamak için çabamız var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Nur talebesi bir doktor
    Faruk ÇAKIR

    “Ormandır, yanar” mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.