Seçim tarihimizde bir Said Nursî tartışması

Haziran-1966 ara seçimleri öncesi CHP lideri İsmet İnönü ile Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel arasındaki tartışmanın “tutanak”larından:

29 MAYIS 1966-PAZAR/DENİZLİ

İnönü: AP Nurcularla işbirliği halindedir.

31 MAYIS 1966-SALI/KAYSERİ

Demirel: CHP, Atatürk inkılâplarını ve 27 Mayıs’ı baskı vasıtası olarak kullanıyor. İrticaı reddederiz. Milletin irtica ile ithamı, insanların iman ve kanaatlerinden dolayı baskı altında tutulmak istenmesidir. Halbuki din en kuvvetli kültür elemanlarından biridir. Medeniyet dinsizlik, ahlâksızlık, başıbozukluk mudur? Bu dönemeçte inkılâpçılık ile demokrasi karşı karşıya duruyorlar. Gerçekleştirilmiş olan bütün inkılâplarımız devlet baskısı ve kanun gücü ile başarılmaya çalışılmıştır. Hiçbirinde halkın desteği aranmamış; demokratik metod olan ikna ve aydınlatma yoluna hiçbir zaman gidilmemiştir.

1 HAZİRAN 1966-ÇARŞAMBA/ESKİŞEHİR

İnönü: İktidarın baş temsilcisi “Devrimlerin millete mal olanı ve olmayanı ayrılacaktır” dedi. “Herşey sizin elinizdedir. Hilâfeti dahi getirebilirsiniz”dedi. Bu kafa hortluyor, bu ka fa... Açıkça söylesin, “Saidi Nursî’nin tarikatını kabul etmiyorum” desin. Saidi Nursî’nin tarikatına sapmışlardır. Bunların adına Nurcu derler. Niçin Saidi Nursî tarikatına taraftar olmadığını, onun zararlı olduğunu söylemiyor? Saidi Nursî’nin halifesi mi olacak? Bu milletin başına bir gün halife, Saidi Nursî’nin halifesi olarak kendisini mi koyacak? Davet ediyorum, “Saidi Nursî’nin aleyhindeyim. Bunu memleketten sileceğim” desin.

2 HAZİRAN 1966-PERŞEMBE/ADANA

Demirel: Ne diyeyim? Bu bir zırvadır. Beyhudedir. Kendi vehmi tatmin olsun diye vatandaşları kırbaçtan mı geçirmemi istiyor? (1 Haziran 1966-Niğde) Yüzde 99’u Müslüman olan milletin boynuna asılmak istenen mürteci yaftasını söküp atmaya mecburuz.

3 HAZİRAN 1966-CUMA/DİYARBAKIR

İnönü: Başbakan Demirel’i kaç gündür Nurcularla beraber olmadığını ilân etmeye davet ediyorum. Çekiniyor. Nurcular Başbakana ve Başbakanın laik Cumhuriyet anlayışına candan yardımcıdırlar.

VE 6 HAZİRAN 1966-PAZARTESİ

Seçim sonucu: AP yüzde 56.9.

(İslam Demokrasi Laiklik kitabımız, s. 476)