"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Ömür sermayesi azalırken

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Ocak 2025, Pazar
Ailemizde ileriye müteallik bir program gündeme geldiğinde rahmetli babamız hep şu kaydı koyardı:

“Allah ömür sağlık verirse...”

Gerçekten yapılan her planın ve öngörülen her hedefin tahakkuku öncelikle bu şartların tahakkukuna bağlı: Ömrümüz yetecek mi ve sağlığımız elverecek mi?

Âniden gelen ecellerle nice projelerin yarım kaldığına ve hiç hesapta olmayan hastalıkların nice hayatları alt üst ettiğine ibretli örnekleriyle şahit olmuyor muyuz?

Onun için, “tûl-i emel” denilen, sanki bu dünyada ebedî kalacakmışız yanılgısına düşmeden, ihlâsı kazanmanın da en tesirli vasıtalarından biri olan “rabıta-ı mevt” şuuruyla ölüme her an hazır olarak yaşamak, ama bunu yaparken dünyadaki hizmet ve görevlerimizi de aksatmadan yola devam etmek hayat düsturumuz olmalı.

Ömür sermayesi hızla tükeniyor.

O zaman bu sermayenin, ne kadar olduğunu bilmediğimiz kalanını çok daha verimli kullanmaya çalışmamız gerekiyor.

Beş yıl kadar önce kadim bir okurumuz şöyle demişti: “Bundan sonra en fazla 10 yıl daha verimli olabilirsiniz.” Gerçi 10 yıl daha yaşayacağımızın garantisi yoktu. Ama beş yılını geride bıraktık. Ve 10 yılı tamamlamak nasip olsa dahi, okuyucumuzun verimlilik noktasında söylediği şey çok doğru.

Çünkü yaş ilerledikçe, Üstadın “ölümün keşif kolları” olarak nitelediği hastalık ve arızalar çoğalıyor, melekeler zayıflıyor, fizikî anlamda tâkat ve enerji giderek azalıyor.

Öyle olunca, şu andan başlayarak, her bir günümüzü çok daha farklı bir hassasiyetle değerlendirmeye çalışmalıyız.

Her bir günde ne yapabilirsek kârımız.

Aslında bu, hayat boyu geçerli olması gereken bir prensip, ama bizim gibi zamanı hızla azalanlar için çok daha önemli.

Bununla yakından irtibatlı bir başka çok önemli husus: Gelip geçici münakaşa ve kavgalara ayıracak saniyemiz dahi yok.

İhlâs Risalesi’nden aldığımız derslerin gereği olarak vazifemiz, daima nura, ihlâsa, imana kuvvet vermeye çalışmak, her zaman müsbet hareket çerçevesi içinde kalmak, menfilikleri asla gündemimize sokmamak, husumete vakti olmayan muhabbet fedaileri olarak hak ve istikamet çizgisinden sapmadan yola devam etmek.

Okunma Sayısı: 455
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MEB: Formalar istenilen yerden alınabilir

    Başkanlık devrinden bir gün önce siyahi Mason Locası'na kabul edilmiş

    Güney Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi

    Sudan'da hastaneye dron saldırısı: 70'ten fazla kişi öldü

    Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir asker daha serbest bırakıldı

    Trump: Los Angeles "bombayla vurulmuş gibi"

    Yangın faciasıyla ilgili 7 zanlı daha tutuklandı

    Konya'da çöken binanın enkazında 2 kişi öldü, 3 kişi enkazdan sağ kurtarıldı - 4 şüpheli gözaltına alındı

    Değerlerimiz cayır cayır... Kâr hırsı, denetim eksikliği ve ihmal...

    Konya'da çöken 3 katlı binada arama kurtarma çalışması sürüyor

    BM ateşkesten umutlu

    Uyuşturucuyu bırakana iş imkânı

    Gazze'de 38 bin çocuk yetim kaldı! - 1 milyon çocuğun psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var!

    Tarım alanlarımız azalıyor

    Yargı reformu lafta kaldı

    İcra dosya sayısı 22 milyonu geçti

    Nebenzia: Gazze turnusol kağıdı vazifesi gördü

    Los Angeles'ta çıkan yeni yangın kısa sürede 4 bin hektar alana yayıldı

    İsrail ateşkese uymuyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ömür sermayesi azalırken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Dikkat! Bu fırsat kaçmaz!
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’rac, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmünde
    Ahmet BATTAL

    İktidar değişikliği şart
    Misbah ERATİLLA

    Şam’dan davet
    Süleyman KÖSMENE

    İsra ve Mi’rac mu’cizesi üzerine
    Genel

    Mi’rac’dan iner gibi gel
    Faruk ÇAKIR

    AB’den yine hukuk hatırlatması
    Feyzullah ERGÜN

    Sağlıklı hayat prensipleri (9)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.