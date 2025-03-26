"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Osmanlıdan Türkiye’ye demokrasi mücadelemiz

Kâzım GÜLEÇYÜZ
26 Mart 2025, Çarşamba
Bu topraklardaki hürriyet hareketleri, başından beri gerek İslâm âleminde, gerekse Batıda yakın takibe alınmış ve izlenmişti.

Nitekim Osmanlının 1900’lerdeki hürriyet ve meşrutiyet denemesi, o dönemde geniş bir coğrafyada bilhassa Müslümanlar tarafından ilgi ve dikkatle takip edilmekteydi.

Seyyah ve âlim Abdürreşid İbrahim, Âlem-i İslâm isimli iki ciltlik seyahat notlarında, Meclis-i Meb’usan’ın faaliyete geçtiği haberini alan Rusya Müslümanlarının bu olayı sevinçle karşıladıklarını ve İstanbul’a tebrik telgrafları yağdırdıklarını anlatır.

Aynı sevinç Hindistan Müslümanları arasında da yaşanmış ve bu coşku Müslüman aydınların yayın organı Mussulman gazetesinin 31.7.1908 tarihli sayısına şöyle yansımıştı: “Osmanlı imparatorluğunun meşrutî bir yönetime geçmesi, Doğunun uyanışı, İslâmın artık uyumadığı ve ‘hasta adam’ın iyileşmeye başladığı gerçeklerinin ifadesidir ve Hindistan Müslümanlarına da yep yeni bir ruh aşılayacaktır.”

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey ise şu yorumu yapmıştı:

“Eğer Osmanlı meşrutî bir yönetim kurar, ayakları üzerinde durabilir ve güçlenirse, bunun sonuçları tahminlerin çok ötesine geçer. Mısır’daki etkileri muazzam olur ve kendisini Hindistan’da da hissettirir.”

Bakan Grey İstanbul’da bulunan elçisine, Osmanlının Meclis sistemindeki başarısının, İngilizlerin reddetmekte güçlük çekecekleri meşrutî yönetim taleplerine yol açacağını da söylemişti. Bu değerlendirmeler, gerek Osmanlı döneminde, gerekse cumhuriyet sonrasında yaşadığımız müdahale ve ihtilâllerin ardındaki dış tesirleri de açıkça gözler önüne seriyor.

Üstadın bu tesbitleri perçinleyen sözlerini de Münazarat’tan aktaralım: “Osmanlıların hürriyeti, koca Asya taliinin keşşafıdır, İslâmiyetin bahtının miftahıdır, ittihad-ı İslâm surunun temelidir.” 

Osmanlı hürriyete kavuşamadan çöktü ve tarihe karıştı. Ama sonraki gelişmeler de gösterdi ki, aynı mana selefi Türkiye için devam ediyor. Türkiye asırlık bir hürriyet mücadelesinden sonra sandıktan çık(arıl)an netice kullanılarak bir kez daha hapsedildiği tek adam rejiminden kurtulup özgürlükçü, hukuka ve millet iradesine dayalı bir demokrasiyi başarabilmeli ki, Asya’nın, Ortadoğu’nun ve İslâm âleminin de önü açılsın ve İslâm birliğine giden yolun kapısı aralansın...

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, sistematik olarak Gazze'nin demografik yapısını değiştiriyor

    Filistin yanlısı bir öğrenci, Trump yönetimine dava açtı

    5'i kanser ilacı 16 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Yemen'deki savaş planlarını ''yanlışlıkla'' Amerikalı bir gazeteciye göndermişler

    Hac ve Umre Kurulundan ''Hac vizesi'' uyarısı

    Büyük tepki çeken provokasyon!

    Almanya, İsrail'i kınadı

    İsrail Dışişleri Bakanı Saar: Türkiye ile Suriye'de veya başka bir yerde karşı karşıya gelmek istemiyoruz

    BM, Gazze'deki mevcudiyetini İsrail saldırıları sebebiyle azaltacak

    Yeni başkanlar Çarşamba günü seçilecek

    Alım gücü erimeye devam ediyor

    Milletin iradesi hedef alındı

    Dövizdeki artış zam olarak gelecek

    “Erken seçimin zamanı geldi”

    ABD'li Yahudi Senatör Sanders: Netanyahu'nun savaş makinesine daha fazla yardım yapılmasın

    684 milyar kaybettik

    İsrail, Balata Mülteci Kampı'nı da bastı

    Gazze konusunda Mısır'ın planı temelinde ilerlenmesi gerekiyor

    Amasra'da 43 kişinin öldüğü maden kazası davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecesi’ndeyiz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Osmanlıdan Türkiye’ye demokrasi mücadelemiz
    Şükrü BULUT

    Ramazan-ı Şerif aynı zamanda sofra da değil mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefeti kriminalize etme politikası
    Ahmet BATTAL

    Sokaklar ve dağlar kimindir?
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    Faruk ÇAKIR

    Gerçeği savunun!
    Ali FERŞADOĞLU

    Şirket-i manevînin “sevap fabrikaları”
    Ahmet Cemil Çökren

    Kadir Gecesini ihya etmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.